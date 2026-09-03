নিজ ভূমে পরবাসী কথা সাহিত্যিক; অপেক্ষায় বিভূতিভূষণের স্মৃতি-মাখা বসতভিটে, ইছামতী ঘাটের সংস্কার

নিজ ভূমে পরবাসী কথা সাহিত্যিক; অপেক্ষায় বিভূতিভূষণের স্মৃতি-মাখা বসতভিটে, ইছামতী ঘাটের সংস্কার
নিদারুণ অবহেলায় অমর কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতভিটে ৷ সংস্কার নেই তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ইছামতীর ঘাটেরও ৷ বিশেষ প্রতিবেদন বাপি মণ্ডলের ৷
Published : September 3, 2026 at 8:58 PM IST
গোপালনগর (উত্তর 24 পরগনা), 3 সেপ্টেম্বর: তাঁর হাত ধরেই পুরো বিশ্বের দরবারে বাংলা সাহিত্য বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। আটপৌরে বাঙালি সমাজকে তিনি মানবতার ধর্ম শিখিয়েছিলেন। সাহিত্যের আঙিনায় গ্রামবাংলার সবুজ প্রকৃতির প্রকৃতির ক্যানভাস ফুটে উঠেছিল। অথচ অমর কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ ভূমে আজ পরবাসী হয়ে রয়ে গিয়েছেন।
নিদারুণ অবহেলায় পড়ে রয়েছে তাঁর বসতভিটে। সাহিত্যিকের স্মৃতি বিজড়িত ইছামতী ঘাটেরও কোনও সংস্কার নেই। মৃত্যুর 76 বছর পরে বিভূতিভূষণ উপেক্ষিত এক মহানায়ক হয়ে রয়ে গিয়েছেন।
জন্ম ও বংশ পরিচয়
- বাংলা সাহিত্যের অনন্য ধ্রুবতারা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1894 সালের 12 সেপ্টেম্বর অবিভক্ত 24 পরগনার কাঁচরাপাড়ার কাছে মুরাতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।
- 1859 সালের নীল বিদ্রোহের কিছু আগে বিভূতিভূষণের পিতামহ কবিরাজ তারিণীচরণ বসিরহাটের পানিতর থেকে বনগাঁর চালকি ব্যারাকপুর গ্রামে উঠে আসেন।
- বিভূতিভূষণের বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী থেকে সংস্কৃত ও হিন্দু পুরাণে শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন ৷ তিনি গ্রামে গ্রামে কথকতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
বিভূতিভূষণের ছেলেবেলা
- মরমী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের শিক্ষার শুরু গ্রামের পাঠশালায়। প্রথমে তিনি প্রসন্ন মোদকের পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। তারপর মুরাতিপুরে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখান থেকে গোপালনগরের চালকি ব্যারাকপুরে হরি রায়ের পাঠশালায় কিছুদিন পড়েছেন।
- 1908 সালে তিনি বনগাঁ হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন।
- 1914 সালে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পিতার নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটে বালক বিভূতিভূষণকে কৈশোরের অনেক পার্থিব বিনোদন থেকে দূরে থাকতে হয়েছে।
- উচ্চশিক্ষার জন্য বিভূতিভূষণ গোপালনগরের সবুজ প্রকৃতি ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ৷
- দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তিনি 1916 সালে প্রথম বিভাগে আইএ ও 1918 সালে ডিস্টিংশন-সহ বিএ পাশ করেন।
- নাটক হওয়ার পর বিভূতিভূষণ দর্শন শাস্ত্র নিয়ে এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক অভাবের কারণে তিনি পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি।
দাম্পত্য জীবন
কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের চোখে সুদূরের স্বপ্ন আঁকা ছিল। কলকাতার রিপন কলেজে বিএ ক্লাসের প্রথম বর্ষে পড়ার সময় বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গৌরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পাত্রী গৌরী মুখোপাধ্যায়ের তখন বয়স ছিল মাত্র 14 বছর। কিন্তু গৌরীদেবীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিভূতিভূষণ স্ত্রীকে নিয়ে পানিতরে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে গৌরী আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অচিরেই তাঁর মৃত্যু হয়।
শিক্ষক বিভূতিভূষণ
প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে সাহিত্যিক ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেন। তারপর শিক্ষাকতার পেশা গ্রহণ করেন। 1919 সালে মাসিক মাত্র 50 টাকা বেতনে হুগলির জাঙ্গিপাড়া হাইস্কুলে তিনি ছাত্র, ছাত্রীদের পড়ানো শুরু করেন। কিছুদিন পরে দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরের কাছে হরিনাভি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বিভূতিভূষণের বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ৷ ভ্রমণের ইচ্ছা তাঁকে মাঝে মাঝে ঘরছাড়া করেছে। বাবার সেই স্বভাব বিভূতিভূষণের মধ্যেও ছিল। হঠাৎ করে একদিন তিনি শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে 'গোরক্ষণী সভা'র ভ্রাম্যমাণ প্রচারকের কাজ করতে নেমে পড়েন। কখনও কখনও ট্রেন পথে, কখনও জলপথে, কখনও আবার পায়ে হেঁটেই তিনি বহু পথ ঘুরেছেন।
সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ
