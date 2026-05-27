সচেষ্ট মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, পালাবদলের পর আশায় বুক বাঁধছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা

সচেষ্ট মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, পালাবদলের পর আশায় বুক বাঁধছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা
অগ্নিমিত্রা ইতিমধ্যেই এঁদের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রাথমিক বৈঠক সেরেছেন। এতেই আশার আলো দেখছে এলজিবিটিকিউ সমাজ৷ রাজ্যের গরিমা গৃহের অধিকর্তা রঞ্জিতা সিনহার সঙ্গে কথা বললেন পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়৷
Published : May 27, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 27 মে: সরকার আসে সরকার যায় । কিন্তু ওদের কথা কেউ বলে না বা চিন্তাও করে না ! তাই বছরের পর বছর সমাজের মূলস্রোত তো দুরস্ত, বরং সমাজে নিজেদের একটা জায়গা করে নেওয়ার মতো মৌলিক অধিকারটুকুও এদের লড়েই নিতে হয় । এরা হল এলজিবিটিকিউ (LGBTQ) সমাজ । তবে রাজ্যে পালাবদলের পর নবগঠিত সরকারের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ইতিমধ্যেই তৃতীয় লিঙ্গের সমাজের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রাথমিক বৈঠক সেরেছেন । তাঁদের জন্য বেশকিছু উদ্যোগের কথাও বলেছেন তিনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই নতুন সরকার তাঁদের জন্য কিছু করবে, এই আশাতেই বুক বাঁধছেন রূপান্তরকামীরা ৷
রাজ্যের গরিমা গৃহের অধিকর্তা রঞ্জিতা সিনহা ইতিমধ্যেই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে তাঁদের সমাজের সমস্যার দিকগুলি নিয়ে আলোকপাত করেছেন । জীবিকার সুযোগ থেকে শুরু করে রূপান্তরকামী, রূপান্তরিত এবং এই সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য একাধিক সংগঠন কাজ করে চলছে । তবে আগের সরকারের কাছে বারবার তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ রঞ্জিতা সিনহার । এমনকি 2022 সালে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য যে বোর্ড গঠন হয়েছিল, সেই বোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর কোনও বোর্ডও গঠন করার বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর ।
তবে সম্প্রতি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনের সমস্যা যে গুরুত্ব সহকারে দেখবে রাজ্য সরকার তা মন্ত্রীর কথায় একরকম স্পষ্ট হয়েছে । প্রাথমিক বৈঠকের পরে আগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছিলেন যে, চাকরিতে এঁদের সংরক্ষণের বিষয়ে নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি স্তরে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি । তাছাড়া আপাতত চাকরির ক্ষেত্রে এঁদের সংরক্ষণ দেওয়ার কোনও চিন্তাভাবনা নেই সরকারের । তবে এঁরাও যাতে সমাজে নিজেদের অধিকারে নিজেদের জায়গাটা তৈরি করে নিতে পারেন, সেজন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা চিন্তাভাবনা করা হবে ।
এছাড়াও কেউ যদি নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চান, সেই ক্ষেত্রে এসএসকেএম ছাড়া অন্যান্য সরকারি হাসপাতালেও যাতে অনেক কম খরচে তাঁরা এই অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা করাতে পারেন, সেই বিষয়টি সরকার দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী ।
এই বিষয় রঞ্জিতা সিনহা জানিয়েছেন যে, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তাঁদের সমস্যাগুলো জানতে চেয়েছেন । রঞ্জিতা সিনহা জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে দুটি গরিমা গৃহ চলছে ৷ তবে এই গরিমার গৃহের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেই বিষয়টি মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়েছে । কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এঁদের নিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন সমস্যা শুরু হওয়ার ফলে তাঁদের অগত্যা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় । তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে ভুল পথে চালিত হন । তাই তাঁদের যদি একটা শেল্টার হোম থাকে, তাহলে তাঁরা অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন রঞ্জিতা সিনহা ।
এছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজন যাতে অন্যান্য মানুষের মতো সমান অধিকার নিয়ে সমাজের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারেন এবং বাকিদের হাসির পাত্র না-হন সেই বিষয়টিও বর্তমান সরকার নিশ্চিত করতে হবে বলে মনে করেন রাজ্য গরিমা গৃহের অধিকর্তা ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এঁদের মূলস্রোতে ফেরাতে হলে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।
তাঁর মতে, এঁদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি জীবিকার পথ বাতলে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো পেট চালানোর দায় বা সংসার চালানোর তাগিদে এঁদের সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে না ।