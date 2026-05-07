ভোটে জেতা মানেই সন্ত্রাসের লাইসেন্স পাওয়া নয়, লেনিন মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে সরব বামপন্থীরা
নির্বাচন শেষ হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ঘটনা ঘটছে ৷ এই হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হলেন বামপন্থী নেতারা ৷
Published : May 7, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা, 7 মে: সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখালেন বামপন্থীরা ৷ তাঁদের বক্তব্য, "ভোটে জয় মানে কোনও হিংসা, সন্ত্রাসের কোনও লাইসেন্স নয় ৷ বাংলায় এরকম কোনও লাইসেন্স এরকম কোনও অধিকার কোনও নেতাকে দেওয়া হয়নি ৷"
সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "সরকার এখনও গঠিত হয়নি ৷ শুধু ভোটের রেজাল্টটা বেরিয়েছে ৷ ভোট যখন গোনা হচ্ছে, তখন সেই গণনাকক্ষ থেকেই শুরু হল দাপট, সন্ত্রাস, তান্ডবের খবর ৷ ভোটের রেজাল্ট বেরনোর পরে যেটা বাংলায় শুরু হয়েছে, সেটা হিংসা ৷ এত আক্রমণ, কোথাও লেনিনের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ছাত্রদের মারধর করা হচ্ছে, কোথাও দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও বুলডোজার চলছে, কোথাও মানুষের হত্যা হচ্ছে ৷ পশ্চিমবাংলায় মনে হচ্ছে নির্বাচন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হল ৷ আমরা যে কথাটা সোজাসুজি বলেছি যে, ভোটে জয় মানে সেটা হিংসার সন্ত্রাসের কোনও লাইসেন্স নয় ৷ তাই শান্তির দাবিতে এখানে নিজেদের বাঁচানোর এটা একটা চেষ্টা ৷"
শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়কের খুনের প্রসঙ্গ তুলে লিবারেশন সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "গতকাল শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়কের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ৷ কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে খবরটা এবার এল যে এটা প্রথম ঘটনা নয় ৷ এটা চতুর্থ এরকম ঘটনা, আপ্তসহায়কদের ও দেহরক্ষীদের ঘটনা ৷ এর নেপথ্যে কোনও চক্রান্ত নেই তো ! প্রতিটি ঘটনায় আমরা চাই, দোষীরা সাজা পাক ৷ এটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উপর যে প্রবল মানুষের ক্ষোভ ছিল তার সুযোগ নিয়ে ৷ কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে সরকার আসীন হয়েছে ৷"
এসইউসিআইসি রাজ্য সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য্য বলেন, "ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, হিংসা জনসাধারণের উপর, সংখ্যালঘু মানুষের উপর, গরিব মানুষের উপর, ছাত্রদের উপর যেখানেই হোক কোনওমতে তা কোনও সাধারণ মানুষও চায় না ৷ আমরাও চাই না ৷ কিন্তু এইসব যারা করে তাদের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বারবার কথা বলা হয় যে, আমরা ব্যবস্থা নেব ৷ আইন আইনের পথে চলবে ৷ কিন্তু আইন আইনের পথে চলার জায়গা পর্যন্ত তাঁরা কেউই যান না এই অবস্থায় ৷"
নয়া সরকারের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আবার এ কথাও ঠিক যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ব্রিগেডে সরকার গড়তে চলেছেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গান বন্ধ করতে বলেছিলেন ৷ বরানগরে যিনি জিতেছেন, তিনি বলেছিলেন 2026 সালে আমরা সরকারে এলে রবীন্দ্রনাথের গান বন্ধ করে দেব ৷"
তিনি আরও বলেন, "কাল-পরশু হয়তো তিনি বাঙালি বেশে আসবেন ৷ হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছেন, রামমোহনকে বলেছেন দালাল আর সব কথা পুরনো কথা অনেক আছে ৷ আর এরা তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লড়তে যায়নি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছে ৷ সে সব ইতিহাস আলাদা ৷"
আপনারা কি মনে করেন বাংলা সংস্কৃতি উপর হামলা ঘটবে না ? চন্ডীদাস ভট্টাচার্য্য বলেন, "আমি এ কথা বিশ্বাস করি না ৷ প্রথমত, বাংলার সংস্কৃতি মানে বাংলার নবজাগরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ৷ সারা ভারতের যে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতির দ্বারা গড়ে ওঠা যেটা রবীন্দ্রনাথের কথায় আছে, নেতাজির কথায় আছে ৷ আমরা এটা স্পষ্ট মনে করি সমাজ ব্যবস্থার, আমূল পরিবর্তন না-হওয়া পর্যন্ত সরকারের পরিবর্তন হলেও মানুষের পরিবর্তন হবে না, জীবন-জীবিকার জন্য লড়তে হবে ৷ সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মেহনতি মানুষকে লড়তে হবে ৷"