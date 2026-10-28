বামেদের প্রতিবাদী বইহাট বোলপুরে, দেদার বিকোল 'বাংলায় জ্ঞানেশ কুমারের ভোট চুরি' !

বামেদের প্রতিবাদী বইহাট বোলপুরে, দেদার বিকোল 'বাংলায় জ্ঞানেশ কুমারের ভোট চুরি' !
Book fair in Bolpur: বোলপুর শ্রীনিকেতন রোডে সিপিআইএম-এর দলীয় কার্যালয়ে সামনে বসে হাট । একদিনের প্রতীকী নয়, সারা বছরই এমন বুকস্টল করতে চান আয়োজকরা ৷
Published : October 28, 2026 at 8:56 PM IST
বোলপুর, 28 অক্টোবর: দিকে দিকে সিপিআইএম-এর বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে বোলপুর আয়োজিত হল 'বইয়ের হাট'। আর এক দিনের এই হাটে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, মার্ক্স-লেনিনের বইয়ের পাশাপাশি নজর কেড়েছে 'বাংলায় জ্ঞানেশ কুমারের ভোট চুরি' শীর্ষক একটি বই ৷ সদ্য প্রকাশিত মাত্র 30 টাকা মূল্যের এই বইয়ের চাহিদা তুঙ্গে, জানালেন সিপিআইএম নেতৃত্ব ৷ এদিন, বিকেল থেকে বোলপুর শ্রীনিকেতন রোডে সিপিআইএম-এর দলীয় কার্যালয়ে সামনে বসেছিল বইয়ের হাট ।
দলের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "বই নিয়ে আরএসএস ও বিজেপি যে অসভ্যতা করেছে, তারই প্রতিবাদ করছি আমরা । শুধু একদিনের প্রতীকী বুকস্টল নয়, সারা বছরই আমরা এই ধরনের বুকস্টল করব ৷ আমাদের এখানে সব ধরনেরই বই আছে ৷ ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, মনীষীদের বই । আর বলতে স্বস্তি বোধ করছি না, তবে জ্ঞানেশ কুমার কীভাবে ভোট চুরি করেছেন, সেই বইটি সবাই দেখতে চাইছেন ৷ আসলে মানুষ বুঝতে চাইছেন কী পদ্ধতিতে জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করলেন ৷ সবাই বুঝে গিয়েছেন যে জ্ঞানেশ কুমারকে দিয়ে ভোট চুরি করানো হয়েছে । কিন্তু, পদ্ধতিটা কী জানতে বইটা খুঁজছেন ।"
দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, "শারদোৎসব নয়, দুর্গোৎসব না লিখলে পুজো মণ্ডপের কাছে বামেদের বুকস্টল করার অনুমতি যেন না দেওয়া হয় ৷" আর এরপরেই দুর্গাপুজোয় দিকে দিকে বামেদের বুকস্টলে হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ বই রাস্তায় ফেলে দেওয়া-সহ স্টলগুলিতে ভাঙচুরও চালানো হয় ৷ যা নিয়ে সরগরম হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি । নিন্দার ঝড় উঠেছিল সর্বত্র ৷
বীরভূম জেলাতেও 22টি বামেদের বুকস্টল বন্ধ করে দিয়েছিল প্রশাসন ৷ বেশ কয়েকটি বুকস্টলে ভাঙচুর-সহ আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা সামনে এসেছিল ৷ এই সবের প্রতিবাদেই এদিন রবি ঠাকুরের শহর বোলপুরে 'বইয়ের হাট' আয়োজিত হয়েছিল ৷ সিপিআইএম-এর তরফে বোলপুরে শ্রীনিকেতন রোডে একবেলার হাট বসানো হয়েছিল ৷ তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, স্বামী বিবেকানন্দ, কার্ল মার্ক্স, ভ্লাদিমির লেনিন, চে গুয়েভারার সম্পর্কে নানা বই রাখা হয়েছে । তবে চাহিদা ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর লেখা 'স্বর্গের নীচে মহা বিশৃঙ্খলা' বইটি-সহ কৃষক আন্দোলনের বইয়ের ৷
সবচেয়ে নজর কেড়েছিল সদ্য প্রকাশিত মনি দাস ও দেবেশ দাসের লেখা 'বাংলায় জ্ঞানেশ কুমারের ভোট চুরি' বইটি ৷ 3০ টাকা মূল্যের এই বইটির চাহিদা এবং চর্চা ছিল তুঙ্গে ৷ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ বানিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভোটের গরমিল তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে ৷ বইটি দেখছেন ও সংগ্রহ করেছেন অনেকেই ৷
সিপিআইএম-এর বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য বকুল ঘোড়ুই বলেন, "শাসক দল সরকারের সহযোগিতায় ভারতবর্ষের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায় ৷ তারা চায় তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে । তাই বইয়ের উপর আক্রমণ করে ৷ এরই প্রতিবাদে আমাদের বইয়ের হাট ৷ এখানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ, নেতাজি, মার্ক্স-লেনিন সহ বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনের বই পাওয়া যাচ্ছে ৷ সবচেয়ে বেশি বিক্রি জ্ঞানেশ কুমারের ভোট চুরি বইটি ৷ জ্ঞানেশ কুমার যা ঘটনা ঘটিয়েছেন, সেটার জন্য এই বইয়ের চাহিদা বেশি ।"