- 1923 সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে বিভূতিভূষণ পাথুরিয়াঘাটার জমিদার খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজ নিলেন।
- খেলাতচন্দ্র উত্তর বিহারের অরণ্য অঞ্চলে তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য এস্টেট ম্যানেজার করে বিভূতিভূষণকে ভাগলপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷
- ভাগলপুরে বসবাসের সময় বিভূতিভূষণের জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।
- ওই সময় তিনি কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' লিখেছিলেন।
- ভাগলপুরে স্মৃতি ধরে রেখে সাহিত্যিক তাঁর আরও একটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'আরণ্যক' লিখেছিলেন।
- তারপর উপেক্ষিতা, মেঘমল্লার, দেবযান, ইছামতী, কিন্নরদল, তালনবমী, উপলখণ্ড, ক্ষণভঙ্গুর, স্মৃতির রেখা-বহু কালজয়ী উপন্যাস তিনি লিখেছেন।
- 1942 সাল থেকে বিভূতিভূষণ বাড়ির কাছে গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশনে বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।
- 1950 সাল পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ওই স্কুলেই শিক্ষকতা করেছেন।
উপেক্ষার উপকথা
রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম এক স্তম্ভ। অথচ গোপালনগরে তাঁর আপন ভুবনে কালজয়ী এই সাহিত্যিক চির অবহেলার পাত্রই রয়ে গিয়েছেন। গোপালনগরের চালকি গ্রামে বিভূতিভূষণের পরিবারের বিস্তীর্ণ জমি ছিল। প্রায় সবই আজ বেদখল হয়ে গিয়েছে। পৈতৃক ভিটে বহুকাল অবহেলিত ছিল। পারিবারিক উদ্যোগে তার কিছুটা সংস্কার হয়েছে। যাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্য পুরো বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল, সেই বিভূতিভূষণকে নিয়ে বনগাঁয় তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য কিছু গড়ে ওঠেনি।
অবহেলায় কথা সাহিত্যিক
বিভূতিভূষণের স্মৃতি রক্ষার্থে 1997 সালে বামফ্রন্ট সরকার ইছামতীর ঘাটে ছোট একটি উদ্যান তৈরি করেছিল। সেখানে বিভূতিভূষণের একটি মূর্তিও তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ওই ঘাটের কোনও সংস্কার হয় না। ইছামতীর ঘাটজুড়ে কচুরিপানা আর জঞ্জাল ভরে গিয়েছে। তাঁর মূর্তিটিও অবহেলায় পড়ে রয়েছে। ইছামতীর উপরে ঝুলন্ত একটি সেতু নির্মাণ হয়েছিল। ওই সেতুর উপর দিয়েই ইছামতীর দু'পারের বাসিন্দারা যাতায়াত করেন।
বিভূতিভূষণকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার আর্জি
- বনগাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষক সমরেশ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য একজন লেখক। তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেও উজ্জ্বল জায়গা করে নিয়েছে। অথচ আমরা বনগাঁর মানুষ অমর এই কথা সাহিত্যিককে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারিনি। লেখকের জন্ম ও মৃত্যুদিন উপলক্ষে কিছু মানুষ গোপালনগরের চালকির বাড়িতে আসেন। তাঁরাই একটু-আধটু সাহিত্যিককে স্মরণ করেন। সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত বিভূতিভূষণের স্মৃতি রক্ষার্থে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু দেখা যায়নি।"
- তিনি আরও বলেন, "সরকারিভাবে যেটুকু হয়েছে, তাতেও দলীয় দখলদারির ছায়া রয়েছে। তবে আশার কথা এটাই, সাহিত্যিকের পরিবার নিজেদের উদ্যোগে গোপালনগরের বসতভিটের কিছুটা সংস্কার করেছে। আমরা চাই, সরকারিভাবে বিভূতিভূষণকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হোক। গোপালনগরের বাড়িতে সাহিত্যিককে নিয়ে একটি সংগ্রহশালা তৈরি করা হোক।"
চাই সরকারি উদ্যোগ
বনগাঁর সমাজকর্মী তথা বিভূতিপ্রেমী প্রদীপ সরকার বলেন, "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা যথাযোগ্য সম্মান জানাতে পারিনি। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বনগাঁ বা গোপালনগরে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই হয়নি। অথচ বিভূতিভূষণই বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে এক উজ্জ্বল জায়গা করে দিয়েছিল। আমরা চাই, সাহিত্যিকের জীবন নিয়ে বনগাঁ বা গোপালনগরে সরকার কিছু একটা গড়ে তুলুক। নতুন প্রজন্মের কাছে বিভূতিভূষণের জীবন ও আদর্শ পৌঁছে দেওয়া হোক।"
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালনগর হরিপদ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সমরেশ মণ্ডল বলেন, "আমি গোপালনগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করি। আমার কাছে এটা ভীষণ গর্বের বিষয়। কত বড় একজন সাহিত্যিক আমাদের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমাদের ছাত্র, ছাত্রীরাও তাঁকে নিয়ে গর্বিত। আমি মনে করি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বনগাঁ বা গোপালনগরে আরও বেশি চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে তাঁকে আরও বেশি সম্মানজনক জায়গা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি।"