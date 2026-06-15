লুঙ্গি-গামছা গায়ে ক্ষেতে কাজ, স্থানীয়দের কাছের মানুষ একমাত্র বাম বিধায়ক

লুঙ্গি-গামছা গায়ে ক্ষেতে কাজ, স্থানীয়দের কাছের মানুষ একমাত্র বাম বিধায়ক
নিজের বসত বাড়ির দরজা 24 ঘণ্টা খোলা রেখেছেন । বিধায়ক হওয়ার পরও কোনও নিরাপত্তার ঘেরাটোপ নেই ।
Published : June 15, 2026 at 2:04 PM IST
ডোমকল, 15 জুন: নির্বাচনে জিতে বিধানসভার চৌকাঠ ডিঙিয়ে দলের শূন্য কাটিয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিপিএমের প্রতীকে একমাত্র জয়ী প্রার্থী তিনি । তবে গা থেকে মাটির গন্ধ এখনও যায়নি । বরং বলা যেতে পারে মাটির গন্ধ তিনি মুছতে দেননি । সকাল হলেই লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে নিয়ে চলে যাচ্ছেন মাঠে । লেগে পড়ছেন কৃষিকাজে ৷ নিজের কলাবাগানে ঘাম ঝরিয়ে তারপর বাড়ি ফিরছেন ডোমকল থেকে জয়ী সিপিএম প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে রানা । পাশাপাশি এলাকার মানুষের সঙ্গে যখন আড্ডায় মাতছেন, তখন তিনি একেবারে আম আদমি ৷
'মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি' - এই শব্দবন্ধ যে লাল দুর্গের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে নিজের কর্ম দিয়েই তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ডোমকলের 'কাছের মানুষ' রানাভাই । নিজের বসত বাড়ির দরজা 24 ঘণ্টা খোলা রেখেছেন । বিধায়ক হওয়ার পরও কোনও নিরাপত্তার ঘেরাটোপ নেই । চৌকাঠ ডিঙোতে অনুমতিরও প্রয়োজন নেই । যে কোনও সমস্যায় বিধানসভার মানুষকে সাহায্য করতে কারও রাজনৈতিক রঙ দেখেন না । মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করে দিচ্ছেন বাড়িতে বসেই । ডোমকলে থাকলে রোজ সকাল-সন্ধ্যা চায়ের দোকানে আড্ডা দেন বাম বিধায়ক ।
একসময় মুর্শিদাবাদ জেলায় ডোমকল বিধানসভা বামদুর্গ হিসেবেই পরিচিত ছিল । এই ডোমকল থেকে পাঁচবারের জয়ী সিপিএম বিধায়ক আনিসুর রহমান বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন । 2021 সালে ডোমকল থেকে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মুস্তাফিজুর রহমান । কিন্তু তৃণমূল প্রার্থী জাফিকুল ইসলামের কাছে 47 হাজার 205 ভোটে পরাজিত হন তিনি । জাফিকুল পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 27 হাজার 173 ভোট । প্রদত্ত ভোটের 56.54 শতাংশ । মুস্তাফিজুর রহমানের প্রাপ্ত ভোট 79 হাজার 968 । শতাংশের হিসেবে 35.57 শতাংশ ।
এরপর 2026 সালে ফের মুস্তাফিজুরকেই টিকিট দেয় সিপিএম । তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর (আইপিএস)কে 16 হাজার 296 ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন তিনি । মুস্তাফিজুরের প্রাপ্ত ভোট 1 লক্ষ 7 হাজার 882। পাঁচ বছর পর ফের ডোমকল সিপিএমের দখলে আসে । শুধু তাই নয়, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রতীকে একমাত্র জয়ী প্রার্থী হন তিনিই । মুস্তাফিজুর ডোমকল শুধু পুনরুদ্ধার করেছেন তাই নয়, একমাসেই মানুষের মনেও জায়গা করে নিয়েছেন ।
বিধায়কের সাহায্য নিতে এসে কেউ হতাশ হচ্ছেন না । ডোমকলে থাকলে বাড়িতে, চায়ের দোকানে দেখা মিলছে । বিধায়কের কাছে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মিলন শেখ । তিনি বলেন, "কোনও বাধা নেই । দেখা করলাম । সমস্যার কথা বললাম । স্থানীয় বিধায়ককে পেয়ে আমরা খুশি ।" আরেক বাসিন্দা গাজি রহমান বলেন, "আগের সরকারের আমলে ডোমকল বোমকল হয়ে উঠেছিল । এবার শান্তি ফিরবে । আমরা খুশি ।"
আর বিধায়ক জানালেন, "24 ঘণ্টা রাজনীতি করি । পৈতৃক কিছু জমি আছে । শ্রমিক দিয়ে কাজ করাই । তবে নিজেও কৃষিকাজে হাত লাগাতে হয় । আমি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত । তাই সবসময় জনগণের পাশে থাকাটা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ।"