আরাবুল-অস্বস্তি নিয়েই 15 আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের

আরাবুল-অস্বস্তি নিয়েই 15 আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের
একসময় তৎকালীন তৃণমূলের 'তাজা নেতা' আরাবুলের 'কুকীর্তি' নিয়ে আন্দোলন করত সিপিএম ৷ আইএসএফের সৌজন্যে তিনিই এখন সিপিএমের শরিক দলের প্রার্থী ৷
Published : March 23, 2026 at 9:07 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: তৃতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিনে বামেদের চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন আরাবুল ইসলাম ৷ ভাঙরের একদা ডাকাবুকো তৃণমূল নেতা ক'দিন আগেই আইএসএফে নাম লিখেয়েছেন ৷ সোমবার ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে নওশাদ সিদ্দিকির দল ৷ অর্থাৎ যে আরাবুলের 'কুকীর্তি' নিয়ে সিপিএম দীর্ঘদিন সরব ছিল, এখন সেই নেতাই তাঁদের শরিক দলের প্রার্থী !
সোমবার 15টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বামেরা ৷ সিতাই আর শ্যামপুকুর আসনে লড়বেন ফরওর্য়াড ব্লকের প্রার্থীরা ৷ বাকি 13টি জায়গায় প্রার্থী দিয়েছে সিপিএম ৷ শ্যামপুকুর কেন্দ্রে একটা দীর্ঘ সময় ফরওর্য়াড ব্লকের দখলে ছিল ৷ 2011 সালে শশী পাঁজা হারান ফব নেতা জীবন প্রকাশ সাহাকে ৷ পরে সেখান থেকে ফরওর্য়াড ব্লকের হয়ে দাঁড়ান আইনজীবী পিয়ালী পাল ৷ তিনি এখন বিজেপিতে ৷ এই সমীকরণকে সামনে রেখে শ্যামপুকুর চেয়েছিল সিপিএম ৷ কিন্তু শেষমেশ শরিককেই ছাড়তে হচ্ছে আসনটি ৷
এ নিয়ে দলের একাংশের মধ্য়ে অসন্তোষ তৈরি হলেও আবাবুল ইসলামের প্রার্থী হওয়া অন্য সবকিছুকে ফিকে করে দিয়েছে ৷ সোমবার মোট 23টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ ৷ নিজের পুরনো আসন ভাঙড় থেকে লড়ছেন নওশাদ সিদ্দিকি ৷ ক্যানিং পূর্ব থেকে লড়ছেন আরাবুল ৷ একাধিক অপরাধমূলক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বারবার জেলে যাওয়া আরাবুলকে দলের আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেন প্রার্থী করা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন নওশাদ ৷
তিনি জানান, দীর্ঘদিন জেল খেটে সংশোধিত হয়ে আরাবুল মেইন স্ট্রিমে আসতে চাইছেন ৷ তাঁর মতো নেতাকে এতদিন খারাপ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে ৷ আর তার জেরে তিনি এখন 'ব্যাড এলিমেন্ট' হয়ে উঠেছেন ৷ কিন্তু আরাবুলকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারলে সমাজের ভালো হবে ৷
কিন্তু শরিকের এই 'ইতিবাচক' মনোভাব বামেদের 'ফিলগুড' আবহ দিতে পারছে না ৷ আরাবুলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে দলের কেউ প্রকাশ্যে কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, ভাঙড় নওশাদের জন্য ছাড়া হয়েছে ৷ ক্যানিং পূর্ব প্রার্থী দেওয়া নিয়ে দলে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৷
বামেদের তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে আইএসএফ বেশ কিছু আসেনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ তবে সিদ্ধান্ত হয়নি, এমন কয়েকটি আসনেও তারা প্রার্থী দিয়েছে ৷ আশা করি, সেই সমস্ত কেন্দ্রগুলি নিয়েও আলোচনা হয়ে যাবে ৷"
প্রকাশিত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে সিতাই কেন্দ্রে থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হয়েছেন আনারুল কুমার বর্মা ৷ আলিপুর কেন্দ্রে শ্যামল রায়কে টিকিট দিয়েছে সিপিএম ৷ পাশাপাশি চোপড়া, ইসলামপুর, লালগোলা, হরিহরপাড়া, হরিণঘাটা, ভাটপাড়া, ফলতা, বাগনান, চন্দ্রকোনা এবং শালতোড়াতেও প্রার্থী ঘোষণা করেছে সিপিএম ৷
15 মার্চ নির্বাচন কমিশন বাংলার ভোটের দিন ঘোষণার 24 ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ গত সোমবার বিকেলে 192 আসনে প্রার্থী দেয় বামেরা ৷ পরে আরও 32টি আসনের প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করে ফ্রন্ট ৷ আর এদিন প্রকাশিত তালিকায় নাম আছে 15 জনের ৷ এবারও প্রার্থী তালিকায় বেশ কয়েকজন তরুণকে সুযোগ দিয়েছে বামেরা ৷ ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে আলিমুদ্দিন ৷ তবে শরিক দল আরাবুলকে প্রার্থী করায় ভোটের মুখে সিপিএমের চিন্তা অনেকটা বাড়াবে তাতে কোনও সংশয় নেই ৷