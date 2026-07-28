শিকারের দখল, নাকি আধিপত্যের রক্তাক্ত লড়াই ? সংঘর্ষে মৃত চিতাবাঘ
দেখে মনে করা হচ্ছে, একটি পূর্ণবয়স্ক ও অধিক শক্তিশালী চিতাবাঘের সঙ্গে তার তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল । মৃত চিতাবাঘটির শরীরের একাধিক অংশে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে ।
Published : July 28, 2026 at 2:58 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 28 জুলাই: শিকারের দখল, নাকি নিজের এলাকা ও আধিপত্য বিস্তারের রক্তাক্ত সংঘর্ষ ? প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । তবে দু'দিন ধরে চলা তীব্র লড়াইয়ের মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকল আলিপুরদুয়ার ৷ প্রাণ গেল একটি অল্পবয়সি চিতাবাঘের । মঙ্গলবার সকালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সংলগ্ন জেলার তুরতুরি চা-বাগানের পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই চিতাবাঘের নিথর দেহ । ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে ।
জানা গিয়েছে, তুরতুরি চা-বাগানের 16 নম্বর সেকশনে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা প্রথমে চিতাবাঘটির দেহ দেখতে পান এবং খবর দেন বনদফতরকে । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যান বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ইস্ট-নর্থ রাইডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা । এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে বনকর্মীরা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান ।
প্রাথমিক তদন্তে বনদফতরের অনুমান, মৃত চিতাবাঘটির বয়স প্রায় পাঁচ বছর । ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি এবং মৃতদেহের অবস্থা দেখে মনে করা হচ্ছে, একটি পূর্ণবয়স্ক ও অধিক শক্তিশালী চিতাবাঘের সঙ্গে তার তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল । মৃত চিতাবাঘটির শরীরের একাধিক অংশে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে । পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে ধস্তাধস্তির একাধিক স্পষ্ট প্রমাণও মিলেছে ।
বনকর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, কোনও শিকারকে কেন্দ্র করে দুই চিতাবাঘের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । আবার এলাকা দখল বা নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইও এর কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । শক্তির লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ায় অপেক্ষাকৃত কমবয়সি চিতাবাঘটির মৃত্যু হয় বলেই প্রাথমিক অনুমান বনদফতরের ।
তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বনদফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, "ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় । রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী তদন্ত ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।" চিতাবাঘের দেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তুরতুরি চা-বাগান ও সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমান বহু কৌতূহলী মানুষ ।
উল্লেখ্য, মাত্র এক মাস আগেই আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন তাসাটি চা-বাগানে দুই চিতাবাঘের সংঘর্ষে একটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায় । পরপর এমন দুই ঘটনার জেরে বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের পারস্পরিক সংঘর্ষের প্রবণতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞের মতে, "শিকার দখল, এলাকা রক্ষা বা বিস্তার এবং প্রজনন মরশুম - এই তিনটি কারণেই সাধারণত পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘদের মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । তুরতুরির ঘটনাও সেই সম্ভাবনাকেই আরও জোরালো করছে ৷ যদিও চূড়ান্ত সত্য সামনে আসবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখার পর ।"