বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারে দেড় কোটিরও বেশি টাকা ! শিক্ষামন্ত্রীকে তদন্তের দাবি সব মহলের

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারে দেড় কোটিরও বেশি টাকা ! শিক্ষামন্ত্রীকে তদন্তের দাবি সব মহলের
বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন 'পূর্বিতা'র সংস্কার ও আসবাবপত্রের জন্য দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে সব মহল থেকে ৷
Published : September 3, 2026 at 7:59 PM IST
বোলপুর, 3 সেপ্টেম্বর: বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন 'পূর্বিতা'র সংস্কার ও আসবাবপত্রের জন্য দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে ৷ শুধু সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করতে এই বিপুল অঙ্ক খরচ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ এদিকে 'হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বেহাল ছাত্রাবাস, পানীয় জলের অব্যবস্থা, স্যানিটেশন, ক্যান্টিনে খাবারের মান নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে ৷
আর এই সব বিষয় তুলে ধরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে চিঠি দিল তফশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু ফোরাম ৷ পাশাপাশি চিঠি দেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতীর পরিদর্শক তথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "সরকারি ভাবে অনুমোদন নিয়েই সব কিছু হয়েছে ৷ আর এটি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বিশ্বভারতীরই সম্পত্তি ৷ তাই প্রশ্ন থাকতেই পারে না ৷ দ্বিতীয়ত, আমরা এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও চিঠি পাইনি ৷"
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন (ভিবিইউএফএ)-এর সভাপতি তথাগত চৌধুরী বলেন, "এটা গুরুতর অভিযোগ, আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি ৷" শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের সরকারি বাসভবন 'পূর্বিতা' অবস্থিত ৷
নতুন কোনও উপাচার্য এলে প্রথমে এই বাসভবনের অল্পবিস্তর সংস্কার করেই থাকেন ৷ বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ এই সরকারি বাসভবনে রয়েছেন ৷ সদ্য এই বাসভবন সংস্কার হয়েছে ৷ এখনও সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ চলছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব বিভাগের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারের জন্য ৷
বাসভবন সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য মোট খরচ হয়েছে 74 লক্ষ 45 হাজার টাকা ৷ আসবাবপত্র, পর্দা, এয়ারকন্ডিশনের জন্য খরচ হয়েছে মোট 30 লক্ষ 50 হাজার 800 টাকা ৷ সিনিয়র অফিসার কোয়ার্টার, সীমানা প্রাচীর ও আধুনিক রান্নাঘরের জন্য মোট খরচ 42 লক্ষ 32 হাজার টাকা ৷ এছাড়া, বিদ্যুৎ সংযোগ-সহ বাতি লাগাতে আরও 10 লক্ষ 86 হাজার 776 টাকা এবং 5 লক্ষ 5 হাজার 602 টাকার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের তরফে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে ৷
অর্থাৎ, নতুন করে বাসভবন নির্মাণ নয়, পুরনো বাসভবনই শুধু সংস্কারের জন্য সব মিলিয়ে দেড় কোটি টাকারও বেশি খরচ হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে ৷
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দীর্ঘদিন ধরে ভূরি ভূরি অভিযোগ । যেমন - ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসগুলির পরিস্থিতি বেহাল, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, নেই সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা, ক্যান্টিনগুলিতে খাবারের মান নিম্ন, স্যানিটেশন, আলোচনা সভা, কর্মশালা, গবেষণা, গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো, সমগ্র ক্যাম্পাসে নেই ফ্রি ওয়াইফাই- ইত্যাদি একাধিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে কর্তপক্ষ গুরুত্ব না-দিয়ে শুধুমাত্র উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকেই ৷
ইতিমধ্যে এই মর্মে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছেন তফশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি ও সংখ্যালঘু যৌথ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বৈদ্যনাথ সাহা ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর পরিদর্শক স্বয়ং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও চিঠি দিয়ে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ করা হয়েছে, যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
অভিযোগকারী বৈদ্যনাথ সাহা বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিন্দু বিন্দু করে অর্থ সংগ্রহ করে এহেন একটি বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছেন ৷ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কত দিকে কত কাজ, কত সমস্যা রয়েছে ৷ শিক্ষার মান উন্নয়নে খরচ না-করে উপাচার্যের বাসভবন সংস্কারের এত কোটি টাকা খরচ ৷ এ তো অভাবনীয় ! এই টাকা বিশ্বভারতীর হিতে কত কি-ই না করা যেত ৷ তাই আমরা সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ করেছি ৷"
এসএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৌভিক দাস বক্সী বলেন, "বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কেন্দ্রীয় সরকার নিজের জমিদারি ভেবে নিয়েছে ৷ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল, ল্যাব, লাইব্রেরি থেকে রাস্তা, হসপিটাল, শিক্ষার পরিকাঠামো সমস্ত ভেঙে পড়েছে, সেখানে বর্তমান উপাচার্য নিজের বিলাসিতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে নষ্ট করছেন ৷ ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই টাকা খরচা না-করে নিজের ঘরে এসি, মড্যুলার কিচেন বসাচ্ছেন ৷ হীরক রাজ্যের রাজার মতো আচরণ করছেন ৷ আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এই মানসিকতাকে ৷ এবং এখানে অসংখ্য দুর্নীতি ঘটেছে বলেই আমাদের আশঙ্কা । এই উপাচার্যকে পদত্যাগ করিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করছি আমরা ৷"