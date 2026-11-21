বই বনাম বোমা ! কলেজ স্ট্রিটে হামলার প্রতিবাদে মিছিল বাম ছাত্র সংগঠনের, তোপ এবিভিপিকে
Books Against Bombs Kolkata rally: কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের স্টলে বোমা নিক্ষেপ, বই বিক্রিতে বাধার বিরুদ্ধে হেদুয়া থেকে মিছিল ৷ বিজেপি-এবিভিপিকে তোপ এসএফআইয়ের ৷
Published : November 21, 2026 at 8:28 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: কলেজ স্ট্রিটে এসএফআই-এর বুকস্টলের উপর হামলা, বই লক্ষ্য করে বোমা ও ডিম ছোড়ার অভিযোগ এবং বুক স্টল বসাতে পুলিশি বাধার প্রতিবাদে পথে নামল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ৷ শনিবার হেদুয়া পার্ক থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত বই হাতে এই প্রতিবাদ মিছিল হয় ৷
এই মিছিলে অংশ নেন বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা ৷ উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ৷ প্রতিবাদের মূল বার্তা— হামলা, হুমকি কিংবা বাধা দিয়ে বই, পড়াশোনা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখা যাবে না ৷
কলেজ স্ট্রিটের বুকস্টল ঘিরে সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাকে বৃহত্তর বাম ছাত্র আন্দোলনের উপর আক্রমণ হিসেবে দেখছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ৷ তাদের দাবি, শুধু এসএফআই নয়, বিভিন্ন জায়গায় ডিএসও ও আইএসআ'র-এর বুকস্টলেও হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ না করে সমস্ত বাম ছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানানো হয়েছে ৷
মিছিল থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, “স্পষ্ট বলছি, এই লড়াইটা একসঙ্গে একজোট হয়ে লড়তে হবে ৷” তাঁর অভিযোগ, গুপ্তিপাড়ায় ডিএসও-র বুকস্টল এবং চাঁদপুরে আইএসআ'র-এর বুকস্টলেও হামলা হয়েছিল ৷ যেখানে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি বই নিয়ে বসছে এবং বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তুলে ধরছে, সেখানেই আক্রমণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি ৷
দেবাঞ্জনের কথায়, "এই লড়াই শুধু একটি বুকস্টল বাঁচানোর লড়াই নয়, বরং শিক্ষার পরিবেশ, বই পড়ার অধিকার এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, আশাপূর্ণা দেবী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও চিন্তাধারার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতেই এই প্রতিবাদ ৷"
বুকস্টলে হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন দেবাঞ্জন দে ৷ তাঁর অভিযোগ, একদিকে বই নিয়ে স্টল করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে হামলাকারীদের পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে ৷ পুলিশের পোশাক ও দায়িত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা পুলিশের উপরেই আক্রমণ করে, তাদের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে ৷
এবিভিপি-র মিছিল ও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়েও কটাক্ষ করেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক ৷ হুমকি ও পাল্টা হুমকির রাজনীতির বদলে বই ও যুক্তির লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান তিনি ৷ তবে বক্তব্যের একাধিক অংশে এবিভিপি কর্মীদের উদ্দেশে তীব্র ব্যক্তিগত কটাক্ষও করেন দেবাঞ্জন, যা রাজনৈতিক সংঘাতের উত্তাপ আরও বাড়িয়েছে ৷
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন ৷ তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বক্তব্য ও আচরণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রতিফলিত হওয়া উচিত ৷ বই বিক্রি ও প্রতিবাদী কর্মসূচিতে বাধা এবং হামলার অভিযোগ তুলে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন দেবাঞ্জন ৷ তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ৷
কলেজ স্ট্রিটের বুকস্টলকে ঘিরে বাধা ও হামলার অভিযোগের মধ্যেই নতুন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন দেবাঞ্জন দে ৷ তাঁর দাবি, QR কোডের মাধ্যমে পাঠকরা সরাসরি বুকস্টলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন, বইয়ের ক্যাটালগ দেখতে পারছেন এবং অনলাইনে বই কেনার সুযোগ পাচ্ছেন ৷ গত দু'দিনে কয়েকশো মানুষ এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে জানান তিনি ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও মানুষ বই কিনছেন বলে দাবি করেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক ৷ তাঁর বক্তব্য, বুকস্টলকে আটকে রাখার চেষ্টা হলেও বই পৌঁছে যাচ্ছে আরও অনেক মানুষের কাছে ৷
শেষে দেবাঞ্জন দে বলেন, "এই বুকস্টল এখন আর শুধু কলেজ স্ট্রিট বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ৷ তা গোটা রাজ্যের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে ৷ গোটা বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ আছে ৷” আর সেই প্রতিবাদের ভাষা হবে বই, সাহিত্য, যুক্তি ও বিবেক— এমনটাই বার্তা দেন তিনি ৷