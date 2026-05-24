বিধায়কের হুঁশিয়ারির 24 ঘণ্টা কাটল না, হাসপাতালে ফের সক্রিয় দালাল-চক্র
Published : May 24, 2026 at 11:28 AM IST
হাবরা, 23 মে: বিধায়কের হুঁশিয়ারির পর 24 ঘণ্টাও কাটল না । ফের দালাল-চক্র সক্রিয় হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ! রোগীর পরিবারকে রক্ত এনে দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল খোদ হাসপাতালের গেটম্যানের বিরুদ্ধে । ফের এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে হাবরার নবনির্বাচিত বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল তড়িঘড়ি হাসপাতাল সুপারকে অভিযুক্ত গেটম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে প্রসববেদনা নিয়ে হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন কবিতা শী নামে এক প্রসূতি । তাঁর বাড়ি হাবরার জিয়লডাঙা এলাকায় । শুক্রবার দুপুরে সিজারের মাধ্যমে ওই প্রসূতি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন । সন্তান প্রসবের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় । কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা বাড়ির লোকেদের দুই ইউনিট রক্ত সংগ্রহের কথা বলেন । গ্রাম থেকে আসা প্রসূতির পরিবার রক্তের জন্য চারদিকে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে থাকেন ।
হাসপাতালের গেটম্যান লিটন দেবনাথ সেই সময় তাঁদের কাছে রোগী সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন বলে অভিযোগ । অভিযোগ, লিটন প্রসূতির বাড়ির লোকেদের কাছে এক ইউনিট রক্তের জন্য 500 টাকা নেন । শুক্রবার গভীর রাতে ওই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয় । তড়িঘড়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলকাতার হাসপাতালের স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয় । কলকাতায় নেওয়ার সময় দমদম বিমানবন্দরের কাছে তাঁর মৃত্যু হয় । হাবরা হাসপাতালে চিকিৎসারত অন্য এক রোগীর পরিবার জানায়, এক ইউনিট রক্তের জন্য গেটম্যান লিটন তাঁদের কাছেও চার হাজার টাকা চেয়েছিলেন । তাঁরা অবশ্য তাতে রাজি হননি ।
দুই অভিযোগের ক্ষেত্রে গেটম্যান লিটনকে ঘিরে কিছু ভিডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে চলে আসে । যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'ইটিভি ভারত'। ভিডিয়োয় দেখা যায়, টাকার বিনিময়ে রক্ত জোগাড় করার বিষয় লিটনকে কেউ একজন প্রশ্ন করছেন । লিটন তড়িঘড়ি মোটর বাইক নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন । লিটন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ।
প্রসঙ্গত, হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল । সেদিন বিধায়ক হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন । ওই পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের দালাল-চক্র ও অন্যান্য অব্যবস্থা নিয়ে বিধায়কের সামনে লিটনই সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন । সেদিন তিনি এমন দাবিও করেছিলেন, তিনি বিজেপি করেন বলে তাঁকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে । বিধায়কের হাসপাতাল পরিদর্শনের 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই লিটনের বিরুদ্ধেই উঠল হাসপাতালে দালালচক্র চালানোর অভিযোগ ।
বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, "15 বছরের লালিত অভ্যাস এখনও অনেকে ত্যাগ করতে পারেননি । হাসপাতাল সুপারকে অভিযোগ তদন্ত করতে বলেছি । যদি অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে ওই গেটম্যানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি । হাসপাতালে কোনওভাবেই দালাল-চক্র বরদাস্ত করব না । আমরা শুধু হাসপাতালের বাইরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করব না, হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্কৃতিও পরিচ্ছন্ন করব । হাবরাবাসীকে তা আমরা নিশ্চিত করে বলছি ।"
এই ঘটনায় হাসপাতাল সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস বলেন, "বিধায়ক সাহেব ঘটনাটি আমাকে জানিয়েছেন । হাসপাতালে সহকারী সুপারিনটেনডেন্টদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে । অভিযোগ সত্য হলে ওই গেটম্যানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"