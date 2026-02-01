2 মাস ধরে নিখোঁজ, পার্কের এনক্লোজার থেকে উদ্ধার 'সুইটি'র কঙ্কাল
গত দু'মাস ধরে ক্রালে ফেরেনি সুইটি নামের চিতাবাঘটি ৷ দিন কয়েক আগে উদ্ধার হয় তার পচা দেহ ও কঙ্কাল । কেন সুইটির এভাবে মৃত্যু ?
Published : February 1, 2026 at 10:06 AM IST
দার্জিলিং, 1 ফেব্রুয়ারি: প্রায় দু'মাস ধরে খোঁজ মিলছিল না ৷ তারপর হঠাৎ দিনকয়েক আগে বেঙ্গল সাফারি পার্ক থেকে উদ্ধার হল সেই চিতাবাঘের পচাগলা দেহ ও কঙ্কাল । ঘটনায় একদিকে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, অন্যদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পার্কের ভূমিকা নিয়েও ।
এই বিষয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় কুমার বলেন, "ক্যারাকাস ডিকম্পোজ অর্থাৎ কঙ্কাল ও পচা দেহ উদ্ধার হয়েছে । ময়নাতদন্ত হয়েছে । তবে আশঙ্কাজনক কিছু মেলেনি । আমরা নজর রাখছি । বাইরে থেকে এনক্লোজারে কোনও প্রাণী ঢোকা সম্ভব নয় ।"
বেঙ্গল সাফারি পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির নাম সুইটি । 2023 সালের 16 মে কার্শিয়াং ডিভিশনের ঘোষপুকুর রেঞ্জের একটি বাগানে মায়ের মৃতদেহের পাশ থেকে নবজাতক সুইটিকে উদ্ধার করে এনেছিলেন বনকর্মীরা । সেই সময় খুব অসুস্থ ছিল সুইটি । তাকে সুস্থ করতে বিশেষ পশু চিকিৎসকের দল গঠন করা হয়েছিল । দীর্ঘ সেবা শুশ্রূষার পর সাফারিতে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে সুইটি । বড় হওয়ার পর পার্ক কর্তৃপক্ষ সুইটিকেও লেপার্ড সাফারিতে অন্তর্ভুক্ত করে ।
সেইমতো নিয়ম করে নাইটশেল্টার, তারপর ক্রাল (সাফারি পার্কের ভিতরে হরিণ বা অন্যান্য বন্যপ্রাণী রাখার জন্য ব্যবহৃত ছোট বেষ্টনী) আর সেখান থেকে এনক্লোজারে ছেড়ে দেওয়া হত তাকে । সময়মতো ক্রালে ফিরেও আসত। মাঝে কয়েকবার এক-দু'দিনের জন্য ফেরেনি । সপ্তাহে 6দিন সুইটিকে খেতে দেওয়া হত ।
2025 সালের নভেম্বরের পর থেকে ক্রালে না-ফেরায় কর্মীরা ভেবেছিলেন, হয়তো ক'য়েক দিনের মধ্যে সুইটির ফের দেখা মিলবে । তিনদিন পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে । খোঁজ শুরু হয় । তবে কয়েকদিনে সেই তল্লাশি থমকেও যায় । এরপর ক'দিন আগে উদ্ধার হয় সুইটির পচা দেহ ও কঙ্কাল ।
জানা গিয়েছে, ক্রালে সপ্তাহে ছয়দিন মাংস খেতে দেওয়া হয় চিতাবাঘদের । বর্তমানে সাফারিতে মোট ছয়টি চিতাবাঘ রয়েছে । তবে সুইটির মৃত্যুর পিছনে ফিয়ার সাইকোসিস বা ক্রালে ফেরত না-আসতে পারার আতঙ্ক, আবার নিজেদের মধ্যে মারামারির কারণও হতে পারে । তবে চিতাবাঘগুলি যাতে নিজেরাও শিকার করে খেতে পারে তাই চিতাবাঘের এনক্লোজারে হরিণ বা অন্য তৃণভোজী প্রাণী ছাড়া হয়ে থাকে । তারপরও কেন সুইটির এভাবে মৃত্যু হল তা ভাবাচ্ছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষকে ।
ইতিমধ্যে এই বিষয়ে রাজ্য বন দফতর ও জু অথরিটিকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ । সুইটির ঘটনার পর এনক্লোজারে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । খতিয়ে দেখা হচ্ছে সাফারি পার্কের সীমানার বেড়াও ।