জন্মদিনে যেন প্রাণ ফিরল জুবিন গর্গের ! আসানসোলের ওয়াক্স মিউজিয়ামে মোম-মূর্তিতে ধরা দিলেন শিল্পী
Wax statue of Zubeen Garg: জুবিন গর্গকে সামনাসামনি কখনও না দেখেও তাঁকে রূপ দিয়েছেন আর এক শিল্পী সুশান্ত রায় ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 7:46 PM IST
আসানসোল, 18 নভেম্বর: প্রিয় শিল্পী অকালে চলে গিয়েছেন আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় ৷ শোকাকুল ভক্তদের কাছে রয়ে গিয়েছে শুধু তাঁর সুমধুর কণ্ঠ আর অসংখ্য স্মৃতি ৷ অসমের জনপ্রিয় সেই সঙ্গীতশিল্পী, জুবিন গর্গ তাঁর জন্মদিনে যেন সশরীরে ফিরে এলেন অগণিত ভক্তের মাঝে ৷ হাতে আসল গিটার ৷ সাজসজ্জাতেও অবিকল সেই জুবিন গর্গ ! আসানসোলের বিশিষ্ট ভাস্কর সুশান্ত রায়ের হাতে তৈরি মোমের মূর্তিতেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন জুবিন !
বুধবার সন্ধ্যায় সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের জন্মদিনেই উন্মোচিত হল তাঁর মোমের তৈরি মূর্তি । মূর্তিটি একেবারে জুবিনের মতো অবিকল । যেন গিটার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন প্রাণচঞ্চল জুবিন । তাঁর যা উচ্চতা, যে ধরনের পোশাকে তাঁকে দেখা যেত, একেবারে সেই পোশাকে তিনি যেন 'জীবন্ত' হয়ে দাঁড়িয়ে । আসানসোলে ভাস্কর সুশান্ত রায়ের ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শিস মহলে এই মূর্তিটি রাখা থাকবে জনসাধারণের জন্য । বুধবার বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য জুবিনের মূর্তিটি উন্মোচন করেন । এদিন জুবিনের মূর্তি দেখতে ও জন্মদিনে প্রিয় শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নামে ।
জুবিন গর্গের মৃত্যুর পরেই তাঁর মূর্তি বানানোর ইচ্ছা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সুশান্ত । সেটি বাস্তব রূপ পেল প্রতিভাবান শিল্পীর 54তম জন্মবার্ষিকীতে । ভাস্কর বলেন, "প্রিয় শিল্পীর মৃত্যুর পরেই তাঁর মূর্তি তৈরি করার ইচ্ছা হয়েছিল । আমি কখনও তাঁকে সামনাসামনি দেখিনি । তাই ছবি দেখেই তাঁর মূর্তি বানিয়েছি । মূর্তির পোশাক ও গিটারটি একেবারে সত্যিকারের । দুমাসের বেশি সময় লেগেছে মূর্তিটি শেষ করতে । অসমের গণ্ডি পেরিয়ে জুবিনের কণ্ঠস্বর পৌঁছে গিয়েছে দেশ বিদেশের নানা প্রান্তে, তাঁর স্মৃতিকে মোমের মূর্তির মাধ্যমে ধরে রাখার প্রয়াস করেছি । মানুষজন এসে আমার ওয়াক্স মিউজিয়ামে মূর্তিটি দেখতে পাবেন ।"
বুধবার সেই মূর্তি উদ্বোধন হল । উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের বিশিষ্ট জনেরা । চিকিৎসক অরুণাভ সেনগুপ্ত বলেন, " সুশান্ত রায়ের সব সৃষ্টিই বিস্ময়কর । জুবিনের মূর্তি অবিকল 'জীবন্ত'। তাঁর সাজসরঞ্জাম, গিটার এমনকী হাতের ঘড়িটাও চলছে । দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয় ।"
জুবিন গর্গ যেন এ শতাব্দীর বিস্ময়শিল্পী। অসময়ে তাঁর মৃত্যুর পর গোটা দেশই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল । জুবিনের উত্থান অসমে। সেই রাজ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর যে ছবি দেখা গিয়েছিল, তা অভূতপূর্ব ৷ এ যাবৎকালে আর কোনও শিল্পীর বিদায়বেলায় এমনটা দেখা যায়নি ।
1972 সালের 18 নভেম্বর অসমে জন্মগ্রহণ করেন জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ । এবছর তাঁর 54তম জন্মবার্ষিকী । ভারতীয় সঙ্গীতজগতে, বিশেষ করে অসমিয়া সঙ্গীতে জুবিন গর্গের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 1992 সালে 'অনামিকা' অ্যালবামের মাধ্যমে অসমের সঙ্গীত জগতে জুবিনের আত্মপ্রকাশ । পরবর্তীকালে হিন্দি, বাংলা-সহ একাধিক ভাষায় গান গেয়ে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন তিনি । গায়ক, সুরকার, গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে । 'ইয়া আলি' গানের মাধ্যমে বলিউডে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন জুবিন ।
কিন্তু খ্যাতির চূড়ান্ত জায়গায় থাকাকালীন হঠাৎই খারাপ খবর ভেসে আসে । 2025 সালের 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভ করার সময় মাত্র 52 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় । তাঁর মৃত্যুরহস্য যদিও এখনও অনেকটাই ধোঁয়াশায় ভরা । কিন্তু তাঁর মতো জনপ্রিয় শিল্পীর আকস্মিক মৃত্যুর খবরে গোটা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে । অসমে অগণিত সঙ্গীতপ্রেমী মানুষ তাঁকে যেভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা ভারতের সঙ্গীত ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ।
জুবিনের মূর্তির মতোই এর আগেও বারেবারে মূর্তি বানিয়ে চমক দিয়েছেন ভাস্কর সুশান্ত রায় । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মূর্তি তিনি বানিয়েছেন । পাশাপাশি দিয়েগো মারাদোনা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিওনেল মেসি, রোনাল্ডিনহো, নীরজ চোপড়া-সহ বিভিন্ন খেলোয়াড়ের মূর্তি বানিয়েছেন । অমিতাভ বচ্চন, লতা মঙ্গেশকর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত সিং রাজপুতের মতো বিভিন্ন তারকার মোম-মূর্তিও আছে ভাস্কর সুশান্ত রায়ের ওয়াক্স মিউজিয়ামে । এবার তালিকায় যোগ হল সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গের মূর্তি ৷