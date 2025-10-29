ETV Bharat / state

মঙ্গলের পর বুধ, এবার ভেঙে পড়ল জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর গেট

গতকাল কানাইলাল পুজো কমিটির বিশাল মণ্ডপ ভেঙে বিপত্তি হয় ৷ আহত হয় কয়েকজন ৷ এবার আলোর গেট ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটল ৷

Chandannagar Jagaddhatri Puja Collapse Incident
ভেঙে পড়েছে জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর গেট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 7:06 PM IST

3 Min Read
চন্দননগর, 29 অক্টোবর: দমকা হওয়ায় মঙ্গলবার মুখ থুবড়ে পড়ে কানাইলাল পুজো কমিটির বিশাল পুজো মণ্ডপ ৷ আর বুধে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির দাপটে ফের ভেঙে পড়ল কয়েকটি পুজো কমিটির আলোর গেট ৷ পরপর এই ধরনের ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে চন্দননগরে ৷

এদিন সকালে বৃষ্টি শুরু হওয়ার কিছু আগে ঝড়ের দমকা হওয়ায় ভেঙে পড়ে নোনাটোলা বারোয়ারির লাইটের ওভারহেড গেট ৷ পাণ্ডুয়ার বৈঁচিতে বিবেকানন্দ স্মৃতি সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির বাঁশের স্ট্রাকচারে আলোর গেট লাগানো হয়েছিল ৷ সেই গেটও ভেঙে পড়ে ৷ কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা কারও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি ৷

প্রবল ঘূর্ণিঝড় মন্থা গতকাল রাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়েছে ৷ এখন সেটি দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হচ্ছে ৷ সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া ৷ এই কারণে জগদ্ধাত্রী পুজো কিছুটা বিঘ্নিত ঘটেছে ৷

দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে ৷ ফের যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তাই সতর্ক পুজো কমিটিগুলি ৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে আলোর গেটগুলি নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে ৷ পুজো উদ্যোক্তারাও একাধিক সুউচ্চ আলোর গেট খুলে নিচ্ছেন ৷ কোথাও কোথাও গেটের কাঠামো আরও মজবুত করছেন ৷

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এসসিপি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যে 180টি পুজো কমিটিকে পুলিশের তরফ থেকে আবেদন জানান হয়েছে, যাতে দুর্যোগের মোকাবিলায় তারা সুউচ্চ আলোকসজ্জা গেটগুলিকে নামিয়ে নেয় ৷ বাকি গেটগুলির পরিকাঠামোয় সঠিক ব্যবস্থা করতে হবে ৷ আলোকসজ্জার সমস্ত পরিকাঠামোর স্বাস্থ্য যাতে ভালো করে পরীক্ষা করা হয়, যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷"

জগদ্ধাত্রী কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির চেয়ারম্যান নিমাইচন্দ্র দাস বলেন, "প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে পুজো কমিটিগুলিকে আলোর গেটের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি বুঝে গেট খুলে নেওয়ার আবেদনও করা হয়েছে ৷ তবে আগামী দিনে 180টি পুজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গেট ও মণ্ডপের উচ্চতা নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে নিতে হবে ৷ সকলের কল্যাণের জন্যই একটা নিয়ম কার্যকর করা জরুরি ৷"

নোনাটোলা জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সদস্য প্রসেনজিৎ মল্লিক বলেন, "46 বছর ধরে চন্দননগর স্ট্যান্ডের আলোর গেট করা হচ্ছে ৷ এই প্রথম দমকা হাওয়ায় ভেঙে পড়েছে গেটটি ৷ কারও কোন ক্ষতি হয়নি ৷ আমরা গেট খুলে নিচ্ছি ৷"

চন্দননগর পুরনিগমের সিপি(আই)এম কাউন্সিলর অভিজিৎ সেন বলেন, "চন্দননগর নোনাটোলা সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোর গেট ভেঙে পড়েছে দমকা হাওয়ায় ৷ শোভাযাত্রার গাড়ির উপর পড়ায় কোনও মানুষের ক্ষতি হয়নি ৷ পুজো কমিটির সদস্যরাই তড়িঘড়ি বাঁশের কাঠামোটি খুলে ফেলেন ৷ কারও হতাহতের খবর নেই ৷"

