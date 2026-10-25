'মেরুদণ্ডহীনদের' নো-এন্ট্রি ! পুরভোটে স্বচ্ছ-সাহসীদের টিকিট দেবে সিপিএম
Municipal Elections 2026: নভেম্বরে রাজ্যে পুরভোট ৷ প্রতিটি রাজনৈতিক দলই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ৷ বামফ্রন্টও প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে তৎপর ৷
Published : October 25, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মিটতেই শহরে পুরভোটের গন্ধ ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার প্রস্তুতি শুরু করেছে ৷ পিছিয়ে নেই বামেরাও ৷ একের পর এক বৈঠকে কার্যত প্রার্থীদের তালিকা প্রায় চূড়ান্তই হয়ে গিয়েছে ৷ চলতি মাসের একদম শেষে ফের জেলা বামফ্রন্টের বৈঠকে চূড়ান্ত রূপ পাবে পুরভোটে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তালিকা ৷ কিছু আসন সিপিআই (এমএল)-কেও ছাড়ার সম্ভবনা আছে ৷
এর আগের পুরভোটগুলিতে কলকাতা পুরনিগমের 144টি আসনের মধ্যে সিপিআই 13টি, আরএসপি 10টি ও ফরোয়ার্ড ব্লক 11টি আসনে প্রার্থী দিত ৷ একটি আসনে প্রার্থী দিত মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ৷ 109টি আসনে প্রার্থী দিত সিপিআই (এম) ৷ এই বছর কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস হওয়াতে ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 209টি ৷
ফলে বাম শরিকদের মধ্যে আসন সংখ্যা বেশি চাওয়ার দাবিও উঠেছে ৷ তবে এক্ষেত্রে সিপিএম বিধানসভা নির্বাচনের আসন বণ্টনের ফর্মুলা নিয়েছে ৷ প্রতিটি শরিক দলকে বলা হয়েছিল তারা পুরভোটে লড়তে যে সব আসন দাবি করছে, তার কারণ তথ্য ও যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে ৷ সেখানে তাদের ভোট, সমর্থক বা সংগঠন কেমন দিতে হবে তার বিবরণও ।
একই ভাবে সিপিএমও তাদের যুক্তি তুলে ধরে ৷ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রত্যেককে এমন প্রার্থী বাছাই করতে হবে, যাঁরা অন্তত বিজেপির হুমকির কাছে নতিস্বীকার কিংবা প্রলোভনে বিকিয়ে যাবেন না ৷ অর্থাৎ প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করা কিংবা জিতেও দল বদল করবে না, এই দিকগুলি বিবেচনা করেই প্রার্থী বাছাই করতে হবে ৷ এছাড়া প্রার্থী যেন স্থানীয় ভাবে জনপ্রিয় ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির হন, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে ।
সিপিএম অবশ্য তাদের প্রার্থী হিসাবে বয়সের বিষয় মাথায় রাখছে ৷ ইতিমধ্যে নামের তালিকা জমাও পড়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে যা ঠিক করা হয়েছে, সেখানে তারুণ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের সুন্দর সামঞ্জস্য থাকছে ৷ যেমন তাঁরা প্রাক্তন কাউন্সিলর বা কাউন্সিলর নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে এমন কাউকে প্রার্থী করছেন, তেমনই 22-26 বছর বয়সি তরুণ প্রার্থী আছে এক ঝাঁক ৷
শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে শরিক দলের আসনে দ্বন্দ্বে না গিয়ে শরিক দলের টিকিটেই তাঁরা তাঁদের প্রার্থী দিতে পারেন ৷ অতীতে বিধানসভা নির্বাচন সিপিআই(এমএল)-কে আসন ছেড়েছিল বামফ্রন্ট ৷ বৃহত্তর বাম ঐক্যের কথা মাথায় রেখে আসন্ন কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনে কয়েকটি আসন সিপিআই (এমএল)-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ছাড়া হতে পারে ৷ সম্ভবত চলতি মাসের শেষ দিন ফের কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের বৈঠক ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের এক নেতৃত্ব জানিয়েছেন, "পুজোর মধ্যে বৈঠক হয়েছে ৷ সেখানে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বামফ্রন্টের তরফে ৷ চলতি মাসের শেষে সবটাই চূড়ান্ত হবে ৷ প্রতিটি দল তাদের মতো করে ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা করেছে ৷ সবটাই আশা করা হচ্ছে মাস শেষে চূড়ান্ত হয়ে যাবে ৷ প্রার্থীদের তালিকায় যেমন নতুন মুখ থাকবে, তেমনই অতীত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মুখেরও দেখা মিলবে ৷" যদিও অতীতের মতোই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "আমরা কোনও ভোটেই কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মুখ করে নির্বাচনী লড়াই করি না ৷"