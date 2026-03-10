ফাগুন শেষেই কালবৈশাখী ! মঙ্গলে জেলায় জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা

ফাগুন শেষেই কালবৈশাখী ! মঙ্গলে জেলায় জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা
বৃষ্টির ভ্রুকুটি বাংলাজুড়ে ৷ আজ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় দমকা-ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : March 10, 2026 at 7:45 AM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: চড়ছে পারদ । একইসঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি বঙ্গের আবহাওয়ায় । ফাল্গুনের শেষ থেকেই গরম-ঠান্ডার মিশ্র অবস্থানে শরীর খারাপের পরিস্থিতি বঙ্গ জীবনে । তবে আবহবিদরা বলছেন, বৃষ্টির সঙ্গে আগামিকাল থেকে চড়বে পারদ । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সপ্তাহান্তে 35 ডিগ্রি পার হবে । ফলে চৈত্রের শুরুতেই খরতাপের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । কলকাতা-সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে । হতে পারে বজ্রপাত । যা কালবৈশাখীর আগাম ইঙ্গিত বলছেন আবহবিদরা ।
এর প্রভাবেই বিক্ষিপ্তভাবে আংশিক বা মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা ৷ বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অতিক্রম করবে । তার প্রভাবে সেখানেও ঝড়-বৃষ্টি চলবে । আজ দিনের আকাশ মূলত মেঘলা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 24 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস-
- পূর্বাভাস মতো উত্তরবঙ্গে আজ বৃষ্টি বেশি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা ও দুই দিনাজপুরে । সঙ্গে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বইবে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে । উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ।
- দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় । এই সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ও ঝোড়ো বাতাস বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে বুধবার বৃষ্টির পূর্বাভাস-
- বুধবার উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে । 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ।
- বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা ।
পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে বৃহস্পতি থেকে শনিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস-
বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হবে । এরপর থেকে শুষ্ক হতে থাকবে আবহাওয়া । তারপর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে । জলীয়বাষ্প থাকায় অস্বস্তিও থাকবে । পারদ 34 থেকে 35 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে ।
কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 62 ও সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ।