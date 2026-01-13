সাধুর গায়ে টুনি লাইটের ঝিকিমিকি, গঙ্গাসাগরে আকর্ষণ 'লাইট বাবা'

সাধুর গায়ে টুনি লাইটের ঝিকিমিকি, গঙ্গাসাগরে আকর্ষণ 'লাইট বাবা'
পুণ্য ছাড়া গঙ্গাসাগরের আরেক আকর্ষণ বিচিত্র বেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা ৷ মহাকুম্ভে ভাইরাল হয়েছিলেন 'আইআইটি বাবা' ৷ সাগরে দেখা মিলল তেমনই একজনের ৷
গঙ্গাসাগর, 13 জানুয়ারি: মাথায় টুপি ! সারা গায়ে রঙিন টুনি লাইটের ঝিকিমিকি খেলা ৷ কখনও লাল, কখনও হলুদ টুনি লাইট জ্বলছে ৷ আবার পরক্ষণেই নিভে যাচ্ছে ৷ চোখে কালো চশমা ! গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে কুটিরে বসেছেন এক সাধু ৷ তাঁর দেহে এমন রঙিন আলোর খেলা দেখলে এক মুহূর্তের জন্য মাইকেল জ্যাকসনের মঞ্চ উপস্থিতির কথা মনে পড়ে যায় ৷
এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন এই 'লাইট বাবা' ৷ ইতিমধ্যে তাঁর ছবি থেকে শুরু করে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ উৎসুক জনতার দল এমন বিচিত্র বেশ সন্ন্যাসীকে পেয়ে তাঁর ছবি, ভিডিয়ো না-তুলে ছাড়ে ! তাই গঙ্গাসাগরে পুণ্য অর্জনে আগত ভক্তদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে লাইট বাবার কুটিরে ৷
কেউ তাঁর আশীর্বাদ নিতে আসছেন ৷ কেউ বা মোবাইল ক্যামেরায় ধরে ৷ লাইট বাবার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি বন্দি করে ফেলছেন ৷ ছড়িয়ে পড়া ছবি-ভিডিয়োর সৌজন্যে দ্রুত ভাইরাল হয়ে উঠেছেন জুনা আখড়ার এই সাধু ৷ জনে জনে ভক্তরা আসছেন তাঁকে দেখতে ৷
লাইট বাবা তাঁরে কুটিরে তাঁর গুরুদেবের ছবি রেখেছেন ৷ অন্য দেব-দেবীর ছবি দিয়ে সাজিয়েছেন ৷ ত্রিশূল থেকে হোমাগ্নি- অনেক কিছুই রয়েছে কুটিরে ৷ কিন্তু রংবেরঙের টুনি লাইট মাথা থেকে গলায়, তারপর সর্বাঙ্গে জ্বালিয়ে সবার নজর কাড়ছেন শুধু তিনি ৷ একই সঙ্গে মেলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন ৷ কনকনে শীতে খালি গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে বসেছেন ৷ উন্মুক্ত দেহে লাইট জ্বালিয়ে দর্শন দিচ্ছেন লাইট বাবা ৷ বেশ রসিয়ে রসিয়ে ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছেন ৷ কিন্তু লাইট বাবার কাঁধের একটু নীচ থেকে ডান হাতটি নেই ৷ তাই বাঁ-হাতে কথার ফাঁকফোকরে চলছে লম্বা সুখটান অর্থাৎ ধূম্রপান ৷
তাঁর ডান হাত না-থাকার রহস্য জানতে উৎসাহী জনতা তাঁকে বারবার প্রশ্ন করেন ৷ লাইট বাবা কিছুমাত্র বিরক্ত না-হয়ে একই কথা বারবার বলে চলেন, "আমি বিয়েতে হাতটা কালীঘাটে দিয়ে দিয়েছি ৷" গত বছরের উত্তরপ্রদেশে মহাকুম্ভে ভাইরাল হয়েছিলেন 'আইআইটি বাবা' ৷ এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ‘লাইট বাবা’ ৷
প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিকে ঘিরে গঙ্গাসাগর মেলা হয় সাগরে ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সাধু-সন্ন্যাসী আসেন এই মেলায় ৷ অনেক সময় বিচিত্র বেশে সাধুদের ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয় সাধারণ মানুষের মনে ৷ তেমনই একজনের দেখা মিলল এবারের গঙ্গাসাগর মেলায়, যিনি দিবারাত্র গায়ে টুনি লাইট জ্বালিয়ে অন্য সাধুদের থেকে নিজেকে আলোকজ্জ্বল করে রেখেছেন ৷
মকর সংক্রান্তিতে সাগরে পুণ্যস্নান করতে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমাচ্ছেন ৷ হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসী, নাগা সাধু থেকে শুরু করে অঘোরীদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে সাগরদ্বীপ ৷ ধর্মীয় আবহের সঙ্গে আধুনিক আলোর মেলবন্ধন তাঁকে করে তুলেছে এবারের গঙ্গাসাগর মেলার অন্যতম আলোচিত মুখ ৷