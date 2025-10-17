ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও সরকারি হলফনামায় বিস্তর অমিল, দেউচা-পাচামিতে দুর্নীতির অভিযোগ

দেউচা-পাচামিতে ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের অভিযোগ ৷ ক্ষতিপূরণ ও চাকরির নামে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যৌথ মঞ্চের ৷

Deocha Pachami Coal Mine Scam
দেউচা-পাচামিতে দুর্নীতির অভিযোগ যৌথ মঞ্চের ৷ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 অক্টোবর: দেউচা-পাচামির কয়লা খনি প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের বক্তব্য এবং কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পেশ করা হলফনামার বিস্তর ফারাক রয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ করল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন, গণ সংগঠন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি এগেনস্ট সিলিকোসিস অ্যান্ড আদার অকুপেশনাল ডিজিজ নামক একটি যৌথ মঞ্চ ৷ সিটু এবং বিজ্ঞান মঞ্চ-সহ একাধিক সংগঠন এর সদস্য ৷

এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে ওই সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন থেকে দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি প্রকল্প শুরু হওয়ার দাবি করেছিলেন ৷ কিন্তু, কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পেশ করা হলফনামা সেই কথা বলছে না-বলে অভিযোগ করলেন যৌথ মঞ্চের সদস্যরা ৷ অভিযোগ করা হল, মুষ্টিমেয় লোকজনের স্বার্থ সিদ্ধি করা হচ্ছে দেউচা-পাচামির ওই প্রকল্প থেকে ৷ যেখানে কয়লা খনি নয়, বদলে মাটি খুঁড়ে ব্যাসল্ট পাথর তোলা হচ্ছে ৷ আর এই কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে অনেক বড় দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তাঁরা ৷

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও সরকারি হলফনামায় বিস্তর অমিল থাকার অভিযোগ ৷ (ইটিভি ভারত)

এ দিন বক্তাদের একজন বলেন, "বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর দেউচা-পাচামি প্রকল্পের শুরু হয়ে যাওয়ার দাবি করেন ৷ তিনি 100 বছরে কয়লার সংকট না-থাকা ও লাখ-লাখ মানুষের চাকরির স্বপ্ন দেখান ৷ তবে বাস্তবে কি, তা সত্যি ? বাস্তবে কয়লা খনি বা প্রকল্প নয়, তাদের মূল লক্ষ্য হয় উঠেছে ব্যাসল্ট পাথরের ব্যবসা ৷ কিছু মুষ্টিমেয় সংস্থার স্বার্থে ৷"

যৌথ মঞ্চের দাবি, আদালতে সরকারের পেশ করা হলফনামা সেই ইঙ্গিত করছে ৷ হলফনামা অনুযায়ী আদালতে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, পরীক্ষা করার সময় বোঝা যায়নি কয়লার স্তরের উপরে ব্যাসল্ট শিলার মোটা আস্তরণ রয়েছে ৷ তাই পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে 11.9 একর জমিতে ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলন করা হচ্ছে ৷ যেহেতু আইন অনুযায়ী, 12 একরের কম জমিতে কোনও খনন কার্য করতে গেলে পরিবেশ আদালতের অনুমতি লাগে না ৷ তাই কোনও অনুমতি ছাড়াই পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই কাজ করা হচ্ছে ৷

এই নিয়ে বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, কিছু মুষ্টিমেয় সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে সরকার আইনের ফাঁক-ফোকরকে ব্যবহার করছে ৷ পাশাপাশি কলকাতা আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কোনও পাইলট প্রজেক্ট নয় ৷ বরং পুরো প্রকল্পের কাজ একসঙ্গে শুরু করতে হবে ৷ আর তার জন্য প্রয়োজনীয় সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিতে হবে ৷

আর এখানেই যৌথ মঞ্চের সদস্যদের অভিযোগ, "আদালতের নির্দেশের পর সরকারি নথি অনুযায়ী, কয়লা খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ৷ কিন্তু, সরকার বলছে জমিদাতাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে ও তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ৷ এটা কীভাবে সম্ভব ৷ এলাকার মানুষ কেউ কাজ পাননি ৷ তাঁরা ক্ষতিপূরণও পাননি ৷ আর একটি অনিশ্চিত প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ ও চাকরি কীভাবে দেওয়া হল ? সেই টাকা কোথায় গেল ? এটা আরেকটা বড়সড় দুর্নীতি ৷

পাশাপাশি, এই ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষজন এবং খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের ভয়াবহ মারণ রোগ সিলিকোসিস হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ যা নিয়ে এ দিন সরব হয়েছে বামপন্থী সংগঠন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি এগেনস্ট সিলিকোসিস অ্যান্ড আদার অ্যাকুপেশনাল ডিজিজ নামে ওই যৌথ মঞ্চ ৷

TAGGED:

DEOCHA PACHAMI
COAL MINE SCAM
BASALT
দেউচা পাচামির কয়লা খনি
DEOCHA PACHAMI COAL MINE SCAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.