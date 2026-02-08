ETV Bharat / state

অবিলম্বে বকেয়া 25% DA মেটানোর দাবি বাম ইউনিয়নের, রাজ্য দিলে ওরাও পাবে: শোভনদেব

অবিলম্বে বকেয়া 25 শতাংশ DA মেটানোর দাবিতে কলকাতা পুরনিগমের ভেতরে ব্যানার লাগিয়ে প্রচার শুরু করেছে বাম ইঞ্জিনিয়ার সংগঠন ৷

25 percent DA demand
বকেয়া 25 শতাংশ ডিএ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া দাবি বাম ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 4:10 PM IST

কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া 25 শতাংশ ডিএ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া দাবিতে কলকাতা পুরনিগমে নয়া প্রচার আন্দোলনে বাম ইঞ্জিনিয়ার সংগঠন ৷ রাজ্য দিলে ওরাও পাবে বলে পালটা দাবি মন্ত্রী ও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ৷

বকেয়া ডিএ'র দাবিতে যেমন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের লড়াই চলছে লাগাতার, তেমনই পিছিয়ে নেই কলকাতা পুরনিগমের বাম শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীদের সংগঠনের লড়াই । বারে বারেই এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন বিক্ষোভ পথে নেমেছে তারা । এবার সুপ্রিম নির্দেশ বাস্তবায়ন করে সেই টাকা মেটানোর দাবিতে ব্যানার লাগিয়ে প্রচার শুরু করেছে বাম ইউনিয়ন । আবারও পুরনিগমের অভ্যন্তরে এই দাবিতে সরব হতে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা ।

25 percent DA demand
ডিএ'র দাবিতে সরব কলকাতা পুরনিগমের কর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

কেএমসি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড অ্যালয়েড সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানস সিনহা বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আমাদের পূর্বের বকেয়া 25 শতাংশ দেওয়ার । ওই নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন করে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ আমাদের অবিলম্বে সেই টাকা দিক । আমরা এই দাবি জানাচ্ছি । প্রয়োজনে ফের মিছিল আন্দোলন কর্মসূচি নেব । আমাদের সাফ কথা শ্রমিক, কর্মী, ইঞ্জিনিয়ারদের এই বকেয়া টাকা দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে ।"

এর সঙ্গে একমত হয়েছেন আইএনটিইউসি ইউনিয়ন নেতা শঙ্কর রায় । তাঁর কথায়, "আমরা দেখেছি সুপ্রিম কোর্ট পূর্বের বকেয়া 25 শতাংশ দিতে বলেছে । এই টাকা দ্রুত যাতে দেওয়া হয় সেটা জানিয়ে আমরা কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেব ।" তবে বিএমএস অনুমোদিত কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক ধরণীধর দাস বলেন, "এখনও আমরা কিছু বলছি না । কী হয় দেখি । নির্দেশিকা নিশ্চয়ই বের করবে সরকার, সেই সব দেখেই পদক্ষেপ করব ।"

রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের একটা আইন আছে । রাজ্যের সরকার এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করলে সেই নিয়ম মতো কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশিকা জারি করবে । ফলে পুরনিগমের হাতে এটা নেই ।"

উল্লেখ্য, ডিএ'র বকেয়া টাকা পেতে দীর্ঘ লড়াই চলছে । যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে মাসের পর মাস অবস্থান করছেন সরকারি কর্মীরা । শেষমেষ গত 5 তারিখ 1.4.2008 থেকে 31.12.2019 সময়কালের বকেয়া ডিএ'র 25 শতাংশ টাকা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । সেই নির্দেশকেই হাতিয়ার করে ফের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দিয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা । সেই দাবিকে সামনে রেখেই কলকাতা পুরনিগমের বাম ইউনিয়নও আন্দোলন জোরদার করবে বলেই প্রচার শুরু করেছে ।

KMC
DA DEMAND
ডিএ
কলকাতা পুরনিগম
DA

