ETV Bharat / state

নারীর মর্যাদা রক্ষায় রাজ্যজুড়ে 'অঙ্গীকার যাত্রা' বাম মহিলা সংগঠনের

নারীদের সুরক্ষার জন্য এবার পথে নামছে বাম মনোভাবাসম্পন্ন মহিলারা ৷ আগামী ডিসেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে যাত্রা শুরু করবেন তাঁরা ৷

Angikar Yatra for Women Safety
'অঙ্গীকার যাত্রা'র আহ্বানে বাম মহিলা সংগঠন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 অক্টোবর: নারীদের সুরক্ষার দাবিতে রাজ্যজুড়ে 'অঙ্গীকার যাত্রা'র আহ্বান জানাল বাম মনোভাবাসম্পন্ন মহিলাদের সংগঠন 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' ৷ কোচবিহার, কাকদ্বীপ, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া থেকে রাজ্যের একাধিক শহর ও গ্রাম অতিক্রম করে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে সমাবেশ ঘটবে এই যাত্রার ৷ আগামী 9 থেকে 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে ৷

সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই কর্মসূচির পোস্টার প্রকাশ করা হয় সংগঠনের তরফে । 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'র তরফে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, চলচ্চিত্রকার শতরূপা সান্যাল, অধ্যাপিকা ডঃ নূপুর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ, সিস্টার ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক ডাঃ নাসরিন আলি, জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিড়াবিদ কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার, অনীতা রায়, আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত, সমাজকর্মী কল্পনা দত্ত প্রমুখ ।

মহিলা সংগঠনের অভিযোগ, "প্রতিদিন রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, খুনের খবর পাওয়া যাচ্ছে । শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা — কেউ রেহাই পাচ্ছে না এই নৃশংসতার হাত থেকে । আরজি কর, কসবা ল কলেজ, দুর্গাপুর, উলুবেড়িয়া, এসএসকেএম, মহম্মদ বাজার, কান্দি, কুলতলী- এ রাজ্যে নারী নির্যাতন দৈনন্দিনতায় পরিণত হয়েছে ।‌ NCRB রিপোর্ট নিয়ে রাজ্য সরকারের গাল ভরা মন্তব্য়ের মধ্যে রাজ্যের এই মর্মান্তিক চিত্র । নারী সমাজের উপর এই নৃশংসতা সমগ্র মানব জাতিকে ক্রমাগত এক ভয়ংকর বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ।"

দেশের বাকি রাজ্যগুলির কথা উল্লেখ করে সংগঠনের সদস্যরা জানান, ধারাবাহিকভাবে রাজ্য তথা দেশজুড়ে এই নৃশংসতা ঘটে চলেছে ৷ হাথরস থেকে উন্নাও, ধানতলা থেকে সুঁটিয়া, দিল্লির নির্ভয়া থেকে আরজি করের তরুণী চিকিৎসক, এর শেষ কোথায় ! বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজ্য তথা দেশের শাসক দলগুলি ও প্রভাবশালীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, বিচার মেলেনি । এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদেই এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে ৷

'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'-এর পক্ষে অনুমিতা পানি বলেন, "আমরা সচেতন নাগরিক হিসেবে নিশ্চয় বিষয়টি উপলব্ধি করি ৷ শুধু নারী সমাজ নয়, সভ্যতা রক্ষার প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের মানুষের নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই । এই উপলব্ধি ও অঙ্গীকার নিয়ে আগামী 9 ডিসেম্বর (মহীয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম -মৃত্যু দিবস) থেকে 16 ডিসেম্বর (দিল্লির নির্যাতিতা তরুণী 'নির্ভয়া' দিবস ) পর্যন্ত রাজ্য ব্যাপী সংগঠিত হবে 'অঙ্গীকার যাত্রা'।"

পড়ুন: বিয়েতে আপত্তি, প্রেমিকার বাবাকে গুলি ! যাদবপুরে চাঞ্চল্য

TAGGED:

ANGIKAR YATRA FOR WOMAN SAFETY
বাম মহিলা সংগঠনের অঙ্গীকার যাত্রা
মহিলা নিরাপত্তায় বামেদের ব়্যালি
CPM ANGIKAR YATRA IN BENGAL
CPIM RALLY ON WOMAN SAFETY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.