দুর্বল নিম্নচাপে হালকা বৃষ্টি দক্ষিণে, ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গে
আজ বৃহস্পতিবার আকাশ মেঘলা থাকবে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : July 30, 2026 at 8:04 AM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: দূরত্ব বাড়িয়ে ঘনীভূত নিম্নচাপ ক্রমশ দুর্বল হয়ে এখন ছত্তিশগড় অভিমুখে । বর্তমানে সেটি উত্তর ওড়িশা দক্ষিণ ঝাড়খন্ড এবং ছত্তিশগড়ের ওপর অবস্থান করছে ।
বর্তমানে মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থান ও রাজ্যে এর প্রভাব
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থান গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর রয়েছে । যা ঝাড়খণ্ডের নিম্নচাপের উপর দিয়ে বালেশ্বর হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গতকালের মতো দক্ষিণবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে । সোমবার পর্যন্ত ধারাবাহিক বৃষ্টির সম্ভাবনা কম । ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
তবে উত্তরবঙ্গের ছবিটা বদলাবে । সেখানে বৃষ্টির দাপট বাড়বে । দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমাণ দুইই বাড়বে । সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
কোথাও মেঘলা তো আবার কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ । আজ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বেশিরভাগ জেলাতে । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম; মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইবে । আগামী সোমবার পর্যন্ত আপাতত ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
আজ বৃহস্পতিবার ও আগামিকাল শুক্রবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
রবি ও সোমবার বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে । উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে কলকাতায় । ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই । বৃষ্টি না হওয়ায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনুভূত হবে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় তাপমাত্রা কম থাকলেও সামান্য অস্বস্তি হতে পারে ।
বিগত দিনের আবহাওয়ার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 01.03 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ ।
আজ বৃহস্পতিবার আকাশ মেঘলা থাকবে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।