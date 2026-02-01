ETV Bharat / state

রেস্তরাঁয় মাংস-বিভ্রাট: ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের অভিনেতার, বিক্ষোভ পার্ক স্ট্রিটে

ঘটনায় ওই রেস্তরাঁর কর্মীকে গ্রেফতার করায় সরব হয়েছেন বামপন্থীরা ৷ তাঁরা ওই ইনফ্লুয়েন্সারের শাস্তি চেয়েছেন ৷

অভিনেতা জয়রাজ ভট্টাচার্য (ছবি সূত্র-সোশাল মিডিয়া)
Published : February 1, 2026 at 7:25 PM IST

কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: পার্ক স্ট্রিটের জনপ্রিয় রেস্তরাঁয় মাংস বিভ্রাটের ঘটনায় ইনফ্লুয়েন্সার সায়ক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন বামপন্থী অভিনেতা জয়রাজ ভট্টাচার্য । শনিবার রাতে পার্ক স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি । দ্রুত ওই ইনফ্লুয়েন্সার ও তাঁর সহযোগীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন অভিনেতা । রেস্তরাঁ কর্মীর মুক্তির দাবিতে পার্ক স্ট্রিট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় এপিডিআর ৷

পুলিশের কাছে দু'পাতার লিখিত অভিযোগে জয়রাজ ভট্টাচার্য ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, "অভিনেতা ইনফ্লুয়েন্সার উস্কানিমূলক বিষয়বস্তু ষড়যন্ত্র করে প্রচার করে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করল । জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার করা হয়েছে । কারণ, ওই রেস্তরাঁটি অন্যান্য খাবারের সঙ্গে বিফ স্টেকের জন্য বিখ্যাত । স্পষ্টতই, টেবিলে পরিবেশিত মাংসের খাবারের ধরন নিয়ে পরবর্তীতে মতবিরোধ দেখা দেয় । রেস্তরাঁর ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ না-রেখে বা কোনও আইনি প্রতিকার গ্রহণ না-করে, সচেতনভাবে ঘটনাটি রেকর্ড করে তাৎক্ষণিকভাবে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচার করা হয়েছে ।"

তিনি আরও বলেন, "উক্ত ভিডিয়োতে, ইনফ্লুয়েন্সার অভিযোগ করার সময়, তিনি বারবার এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরেন ৷ এইভাবে বর্ণনাটি একটি বিতর্কিত পরিষেবা বিষয় হিসাবে নয় বরং ধর্মীয় অপরাধের একটি কাজ হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, রেস্তরাঁ এবং এর কর্মীদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ও টার্গেট করে অন্যায়ের অভিযোগ আনা হয়েছিল । ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল । যা শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে ।"

এই ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা । সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির উদ্দেশ্যে ব্লগার ইউটিউবারদের ব্যবহার করা হচ্ছে । এক ঘণ্টা ধরে মাংস খেয়ে তারপরে রেস্তরাঁর কর্মীর ধর্ম পরিচয় নিয়ে প্রচার করতে নামতে হল ! আরও উদ্বেগজনক হল, এরাজ্যের পুলিশ ওই ইউটিউবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না-নিয়ে গরিব রেস্তরাঁ কর্মীকে গ্রেফতার করল !"

ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বামপন্থী অভিনেতা হিসাবে পরিচিত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "চুপ করেই থেকেছি, কারণ চিরকাল ভেবেছি অন্যের কাজ নিয়ে আমি বলার কে ? তাই শত অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও চুপ থেকেছি । কিন্তু এবার আর সম্ভব নয় । সায়ক এইবার যেটা করেছে তা হিংসায় উস্কানি এবং রাজ্যের শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা । একজন সাংবাদিকের ভাই হিসেবে এটা ও না বুঝে করেছে আমি বিশ্বাস করি না । আমার আপনাদের হাত জোর করে অনুরোধ এদেরকে নিজের আলগোরিথম থেকে ছুড়ে ফেলে দেবেন । please choose who to celebrate ৷ choose your celebrity wise ৷"

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট (ছবি সূত্র-সোশাল মিডিয়া)

এদিকে এই ঘটনায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে পার্ক স্ট্রিটের জনপ্রিয় ওই রেস্তরাঁর তরফে ৷ তাতে বলা হয়েছে, "30 জানুয়ারি সন্ধ্যায় আমাদের এখানকার একজন ওয়েটার খাবার পরিবেশন করার সময় একটি অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেলেছেন । এটি সত্যিই ভুল ছিল, তাঁর কারও কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছিল না । আমরা তাঁর ভুলের জন্য সত্যিই দুঃখিত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের গ্রাহকদের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী । জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 80 বছর ধরে আমাদের রেস্তরাঁ ব্যবসা করছে ৷ আমরা গ্রাহক এবং কর্মীদের সঙ্গে সর্বদা সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে আমরা যে বিপুল সমর্থন পেয়েছি তাতে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং এই সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই । আমরা আপনাদেরকে সর্বদা আমাদের সেরা পরিষেবাটা দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছি ।"

অন্যদিকে মাংস বিভ্রাট-কাণ্ডে ধৃত রেস্তরাঁ কর্মীর মুক্তির দাবিতে রবিবার পার্ক স্ট্রিট থানায় বিক্ষোভ দেখায় এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠন ৷ এদিন সংগঠনের কর্মীরা পার্ক স্ট্রিট মেট্রোর গেট থেকে মিছিল করে আসেন । তাঁদের হাতে ব্যানার ছিল । তাতে স্পষ্ট দাবি, ধৃত রেস্তরাঁর ওয়েটারকে মুক্তি দিতে হবে । গ্রেফতার করতে হবে ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে । ওয়েটারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ।

পার্ক স্ট্রিট থানার সামনে বিক্ষোভ এপিডিআরের (নিজস্ব ছবি)

এই দাবিতে তাঁরা স্লোগান তুলে মিছিল করেন । পার্ক স্ট্রিটের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তরাঁ, কফি শপের সামনে দিয়ে হেঁটে সেই মিছিল যাচ্ছিল পার্ক স্ট্রিট থানায় । তবে তার আগেই ঘটনাস্থল সেই রেস্তরাঁর বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে যান বিক্ষোভকারীরা । তাঁরা স্লোগান তোলেন । রেস্তরাঁ খোলার । পরে ফের মিছিল করে তাঁরা পার্ক স্ট্রিট থানায় যান । থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু সময় । তারপর সংগঠনের তরফে বেশ কয়েকজন কর্মী পার্ক স্ট্রিট থানায় পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন । তাঁদের নিজেদের দাবিগুলি জানান ।

এপিডিআর নেতা আলতাব আহমেদ বলেন, "যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিল তাকে পুলিশ গ্রেফতার করল না । যে নিরীহ ওয়েটার তাকে ধরে নিয়ে গেল । তাঁর পরিবার চিন্তায় আছে । রেস্তরাঁ বন্ধ রাখায় এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন । রেস্তরাঁ বেশি দিন বন্ধ থাকলে আর্থিক সংকট তৈরি হবে । অবিলম্বে খুলতে হবে রেস্তরাঁ ।" পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে গ্রেফতার করতে হবে ।"

উল্লেখ্য, ঘটনার পর পুলিশের তরফে এই কনটেন্ট ক্রিয়েটরের বিরুদ্ধে এখনও কঠিন পদক্ষেপ দেখা যায়নি । তবে রবিবার ধৃত ওয়েটারকে আদালতে তোলা হলে তাঁকে তিনদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ।

