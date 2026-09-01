নেপালের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা ! 200 সেনা নিয়ে রাজ্যে 'অর্জুন বাহিনী'র ঘোষণা শুভেন্দুর

নেপালের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা ! 200 সেনা নিয়ে রাজ্যে 'অর্জুন বাহিনী'র ঘোষণা শুভেন্দুর
হ্রদ ফেটে বন্যা, ধস, আচমকা জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা । সাংসদ রাজু বিস্তার চিঠির পর উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে যৌথ সমীক্ষার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কলকাতা-দার্জিলিং-সুন্দরবনে মোতায়েন নতুন উদ্ধার বাহিনী ৷
Published : September 1, 2026 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর : নেপালের পাহাড়ে বিপর্যয় । এ পারে উদ্বেগ উত্তরবঙ্গ নিয়ে । পাহাড়ি হ্রদ ফেটে আচমকা জল নেমে আসা, নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়া কিংবা ধসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা নতুন করে সামনে এসেছে । সেই পরিস্থিতিতে দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার চিঠির পর উত্তরবঙ্গের পাহাড় নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ সমীক্ষার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে বড় দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য রাজ্যে তৈরি হল 200 জন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকে নিয়ে বিশেষ বাহিনী, 'অর্জুন' ।
মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে বাহিনীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । আপাতত 200 জন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীকে তিনটি এলাকায় ভাগ করে মোতায়েন করা হচ্ছে । কলকাতায় 100 জন, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে 50 জন এবং সুন্দরবনে 50 জন । বাহিনীর সদস্যদের বলা হচ্ছে 'বীর' । তাঁদের নেতৃত্বে থাকবেন 'বীরনায়ক'রা । 'বীর'দের মাসিক পারিশ্রমিক 25 হাজার টাকা, 'বীরনায়ক'দের 40 হাজার টাকা ।
বাহিনীর কাজের মূল লক্ষ্য, বিপর্যয়ের সময় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালানো । প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের ব্যবহার করে দুর্গম এলাকায় উদ্ধারকাজের গতি বাড়ানোই পরিকল্পনা ।
এই ঘোষণার সময়ই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে পাহাড়ের সাংসদ রাজু বিস্তার চিঠির প্রসঙ্গ । নেপালের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর 31 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ । সেখানে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকার বিপদের কথা উল্লেখ করে আগাম প্রস্তুতি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন তিনি ।
চিঠিতে লোনাক হ্রদের বিপর্যয়ের কথাও তুলে ধরেন সাংসদ । 2023 সালের অক্টোবরে উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে তিস্তায় প্রবল জলস্রোত নেমে আসে । ক্ষতিগ্রস্ত হয় চুংথাংয়ের তিস্তা থ্রি বাঁধ । তিস্তা অববাহিকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক এলাকায় প্রভাব পড়ে ।
রাজু বিস্তার বক্তব্য, নেপালের সাম্প্রতিক বিপর্যয় ফের দেখিয়ে দিয়েছে পাহাড়ি এলাকায় হঠাৎ জল নেমে এলে প্রস্তুতির সময় কার্যত থাকে না । তিস্তা বা তোর্সার জল বাড়লে শুধু নদীর পাড় নয়, ধস নামতে পারে পাহাড়ে, বিচ্ছিন্ন হতে পারে রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা । তার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে পাহাড়ের পর্যটন ও অর্থনীতিতেও ।
পাহাড়ি শহরগুলির পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ । তাঁর দাবি, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিকের মতো শহরে জনসংখ্যা ও নির্মাণ বেড়েছে, কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা এখনও বহু জায়গায় পুরনো । অতিবৃষ্টিতে জল জমা এবং ধসের ঝুঁকি তাই বাড়ছে ।
এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ের ভূপ্রকৃতি ও বিপদের ধরন নিয়ে বিশেষ সমীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছেন রাজু বিস্তা । পর্বত বিশেষজ্ঞ পদ্মশ্রী একলব্য শর্মার নেতৃত্বে কমিটি গঠন, নিরাপদ এলাকায় শহরের সম্প্রসারণের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ এবং আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির দাবিও রয়েছে তাঁর চিঠিতে । পাশাপাশি Early Warning System চালুর কথাও বলেছেন সাংসদ ।
নবান্নে সেই চিঠির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজু বিস্তার পাঠানো 'হিমালয়ান স্টাডি'-র প্রস্তাব মুখ্যসচিবকে দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে পাহাড়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে । সমীক্ষার রিপোর্টও প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি । অর্থাৎ, পাহাড়ের ঝুঁকি চিহ্নিত করতে এক দিকে সমীক্ষা, অন্য দিকে বিপর্যয় ঘটলে দ্রুত উদ্ধার- দুই দিকেই প্রস্তুতি বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য ।
'অর্জুন' বাহিনীতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের নেওয়ার পিছনেও রয়েছে একই যুক্তি । পাহাড়, সুন্দরবন বা শহর- বিপর্যয়ের ধরন আলাদা । কিন্তু উদ্ধার অভিযানে প্রথম কয়েক ঘণ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । সেই সময়ে প্রশিক্ষিত জনবল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারলে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুযোগ বাড়ে ।
তবে নতুন বাহিনীর কার্যকারিতা নির্ভর করবে শুধু সদস্যসংখ্যার উপর নয় । কোথায় কী ভাবে তাঁদের মোতায়েন করা হবে, স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সঙ্গে সমন্বয় কতটা দ্রুত হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে দুর্গম এলাকায় কী ভাবে পৌঁছনো হবে- তার উপরও ।
নেপালের বিপর্যয় সেই পুরনো প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনেছে- বিপর্যয় এলে উদ্ধার নয়, তার আগেই কতটা প্রস্তুত পাহাড় ? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আপাতত তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা । 200 জন প্রাক্তন সেনা নিয়ে 'অর্জুন' বাহিনী মাঠে নামছে । আর উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের জন্য শুরু হচ্ছে যৌথ সমীক্ষা । হঠাৎ বিপদ এলে সময় থাকে না । তাই এ বার প্রস্তুতিটা সময়ের আগেই ।
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