নির্মাণ বিপর্যয় হলেই এলবিএস'দের কাঠগড়ায় না-তোলার আবেদন জানিয়ে পুর-প্রশাসকে চিঠি
এলবিএস'দের অযথা কাঠগড়ায় না-তোলার আর্জি জানিয়ে ই-মেল মারফত কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে চিঠি দিলেন কর্পোরেশন অনুমোদিত এলবিএস অংশুমান সরকার।
Published : July 1, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: একাধিক নির্মাণ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেই এলবিএস'দের নিয়ে টানাপোড়েন চললেও কোথাও পুর ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে তেমনটা হয় না। তাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপশি এলবিএস'দের অযথা কাঠগড়ায় না-তোলার আর্জি জানিয়ে ই-মেল মারফত কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে চিঠি দিলেন কর্পোরেশন অনুমোদিত এলবিএস অংশুমান সরকার।
চিঠির বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন তারাতলা গোডাউন দুর্ঘটনার ঘটনায় ইঞ্জিনিয়াররা কতটা দায়ী ? তাঁর দাবি, তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউন ভেঙে মর্মান্তিক ঘটনার যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হওয়ার আগেই বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে স্থপতি ও প্রকৌশলীদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে ফেলা হচ্ছে ৷ এর ফলে প্রকৌশল পেশার মর্যাদা ও সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। দুর্ভাগ্যবশত, ঘটনার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না ৷
এরপর তিনি লেখেন, মনে হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের কোনও কোনও মহল থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই প্রকৃত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।
আমি বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, স্থপতি ও প্রকৌশলীরা প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে কলকাতা পুরনিগমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই এই পেশাজীবীদের মর্যাদা রক্ষা করাও পৌরসংস্থার সমান দায়িত্ব।যদি কোনও পেশাজীবী আইন বা পেশাগত নীতি লঙ্ঘন করে কোনও কাজ করে থাকেন, তবে ভারতের আইন অনুযায়ী অবশ্যই তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত।
তাঁর দাবি, বিল্ডিং রুলস, 2009-এর পঞ্চম অধ্যায়ের 39 নম্বর বিধি অনুযায়ী, আইনের 391(7) ধারা মেনে কমিটি তাদের সুপারিশসমূহ কমিশনারের মাধ্যমে 'মেয়র ইন কাউন্সিল'-এর কাছে পাঠায়। এই বিধিবদ্ধ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, নির্মাণ বিভাগ কেবল একটি 'শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন' প্রদান করেছিল। যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, নতুন কোনও নির্মাণকাজ শুরুর আগে বিদ্যমান কাঠামোটি অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে।
অথচ কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং রুলস 2009-এর তৃতীয় অধ্যায়ের 20 নম্বর বিধি অনুযায়ী, বিদ্যমান কোনও কাঠামো ভাঙার আগে আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিতে হয় এবং ভাঙার কাজ শুরুর আগে পুর কমিশনারকে অবহিত করতে হয়। এই বাধ্যতামূলক বিধানটি মানা হয়নি। 22 নম্বর বিধি অনুযায়ী, যে কোনও নির্মাণকাজ শুরুর আগে আবেদনকারীর পক্ষে পুর কমিশনারকে লিখিতভাবে অবহিত করা আইনত বাধ্যতামূলক। এই বিধানটিও লঙ্ঘন করা হয়েছে ৷
24 নম্বর বিধি অনুযায়ী, ভিতের কাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে আবেদনকারীকে অবশ্যই পুর কমিশনারকে জানাতে হয়। এই বিধিবদ্ধ আবশ্যিকতাটিও উপেক্ষা করা হয়েছে ৷ অংশুমান প্রশ্ন তোলেন, যখন কোনও মালিক বা আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট জায়গায় না-জানিয়ে এই বাধ্যতামূলক আইনি বিধানগুলো সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যান, তখন শুধুমাত্র মূল প্রস্তাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে কেন স্থপতি ও প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে দোষারোপ করা হচ্ছে ?
এদিকে আরেকটি বিষয় সামনে আসছে সেটা হল কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের নজরদারি। গার্ডেনরিচ বিপর্যয়ের পর একটি ডিজিটাল ডায়রি বা লগ বুক তৈরি হয়েছিল বিল্ডিং বিভাগের তরফে। যেটা সাব-অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে ডিজি বিল্ডিং ও কমিশনার নজরদারি চালাতে পারবেন। নিয়ম ছিল প্রতি ওয়ার্ডের বিল্ডিং বিভাগের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তারা নির্মীয়মান স্থলগুলি ঘুরবেন। সেখানকার ছবি তুলে লোকবুকে দেবেন। বেআইনি হলে নোটে উল্লেখ করে দেবেন কোন অংশে কতটা বেআইনি কাজ হচ্ছে ৷ বিস্তারিত দিতে হবে। সেটি সিস্টেমের দ্বারা বড় এক্সিকিউটিভ পরবর্তী সময় বিল্ডিং বিভাগের ডিজি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। প্রশ্ন উঠছে তারাতলার ক্ষেত্রে সেই নজরদারি নিয়মিত হয়েছে ? যদি না-হয়ে থাকে তাহলে কেন উপরতলার কর্তারা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন না ? কেন জানতে চাওয়া হল না, কী কারণে এই নিয়ম মানা সম্ভব হয়নি সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের ? পুরো কর্তৃপক্ষের গাফিলতি বা আধিকারিকরা কি দায় এড়াতে পারেন ?
ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশের কথায়, কোনও বড় ঘটনা ঘটলেই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। তারপর যেমন কাজ তেমন। এই ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে ৷ নজরদারি প্রক্রিয়া থাকলেও সেটা করা হয়নি। যার পরিণতিতে এই মর্মান্তিক ঘটনা।