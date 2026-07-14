শ্রাবণী মেলায় আলোর মায়া, দুধ পুকুরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'য়ে মুগ্ধ শিবভক্তরা

শ্রাবণী মেলায় আলোর মায়া, দুধ পুকুরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'য়ে মুগ্ধ শিবভক্তরা
বিধায়ক সন্তু পানের কথায়, শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে লেজার শো'র মাধ্যমে আরও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে তারকেশ্বর মন্দিরকে ৷
Published : July 14, 2026 at 12:17 PM IST
তারকেশ্বর, 14 জুলাই: শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে আলোর মায়া তারকেশ্বর মন্দিরে ৷ রাতে দুধ পুকুরে চলছে লাইট এন্ড সাউন্ড সহযোগে লেজার শো । অন্ধকারে পুকুরের জলে প্রতিফলিত হচ্ছে মহাদেবকে নিয়ে বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য ৷ আর সেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা শিবভক্তরা ।
চন্দননগরের আলো দিয়ে আগেই সাজানো হয়েছে বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোড । তারকনাথ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে গেট আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে । 12 নম্বর রোডের উপর অবস্থিত মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার গেরুয়া, সাদা ও সবুজ তেরঙা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে । রাত নামলেই গেট থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তা জুড়ে আলোর রোশনাই চোখে পড়ছে । তার সঙ্গে বিশেষ পাওনা দুধ পুকুরে লাইট এন্ড সাউন্ড দিয়ে মহাদেবের মূর্তির থ্রিডি ছবি, যা লেজার শোয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।
শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি
এবারে শ্রাবণী মেলার রেকর্ড সংখ্যক ভিড়ের আশা করা হচ্ছে ৷ আর মেলা শুরুর আগে তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান সবরকম প্রস্তুতি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছেন ৷ তাঁর কথায়, শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে লেজার শো'র মাধ্যমে আরও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে তারকেশ্বর মন্দিরকে ৷ বিধায়ক বলেন, "শ্রাবণী মেলাকে জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । শ্রাবণী মেলার জন্য বাজেট তৈরি হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী সেই জন্য বাজেটে অনুমোদন দিয়েছেন । তাঁর তত্ত্বাবধানে এই মেলা হচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শ্রাবণী মেলা সেজে উঠছে । বঙ্গীয় সন্ত সমাজের ডাকে সন্ত সম্মেলন শুরু হচ্ছে । সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার সকাল দশটায় তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দেবেন সন্ত মহারাজরা । সেখান থেকে কলস যাত্রা করে সাধু সন্ত মহারাজরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন ।"
বিশেষ ব্যবস্থা শ্রাবণী মেলায়
মেলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তু পান আরও বলেন, "30 হাজার মানুষের বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে । মোট চারটি হ্যাঙার তৈরি করা হয়েছে । সেখানে স্বাস্থ্য শিবির তৈরি করা হয়েছে । বিকেল সাড়ে চারটের নাগাদ আসবেন মুখ্যমন্ত্রী । তার জন্য তৈরি হয়েছে মেঘা কন্ট্রোল রুম । এর পাশাপাশি তিনি সেবা শিবিরগুলি পরিদর্শন করে দেখবেন । মূল মঞ্চের পাশেই থাকছে জলযাত্রীদের জন্য থাকছে মহিলা ও পুরুষদের বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা । গোটা রাস্তা জুড়ে আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে । রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে । হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে এবং মন্দির চত্বরে এলাকায় যজ্ঞ শুরু হবে । পাঁচদিন ধরে চলবে যজ্ঞ । 20 তারিখ থেকে শুরু হবে শ্রাবণী মেলা । সাংস্কৃতিক মঞ্চকে তারকেশ্বরের মন্দিরের আদলে সাজানো হয়েছে । এটা কোনও রাজনৈতিক মন্ত্র নয় ।"
শ্রাবণী মেলার খুঁটিনাটি
এবারের শ্রাবণী মেলা চলবে 28 অগস্ট পর্যন্ত । এক মাস ধরে চলবে এই মেলা । তবে এবছর পাঁচটি সোমবার পড়ায় বাড়তি প্রাপ্তি পুণ্যার্থীদের । আর শ্রাবণ মাসের ভিড়ের আগেই আলোয় সেজে উঠল তারকেশ্বর মন্দির চত্বর । পুণ্যার্থীদের স্বাগত জানাতে মন্দির সংলগ্ন দুধ পুকুর থেকে প্রবেশদ্বার সর্বত্র চলছে আলোর কারসাজি । বাবার দর্শনের পাশাপাশি এটাও একটা বড় প্রাপ্তি হয়ে চলেছে । শ্রাবণ মাস শুরুর আগেই আলো-লেজার-রঙে নতুন সাজে তারকেশ্বর । ভক্তি আর আলোর মেলবন্ধনে পুণ্যনগরী এখন পর্যটনেরও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে ।