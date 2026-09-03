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বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারে দেড় কোটিরও বেশি টাকা ! শিক্ষামন্ত্রীকে তদন্তের দাবি সব মহলের

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন 'পূর্বিতা'র সংস্কার ও আসবাবপত্রের জন্য দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে সব মহল থেকে ৷

Visva Bharati University Vice Chancellor Controversy
বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারে দেড় কোটি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 7:59 PM IST

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বোলপুর, 3 সেপ্টেম্বর: বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন 'পূর্বিতা'র সংস্কার ও আসবাবপত্রের জন্য দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে ৷ শুধু সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করতে এই বিপুল অঙ্ক খরচ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ এদিকে 'হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বেহাল ছাত্রাবাস, পানীয় জলের অব্যবস্থা, স্যানিটেশন, ক্যান্টিনে খাবারের মান নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে ৷

আর এই সব বিষয় তুলে ধরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে চিঠি দিল তফশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু ফোরাম ৷ পাশাপাশি চিঠি দেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "সরকারি ভাবে অনুমোদন নিয়েই সব কিছু হয়েছে ৷ আর এটি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বিশ্বভারতীরই সম্পত্তি ৷ তাই প্রশ্ন থাকতেই পারে না ৷ দ্বিতীয়ত, আমরা এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও চিঠি পাইনি ৷"

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন (ভিবিইউএফএ)-এর সভাপতি তথাগত চৌধুরী বলেন, "এটা গুরুতর অভিযোগ, আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি ৷" শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের সরকারি বাসভবন 'পূর্বিতা' অবস্থিত ৷

Alleged Expenditure of 1.63 crore of Vice Chancellor of Visva Bharati University
বিশ্বভারতীর উপাচার্যের খরচখরচা নিয়ে তদন্তে দাবি জানিয়ে চিঠি (বিশ্বভারতী সূত্রে প্রাপ্ত)

নতুন কোনও উপাচার্য এলে প্রথমে এই বাসভবনের অল্পবিস্তর সংস্কার করেই থাকেন ৷ বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ এই সরকারি বাসভবনে রয়েছেন ৷ সদ্য এই বাসভবন সংস্কার হয়েছে ৷ এখনও সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ চলছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব বিভাগের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারের জন্য ৷

বাসভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য মোট খরচ হয়েছে 74 লক্ষ 45 হাজার টাকা ৷ আসবাবপত্র, পর্দা, এয়ারকন্ডিশনের জন্য খরচ হয়েছে মোট 30 লক্ষ 50 হাজার 800 টাকা ৷ সিনিয়র অফিসার কোয়ার্টার, সীমানা প্রাচীর ও আধুনিক রান্নাঘরের জন্য মোট খরচ 42 লক্ষ 32 হাজার টাকা ৷ এছাড়া, বিদ্যুৎ সংযোগ-সহ বাতি লাগাতে আরও 10 লক্ষ 86 হাজার 776 টাকা এবং 5 লক্ষ 5 হাজার 602 টাকার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের তরফে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে ৷

Alleged Expenditure of Vice Chancellor of Visva Bharati University
বিশ্বভারতীর উপাচার্যের খরচখরচা (বিশ্বভারতী সূত্রে প্রাপ্ত)

অর্থাৎ, নতুন করে বাসভবন নির্মাণ নয়, পুরনো বাসভবনই শুধু সংস্কারের জন্য সব মিলিয়ে দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে ৷

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দীর্ঘদিন ধরে ভূরি ভূরি অভিযোগ । যেমন - ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসগুলির পরিস্থিতি বেহাল, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, নেই সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা, ক্যান্টিনগুলিতে খাবারের মান নিম্ন, স্যানিটেশন, আলোচনা সভা, কর্মশালা, গবেষণা, গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো, সমগ্র ক্যাম্পাসে নেই ফ্রি ওয়াইফাই- ইত্যাদি একাধিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে কর্তপক্ষ গুরুত্ব না-দিয়ে শুধুমাত্র উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকেই ৷

Alleged Expenditure of Vice Chancellor of Visva Bharati University
বিশ্বভারতীর উপাচার্যের খরচখরচা (বিশ্বভারতী সূত্রে প্রাপ্ত)

ইতিমধ্যে এই মর্মে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছেন তফশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি ও সংখ্যালঘু যৌথ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বৈদ্যনাথ সাহা ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর পরিদর্শক স্বয়ং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও চিঠি দিয়ে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ করা হয়েছে, যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷

অভিযোগকারী বৈদ্যনাথ সাহা বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিন্দু বিন্দু করে অর্থ সংগ্রহ করে এহেন একটি বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছেন ৷ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কত দিকে কত কাজ, কত সমস্যা রয়েছে ৷ শিক্ষার মান উন্নয়নে খরচ না-করে উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারের এত কোটি টাকা খরচ ৷ এ তো অভাবনীয় ! এই টাকা বিশ্বভারতীর হিতে কত কি-ই না করা যেত ৷ তাই আমরা সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ করেছি ৷"

এসএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌভিক দাস বক্সী বলেন, "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কেন্দ্রীয় সরকার নিজের জমিদারি ভেবে নিয়েছে ৷ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল, ল্যাব, লাইব্রেরি থেকে রাস্তা, হসপিটাল, শিক্ষার পরিকাঠামো সমস্ত ভেঙে পড়েছে, সেখানে বর্তমান উপাচার্য নিজের বিলাসিতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে নষ্ট করছেন ৷ ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই টাকা খরচা না-করে নিজের ঘরে এসি, মড্যুলার কিচেন বসাচ্ছেন ৷ হীরক রাজ্যের রাজার মতো আচরণ করছেন ৷ আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এই মানসিকতাকে ৷ এবং এখানে অসংখ্য দুর্নীতি ঘটেছে বলেই আমাদের আশঙ্কা । এই উপাচার্যকে পদত্যাগ করিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করছি আমরা ৷"

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DR PROBIR KUMAR GHOSH
VISVA BHARATI VICE CHANCELLOR
বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বিপুল খরচ
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VISVA BHARATI VICE CHANCELLOR

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