মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও সরকারি হলফনামায় বিস্তর অমিল, দেউচা-পাচামিতে দুর্নীতির অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও সরকারি হলফনামায় বিস্তর অমিল, দেউচা-পাচামিতে দুর্নীতির অভিযোগ
দেউচা-পাচামিতে ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের অভিযোগ ৷ ক্ষতিপূরণ ও চাকরির নামে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যৌথ মঞ্চের ৷
Published : October 17, 2025 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: দেউচা-পাচামির কয়লা খনি প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের বক্তব্য এবং কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পেশ করা হলফনামার বিস্তর ফারাক রয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ করল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন, গণ সংগঠন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি এগেনস্ট সিলিকোসিস অ্যান্ড আদার অকুপেশনাল ডিজিজ নামক একটি যৌথ মঞ্চ ৷ সিটু এবং বিজ্ঞান মঞ্চ-সহ একাধিক সংগঠন এর সদস্য ৷
এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে ওই সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন থেকে দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি প্রকল্প শুরু হওয়ার দাবি করেছিলেন ৷ কিন্তু, কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের পেশ করা হলফনামা সেই কথা বলছে না-বলে অভিযোগ করলেন যৌথ মঞ্চের সদস্যরা ৷ অভিযোগ করা হল, মুষ্টিমেয় লোকজনের স্বার্থ সিদ্ধি করা হচ্ছে দেউচা-পাচামির ওই প্রকল্প থেকে ৷ যেখানে কয়লা খনি নয়, বদলে মাটি খুঁড়ে ব্যাসল্ট পাথর তোলা হচ্ছে ৷ আর এই কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে অনেক বড় দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তাঁরা ৷
এ দিন বক্তাদের একজন বলেন, "বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর দেউচা-পাচামি প্রকল্পের শুরু হয়ে যাওয়ার দাবি করেন ৷ তিনি 100 বছরে কয়লার সংকট না-থাকা ও লাখ-লাখ মানুষের চাকরির স্বপ্ন দেখান ৷ তবে বাস্তবে কি, তা সত্যি ? বাস্তবে কয়লা খনি বা প্রকল্প নয়, তাদের মূল লক্ষ্য হয় উঠেছে ব্যাসল্ট পাথরের ব্যবসা ৷ কিছু মুষ্টিমেয় সংস্থার স্বার্থে ৷"
যৌথ মঞ্চের দাবি, আদালতে সরকারের পেশ করা হলফনামা সেই ইঙ্গিত করছে ৷ হলফনামা অনুযায়ী আদালতে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, পরীক্ষা করার সময় বোঝা যায়নি কয়লার স্তরের উপরে ব্যাসল্ট শিলার মোটা আস্তরণ রয়েছে ৷ তাই পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে 11.9 একর জমিতে ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলন করা হচ্ছে ৷ যেহেতু আইন অনুযায়ী, 12 একরের কম জমিতে কোনও খনন কার্য করতে গেলে পরিবেশ আদালতের অনুমতি লাগে না ৷ তাই কোনও অনুমতি ছাড়াই পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই কাজ করা হচ্ছে ৷
এই নিয়ে বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, কিছু মুষ্টিমেয় সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে সরকার আইনের ফাঁক-ফোকরকে ব্যবহার করছে ৷ পাশাপাশি কলকাতা আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কোনও পাইলট প্রজেক্ট নয় ৷ বরং পুরো প্রকল্পের কাজ একসঙ্গে শুরু করতে হবে ৷ আর তার জন্য প্রয়োজনীয় সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিতে হবে ৷
আর এখানেই যৌথ মঞ্চের সদস্যদের অভিযোগ, "আদালতের নির্দেশের পর সরকারি নথি অনুযায়ী, কয়লা খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ৷ কিন্তু, সরকার বলছে জমিদাতাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে ও তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ৷ এটা কীভাবে সম্ভব ৷ এলাকার মানুষ কেউ কাজ পাননি ৷ তাঁরা ক্ষতিপূরণও পাননি ৷ আর একটি অনিশ্চিত প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ ও চাকরি কীভাবে দেওয়া হল ? সেই টাকা কোথায় গেল ? এটা আরেকটা বড়সড় দুর্নীতি ৷
পাশাপাশি, এই ব্যাসল্ট শিলা উত্তোলনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষজন এবং খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের ভয়াবহ মারণ রোগ সিলিকোসিস হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ যা নিয়ে এ দিন সরব হয়েছে বামপন্থী সংগঠন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটি এগেনস্ট সিলিকোসিস অ্যান্ড আদার অ্যাকুপেশনাল ডিজিজ নামে ওই যৌথ মঞ্চ ৷