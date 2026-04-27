বিধানসভা ভোটের আগেই উড়ল লাল আবির, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয় বামেদের

বিধানসভা ভোটের আগেই উড়ল লাল আবির, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয় বামেদের
প্রকাশিত ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি নির্বাচনের ফল ৷ তাতে জয়ী বাম ছাত্র সংগঠনের প্রার্থীরা ৷
Published : April 27, 2026 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সাম্প্রতিক মন্তব্যের দু'দিনের মধ্যেই এখানে উড়ল লাল আবির ৷ প্রকাশিত হল আইসিসি (ইন্টারনাল কমপ্লেনটস কমিটি) নির্বাচনের ফল । তাতেই জয়ী হয়েছেন বাম ছাত্র সংগঠনের প্রার্থীরা ৷
এই নির্বাচনে মূলত বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও স্বাধীনভাবে লড়াই করা প্রার্থীরা এবার দাপট দেখালেন ৷ যেখানে বিজেপি সমর্থিত এবিভিপি কার্যত কোনও জায়গাই করতে পারেনি । বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্বাচন মূলত আইসিসি-তে ছাত্র প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুষ্ঠিত হয় । গত 21 ও 24 এপ্রিল ভোটগ্রহণের পর সোমবার ফল প্রকাশিত হয় । বিভাগভিত্তিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর - দুই স্তরেই জয় পেয়েছে 'উই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' (ডব্লিউটিআই) । স্নাতকে নির্বাচিত হয়েছেন দীপশিখা কর রায় এবং স্নাতকোত্তরে জয়ী হয়েছেন অদ্রিকা সাহা ।
অন্যদিকে কলা বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-উভয় ক্ষেত্রেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে এসএফআই । স্নাতকে সানিয়া ঘোষ এবং স্নাতকোত্তরে দিশা ঝা নির্বাচিত হয়েছেন । ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-দু’ক্ষেত্রেই জয় পেয়েছে ডিএসএফ । স্নাতকে মেহুলি সরকার এবং স্নাতকোত্তরে খুরশিদা বানো জয়ী হয়েছেন ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক বিভাগে প্রায় 1300 ভোটে জিতেছে ডিএসএফ, আর স্নাতকোত্তর বিভাগেও প্রায় 100 ভোটের ব্যবধানে তারা এগিয়ে রয়েছে । এই দুই ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এসএফআই । কলা বিভাগে এসএফআই নিজেদের শক্ত ঘাঁটি ধরে রাখলেও, স্নাতকোত্তরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন(টিএমসিপি)-যা এই প্রথম বলে জানা যাচ্ছে ।
বিজ্ঞান বিভাগে ডব্লিউটিআই তাদের দখল বজায় রেখেছে, যা ক্যাম্পাসে স্বাধীন ছাত্র রাজনীতির উপস্থিতিকেও স্পষ্ট করে বলে অনেকে মনে করছেন । গত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছিল এবিভিপি । তবে এবারের আইসিসি নির্বাচনে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়েছে । আর ঠিক তার দু'দিন পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোট ৷ যেখানে যাদবপুর কেন্দ্রও অন্তর্ভুক্ত ৷ ফলে এই ফলাফল রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহালমহল ৷
প্রসঙ্গত, 20 ফেব্রুয়ারি বিকেলে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষ হতেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সায়েন্স-আর্টস মোড়ের কাছে ছাত্রদের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ । মধ্যস্থতা করতে গিয়ে জখম হয়েছিলেন দুই অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিংহ এবং ললিত মাধব । তদন্ত কমিটি বসিয়ে অভিযুক্ত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে হয় । সেই আবহে এই নির্বাচন বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছিল বলেই মত যাদবপুরের অন্দরের ।
আইসিসি-এ বিজ্ঞান, কলা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের একজন করে মোট ছ'জন প্রতিনিধি থাকেন । আর একজন থাকেন পিএইচডি গবেষক । পিএইচডি গবেষকের একজন প্রতিনিধি আগেই নির্বাচিত হয়েছিলেন । এ বারে আজ বাকি ছ'জন নির্বাচিত হওয়ায় কমিটির নির্বাচিত প্রতিনিধির গঠন সম্পূর্ণ হল ।