রবীন্দ্ররচনাবলী ফেরত না-দেওয়ায় মমতার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা ! হুঁশিয়ারি গ্রন্থাগার মন্ত্রীর

রবীন্দ্ররচনাবলী ফেরত না-দেওয়ায় মমতার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা ! হুঁশিয়ারি গ্রন্থাগার মন্ত্রীর
গ্রন্থাগার মন্ত্রী এও জানিয়েছেন যে, রাজ্যের সব গ্রন্থাগারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বা তাঁকে নিয়ে লেখা বই রাখা হবে ৷
Published : August 26, 2026 at 4:46 PM IST
সিউড়ি, 26 অগস্ট: বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে গিয়ে ফেরত দেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এমন অভিযোগ ওঠায় তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরিশঙ্কর ঘোষ ৷ তাঁর মতে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনের ঊর্ধ্বে নন ৷ পাশাপাশি, গ্রন্থাগার মন্ত্রী এও জানিয়েছেন যে, রাজ্যের সব গ্রন্থাগারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বা তাঁকে নিয়ে লেখা বই রাখা হবে ৷
বীরভূমের সিউড়িতে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের 127তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এদিন যোগ দেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরিশঙ্কর ঘোষ । অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, "আইন সবার জন্য সমান ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিশিষ্টজন বলে আইন আলাদা হবে তা নয় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ আমাদের সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে ৷ তাই সবার ক্ষেত্রেই আইন সমান ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বই নিয়ে গিয়ে ফেরত যদি না-দেন, একটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এই ক্ষেত্রেও তাই হবে ৷"
সদ্য বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে 19টি বই ইস্যু করা হয়েছে । তার মধ্যে 18টি রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড । একটি বই 'সঞ্চয়িতা'। কিন্তু, নথি অনুযায়ী রাজ্যে পালাবদলের পর আর বিধানসভার গ্রন্থাগারে বইগুলি ফেরত আসেনি বলে অভিযোগ । এই মর্মে গ্রন্থাগারের তরফে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, ইস্যু করা বই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরেই রয়েছে বলে জানান তৃণমূল নেত্রী ৷ তিনি সেই বইগুলি বাড়িতে নিয়ে যাননি বলে দাবি করেছেন ৷ কিন্তু, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বই কোথায়, তা জানতে পারছেন না গ্রন্থাগারের অধিকারিকেরা ৷
সিউড়ির অনুষ্ঠান শেষে বই 'ফেরত' না দেওয়ার বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা স্পষ্ট করেছেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী । গৌরিশঙ্কর ঘোষ আরও জানান, রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলোতে 'এপাং ওপাং ঝপাং'-এর মত বই বা অপ্রাসঙ্গিক বই আর রাখা হবে না ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তাঁদের দলের মুনাফা অর্জনের জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে বই নিতে বাধ্য করেছিলেন বলে মন্ত্রীর অভিযোগ ৷ তিনি জানান, আর এই ধরনের কোনও বই সরকারি লাইব্রেরিতে থাকবে না ৷
তিনি আরও বলেন, "গ্রন্থাগারগুলিতে রাষ্ট্রবাদী বই, জাতীয়তাবাদী বই, যুবদের মেধার বিকাশ ঘটবে - সেই বই থাকবে । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা বই বা তাঁকে নিয়ে লেখা বই সব লাইব্রেরিতে থাকবে । তিনি না-থাকলে আজ বাংলা থাকত না ।"