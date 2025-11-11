ETV Bharat / state

বাথরুমে লুকিয়ে চিতাবাঘ, যুবক ঢুকতেই রক্তারক্তি কাণ্ড

চিতাবাঘের হানা ! উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে ঢুকে এলাকার এক বাড়ির বাথরুমে লুকিয়ে ছিল চিতাবাঘ ৷ তারপরই আক্রমণ চালায় চিতাবাঘটি ৷ আহত 2 যুবক ৷

LEOPARD ATTACK IN SILIGURI
চিতাবাঘের হানা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 2:46 PM IST

শিলিগুড়ি, 11 নভেম্বর: বাড়ির শৌচাগারের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল চিতাবাঘ। শৌচাগারে যেতেই যুবকের উপর হামলা ! চিতাবাঘের হামলায় জখম দুই। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরো এলাকায়। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসীরা। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 3 নম্বর গেটের কাছে শান্তিপুরে।

ঘটনায় গুরুতর আহত যুবকের নাম অভিষেক প্রসাদ (28)। তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মাটিগাড়ার এক নার্সিংহোমে। জানা গিয়েছে, অভিষেক প্রসাদ ওই বাড়িতে ভাড়া থাকেন । এদিন সকালে কাজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন । বাগডোগরার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই চিতাবাঘটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 3 নম্বর গেট দিয়ে শান্তিপুর এলাকায় ঢুকে যায় । এরপর সেখান থেকে বিশ্বনাথ ও প্রিয়াঙ্কা দে নামে এক দম্পত্তির বাড়ির শৌচাগারে ঢুকে পড়ে ।

বাথরুমে লুকিয়ে চিতাবাঘ (ইটিভি ভারত)

সকালে অভিষেক শৌচাগারে যেতেই তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি ৷ কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যান ওই যুবক ৷ যুবককে আক্রমণ করেই বেরিয়ে যায় চিতাবাঘটি ৷ যাওয়ার সময় আরও এক যুবককে হামলা করে । যদিও তাঁর অবস্থা গুরুতর নয় ৷ এরপর চিতাবাঘটিকে আর দেখা যায়নি । ওই যুবককে আহত অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় ৷ এদিকে, চিতাবাঘের আক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

যদিও খবর পেয়ে বাগডোগরা বন দফতরের কর্মীরা এসে ওই এলাকায় তল্লাশি করে দেখেন। কিন্তু চিতাবাঘের দেখা মেলেনি। এলাকায় মাইকিং করা হয়। বাগডোগরার রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া বলেন, "একটা চিতাবাঘের হামলার খবর মিলেছে । বনকর্মীরা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে । একটি টিম ওখানে মোতায়েন করা হয়েছে । এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে ।"

LEOPARD ATTACK IN SILIGURI
আহত যুবক অভিষেক প্রসাদ (ইটিভি ভারত)

এবিষয়ে আহত ব্যক্তির বাড়ির মালিক বিশ্বনাথ দে বলেন, "সকালে হঠাৎ চিৎকার শুনে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে অভিষেক ৷ ওর মুখে, বুকে, হাতে আঁচড়ের দাগ। ও আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকে ৷ অভিষেকের মুখে শুনি চিতাবাঘ হামলা চালিয়েছে। জখম অবস্থায় নার্সিংহোম নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আমরা ভীষণ আতঙ্কিত। বাড়ি থেকে বেরোতেও ভয় লাগছে।" প্রিয়াঙ্কা দে বলেন, "এর আগেই এলাকায় চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছে। মাঝেমধ্যেই হাতি ঢুকে পড়ে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।"

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ওই চিতাবাঘটির দেখা মেলায় আতঙ্কে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘন জঙ্গল রয়েছে। বনকর্মীরা মনে করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের জঙ্গল হয়ে বাগডোগরার জঙ্গলে চলে গিয়েছে চিতাবাঘটি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়েও নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা ।

