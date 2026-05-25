স্কুলের ভেতর চিতাবাঘ, তীব্র আতঙ্ক মংপুতে
বন দফতরের আধিকারিকরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন । শিশুদের ওপর কড়া নজর রাখতে পরামর্শ দিয়েছে ।
Published : May 25, 2026 at 6:40 PM IST
মংপু, 25 মে: স্কুলের ভিতর থেকে উদ্ধার চিতাবাঘ । দার্জিলিংয়ের মংপু এলাকায় অবস্থিত 'গুড স্টার্ট অ্যাকাডেমি' চত্বরে সোমবার সকালে একটি চিতাবাঘ ঢুকে পড়ে ৷ তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয় । তবে বন দফতরের দ্রুত পদক্ষেপে বড় কোনও অঘটন ঘটেনি ৷ তার আগেই চিতাবাঘটিকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ স্কুলের ভেতর অনবরত কুকুরের ডাক শুনতে পান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এমকে ছেত্রী । এরপর তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বের হন । তখনই তিনি স্কুল ক্যাম্পাসের ভেতর একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ দেখতে পান । বিপদ আঁচ করতে পেরে তিনি তড়িঘড়ি বন দফতরে খবর দেন । পাশাপাশি, ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে তিনি দ্রুত অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বার্তা পাঠিয়ে আজ স্কুলে পড়ুয়াদের না-পাঠানোর পরামর্শ দেন ।
অপারেশন ও সফল উদ্ধার
খবর পাওয়া মাত্রই দার্জিলিং বন বিভাগের সিঞ্চল ফরেস্ট রেঞ্জ ও মহানন্দা ওয়াইল্ডলাইফ রেসকিউ স্কোয়াডের একটি দক্ষ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিঞ্চল রেঞ্জ অফিসার প্রিয়া তামাং, সুকনা রেঞ্জার সৃজনা দর্নাল এবং দার্জিলিংয়ের এডিএফও অনুরাধা রাই । দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চিতাবাঘটির গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয় । চিতাবাঘটি স্কুলের একটি ভবনের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল । পরবর্তীতে বন দফতরের কর্মীরা বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে ট্রাঙ্কুলাইজার গান বা ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে সেটিকে অচেতন করেন এবং এরপর নিরাপদে চিতাবাঘটিকে খাঁচাবন্দি করে উদ্ধার করা হয় ।
স্থানীয়দের সতর্ক থাকার বার্তা
এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । তবে মংপু ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্তমানে চিতাবাঘের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে । বন দফতরের আধিকারিকরা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন । বিশেষ করে সন্ধ্যা বা রাতে একা চলাফেরা না করতে এবং শিশুদের ওপর কড়া নজর রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সেই সঙ্গে কোনও বন্যপ্রাণী নজরে এলে সেটির কাছাকাছি না-গিয়ে বা আক্রমণ না-করে অবিলম্বে স্থানীয় বন দফতরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ।
স্কুলের ভিতর চিতাবাঘ
'গুড স্টার্ট অ্যাকাডেমি' স্কুলের অধ্যক্ষ এমকে ছেত্রী বলেন, "স্কুলের পাশেই আমার বাড়ি । ভোরবেলায় খুব কুকুর ডাকছিল । আমার সন্দেহ হলে আমি দেখতে যাই । গিয়ে দেখি ক্যাম্পাসে একটি বড় লেপার্ড ঘোরাঘুরি করছে । এরপরই বন দফতরকে খবর দিই ও পড়ুয়াদের স্কুল ছুটির জন্য অভিভাবকদের জানিয়ে দিই । এরপর বন দফতর এসে লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।" বন দফতর এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ৷