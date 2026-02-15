চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ পড়লেও ফের থাকবে আবেদনের সুযোগ, বিস্তারিত পদ্ধতি জানালেন সিইও

চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ পড়লেও ফের থাকবে আবেদনের সুযোগ, বিস্তারিত পদ্ধতি জানালেন সিইও
চূড়ান্ত তালিকায় নাম না-থাকা ভোটাররা আবেদন করতে পারবেন ডিও-র কাছে ৷ খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াদের ফর্ম-6 পূরণ করতে হবে ৷
Published : February 15, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)-এর শুনানির শেষ দিনে বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ শনিবার তিনি জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নাম তোলা এখানেই শেষ নয় ৷ 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেও নাম তোলার সুযোগ থাকবে ৷ যে সকল বৈধ ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না, তাঁরা আবার আবেদন জানাতে পারবেন ৷
শুনানির শেষ দিনে সিইও জানিয়েছেন প্রায় দেড় কোটি শুনানির কাজ শেষ হয়েছে ৷ গত দু’মাস ধরে এই কাজ চলেছে ৷ এবার পুরো বিষয়টাই ERO ও AERO-দের উপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত ERO ও AERO-দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "এখন সব কাজটা ERO ও AERO-দের উপর নির্ভর করছে ৷ তাঁদের হাতে অনেকটাই ক্ষমতা রয়েছে ৷ তাই কোনোরকম ভয় ও পক্ষপাত ছাড়া নিজেদের কাজ শেষ করতে হবে তাঁদের ৷ এখন একটা স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে ৷ তাই এখন যত ফর্ম এবং শুনানির আপলোডিং বাকি রয়েছে, সেগুলিকে ঠিকঠাক আইন মেনে ডিসপোজ করতে হবে ৷"
চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে না, তাঁদের মনোজ কুমার আগরওয়াল আশ্বস্ত করেছেন ৷ জানিয়েছেন, কারও নাম বাদ দেওয়া কমিশনের উদ্দেশ্য নয় ৷ যদি কারও নাম বাদ যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটার একটি অর্ডার পাবেন ৷ এরপর তাঁদের আপিল করার সুযোগ রয়েছে ডিও-র কাছে ৷ তারপর সিইও-র কাছে আপিল করতে হবে ৷ আর যাঁদের নাম খসড়া তালিকায় ছিল না, তাঁদের ফর্ম-6 পূরণ করে আবেদন জানাতে হবে ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা মানে, সব শেষ নয় ৷ এরপরেও সুযোগ থাকবে ভোটার তালিকায় নিজের নাম তোলার ৷ অর্থাৎ, বৈধ ভোটাররা নিজেদের নাম তালিকা পুনরায় তুলতে পারবেন ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার শুনানির শেষ দিনের হিসেব অনুযায়ী, চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে প্রায় প্রায় 6 লক্ষ 61 হাজার নাম ৷ শুনানির নোটিশ গিয়েছে তবুও হাজিরা দেননি এমন ভোটারের সংখ্যা ছিল 4 লক্ষ 98 হাজার ৷ শুনানির নথি স্ক্রুটিনির পর মাইক্রো অবজার্ভাররা যে সংখ্যক ভোটারের নাম 'অবৈধ' তকমা দিয়ে কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন, তা হল - 1 লক্ষ 63 হাজার ৷
এছাড়াও হিয়ারিং-এর পর এখনও 15 লক্ষ ভোটারের নথি ভেরিফিকেশন বাকি আছে ৷ তবে, প্রায় 50 লক্ষ ভোটারের নথি রি-ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত ফর্ম-7 জমা পড়েছে 5 লক্ষ 42 হাজার 501টি ৷ নতুন মাইক্রো অবজার্ভারদের ট্রেনিং শুরু করার জন্য সকল জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