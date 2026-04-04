জোট না-হলেও একইদিনে বাম-কংগ্রেসের প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা

গতবার (2021) জোট বাঁধলেও এবার এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাম ও কংগ্রেস ৷ শিলিগুড়িতে একইভাবে বর্ণাঢ্য মিছিল করে বামফ্রন্ট-কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 4, 2026 at 8:08 PM IST

শিলিগুড়ি, 4 এপ্রিল: জোট না-হলেও একই দিনে মনোনয়ন জমা দিলেন বাম শিবির ও কংগ্রেসের প্রার্থীরা ৷ শনিবার আলাদাভাবে মনোনয়ন জমা দেন শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা আসনের বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীরা ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ৷ কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাম ও কংগ্রেস।

আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার 152টি কেন্দ্রে ৷ পরবর্তী ভোট রয়েছে 29 এপ্রিল ৷ ফলঘোষণা আগামী 4 মে ৷ এদিন শিলিগুড়ি আসনের বাম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির প্রার্থী ঝরেন রায়, ফাঁসিদেওয়ার বাম মনোনিত সিপিআইএলের প্রার্থী সুমন্তি এক্কা মনোনয়ন জমা দেয়। পাশাপাশি কংগ্রেসের শিলিগুড়ির প্রার্থী অলোক ধারা, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির প্রার্থী অমিতাভ সরকার ও ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থী নবনীতা তিরকে মনোনয়ন জমা দেন।

এদিন হাসমি চক থেকে প্রথমে একটি বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল করে বামফ্রন্ট। মিছিলে পা-মেলান অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকারের মতো প্রবীণ নেতারা। মিছিলটি হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট ধরে মহকুমাশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত যায়। অন্যদিকে, একইভাবে পরে মিছিল করে কংগ্রেস।

এদিন অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "মানুষ এখন বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প চাইছে। আর বামফ্রন্টই হল বিকল্প। বামফ্রন্টই পারবে মানুষকে সুরক্ষা আর তাদের অধিকার দিতে। এবার আর বামফ্রন্টের ভোট ভাগাভাগি হবে না। বামেদের ভোট বামেরাই পাবে।"

অন্যদিকে, শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, "খুব ভালো সাড়া মিলছে। আমাদের লড়াই বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ির মানুষের দাবি আমরাই পারব বিধানসভায় তুলতে।"

কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধারা বলেন, "প্রচারে ভালো সাড়া মিলছে। আমাদের দলীয় কর্মী সমর্থকদের দাবি ছিল যাতে এবার আমরা এককভাবে লড়াই করি। তাতে অনেক ভালো প্রতিফলন মিলেছে। পুরনো নতুন সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা আবার সক্রিয় হয়েছে। প্রতিপক্ষ যারা আছে তাদের জন্য আমরাই একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা আশাবাদী আমরা খুব ভালো ফল করব।"

