ভরাডুবি কাটাতে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক নেতাদের উপর ভরসা রাখল CPIM
শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে দু'টি আসন, খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বরে এবং কৃষি ও শিল্পের মিশেল গলসিতে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিদের হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়াতে চাই বামেরা।
Published : March 17, 2026 at 3:16 PM IST
সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাপুর, 17 মার্চ: শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ ভোটের দিন ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা শুরু করেছে ৷ সোমবার 192টি আসনে প্রথম দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সিপিএম । তাতেই একের পর এক চমক ৷ নবীন, প্রবীণ মিশিলের মাঝে বাম শিবির ভরসা রাখল শ্রমিক নেতাদের উপর ৷
গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই সিপিএমের তিন কন্যাকে নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। বালি থেকে দীপ্সিতা ধর, জামুড়িয়ায় ঐশী ঘোষ এবং নন্দীগ্রামে মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় লড়াই করেন। বাম শিবির থেকেও বলা হয়েছিল, দল ইউথ আইকন পেয়েছে। কিন্তু তিন কন্যার ভোটে জেতেননি।
উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি বারে বারেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কখনও নবীন, কখনও প্রবীণদের উপর আস্থা রেখেছে ৷ কখনও কখনও নতুন মুখদের সামনে এনে নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে চেয়েছে ৷ তবে দুর্গাপুরের খনি ও শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে বাম শিবির এবার শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের উপরই ভরসা রেখে নিজেদের অস্তিত্ব ফেরাতে চাইছে ৷ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের ভোটের দিকে তাকিয়ে 2026-এর নির্বাচনে দুর্গাপুর মহকুমার তিনটি আসনে শ্রমিক নেতাদের প্রার্থী করেছে বামফ্রন্ট । 'লাল ফেরাও, হাল ফেরাও' স্লোগান তুলে শ্রমিক নেতাদের হাতেই তুলে দিলেন নির্বাচনের ব্যাটন ।
বাম সরকারের সময়কালে প্রয়াত শ্রমিক নেতা দিলীপ মজুমদার, প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও আবার প্রাক্তন রাজ্য সভার সাংসদ জীবন রায় বা শ্রমিক নেতা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তীরা দুর্গাপুর থেকে জিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ লাল শিবির হাল ফেরাতে তাই এবারও আস্থা রাখল শ্রমিক শ্রেণির উপর ৷
2021 সালে কাদের কাদের প্রার্থী করেছিল সিপিআইএম ?
- দুর্গাপুর পূর্ব- আভাস রায় চৌধুরী
- দুর্গাপুর পশ্চিম- দেবেশ চক্রবর্তী (বাম সমর্থিত কংগ্রেস জোট প্রার্থী)
- পাণ্ডবেশ্বর- গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়
- গলসি- নন্দলাল পণ্ডিত (ফরওয়ার্ড ব্লক)
সোমবার আলিমুদ্দিনে এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, আরএসপির রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় ও সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় । পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল ঘিরে 4টি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেন তাঁরা ।
চার কেন্দ্রে বাম শিবিরের প্রার্থীরা-
- দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রাক্তন কর্মী তথা বর্তমান ইস্পাত কারখানার সিটু নেতা সীমান্ত চট্টোপাধ্যায় ৷
- দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রে সমবায় কর্মী এবং শ্রমিক আন্দোলনের মুখ প্রভাস সাঁই ৷
- খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বরে একসময়ের দাপুটে সংগঠক প্রবীর ওরফে তুফান মণ্ডলের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় সোমবার ।
- দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, পাণ্ডবেশ্বর এবং গলসিতে গ্রামের প্রান্তিক কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের প্রতিনিধি এবং কৃষক আন্দোলনের নেত্রী মণিমালা দাসকে অর্থাৎ এই চার কেন্দ্রে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিদের প্রার্থী করা হয়েছে ।
শ্রমিক নেতাদের বক্তব্য-
- দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএমের প্রার্থী করা হয়েছে সীমান্ত চট্টোপাধ্যায়কে । তিনি সিটুর অন্যতম নেতা এবং দীর্ঘদিন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মী ছিলেন । সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন । শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনে দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকার কারণে শিল্পাঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি। দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর আইনস্টাইন এলাকার বাসিন্দা সীমান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করার চেষ্টা করব । শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের নানা সমস্যা রয়েছে । কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের অধিকার এবং এলাকার উন্নয়নের বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই মানুষের কাছে যাব ।"
- দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে প্রভাস সাঁইকে । তিনি একটি বেসরকারি সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং দুর্গাপুরের রাতুরিয়া অঙ্গদপুর অঞ্চলের পরিচিত শ্রমিক নেতা । দীর্ঘদিন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন । পুরষা এলাকার বাসিন্দা প্রভাস সাঁইয়ের কথায়, "দল আমার প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞ । শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়েই দীর্ঘদিন কাজ করেছি । নির্বাচনে জিততে পারলে সেই লড়াই আরও জোরদার করব ।"
পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী করেছে তুফান মণ্ডলকে । এলাকায় তিনি একজন দাপুটে শ্রমিক নেতা হিসেবে পরিচিত । শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বরাবরই সরব হয়েছেন এবং প্রয়োজনে আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন । শ্রমিক পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য এলাকায় তাঁর আলাদা পরিচিতি রয়েছে । তিনি বলেন, "ব্যক্তিগত প্রার্থীর কোনও হাতিয়ার থাকে না ৷ দলের হাতিয়ার আমাদের মূল হাতিয়ার ৷ পার্টির এই মুহূর্তের লড়াই, আমাদের রাজ্যে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে ৷"
এছাড়াও গলসি বিধানসভা কেন্দ্রেও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মহিলা নেত্রীকে প্রার্থী করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এখন দেখার শিল্পাঞ্চলে ফের আরও একবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে লাল পতাকাধারীরা ৷