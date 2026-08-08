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নেতাজীকে অপমান ! শমীক-অনন্তের মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ বামফ্রন্টের

বিবৃতিতে বামফ্রন্ট জানিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে করা কুরুচিকর মন্তব্য রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক মানুষের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে।

NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE
শমীক-অনন্তের মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ বামফ্রন্টের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 3:24 PM IST

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কলকাতা, 8 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও ফরওয়ার্ড ব্লককে নিয়ে বিজেপির দুই নেতার সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হল। শুক্রবার এক বিবৃতিতে বামফ্রন্টের তরফে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে করা কুরুচিকর মন্তব্য রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক মানুষের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে।

এই প্রসঙ্গে, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করা উচিত। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে ৷ জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । তার প্রতিফলনও ঘটতে শুরু করেছে।" বামেদের তরফে জারি করা বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জে বামপন্থী সংগঠনগুলির প্রতিবাদ কর্মসূচির প্যান্ডেলে ভাঙচুর করা হয়েছে। পাশাপাশি কলকাতায় বাম-ছাত্র সংগঠনের একটি কর্মসূচিতে লাল পতাকা এবং কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি অবমাননার ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

বামফ্রন্টের অভিযোগ, এই ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও, আগামী 10 অগস্ট শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, বস্তিবাসী-সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের ডাকা জেলা-জেলা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। তাদের দাবি, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় এবং গণস্বার্থের প্রশ্নে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এর আগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজের একাধিক মন্তব্যে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনীতি । আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা, নেতাজির নেতৃত্ব এবং কোচবিহারের মহারাজার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে তিনি দাবি করেন, জার্মানির হাতে বন্দি হওয়া ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নেতাজির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল । সেই সেনাদের নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। তাঁর বক্তব্য, "নেতাজি সেই সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন ।" বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি বিজেপির একাংশও তাঁর মন্তব্য থেকে প্রকাশ্যে দূরত্ব বজায় রেখেছে ।

সমলোচনার মুখে পড়তে হয়েছে শমীককেও । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মদিনে আয়োজিত একটি সভা থেকে রাজ্য় বিজেপির এই সভাপতি দাবি করেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদকে । এই মন্তব্য় অনেকের কাছেই আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল । সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনাও হয়েছে বিস্তর । এবার প্রতিবাদে সামিল হল বামেরা ।

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CPM ON NETAJI
ANANTA MAHARAJ
WB BJP PRESIDENT ON SHYAMAPRASAD
শমীক অনন্তের মন্তব্যে প্রতিবাদ
NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE

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