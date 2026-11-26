রিলস দুনিয়া ছেড়ে মঞ্চের টানে নতুন প্রজন্ম ! অণুনাটকের হাত ধরে সুদিন কি ফিরবে
Bengali Theater: রিলস-নেশা নাকি থিয়েটারের আলো, কোনটা টানছে নতুন প্রজন্মকে ? বর্ধমানের নাট্যচর্চায় বদলে যাওয়া ছবি খুঁজে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ৷
Published : November 26, 2026 at 12:11 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 12:17 AM IST
বর্ধমান, 25 নভেম্বর: মোবাইলের পর্দায় আঙুলের সামান্য ছোঁয়া । কয়েক সেকেন্ডের রিলস, মুহূর্তের বিনোদন, একের পর এক নতুন দৃশ্য । এই দ্রুত বদলে যাওয়া সময়েই অন্য এক টান অনুভব করছেন কেউ কেউ ।
সেখানে কোনও স্ক্রিন নেই, নেই পছন্দ না হলে পরের ভিডিওতে চলে যাওয়ার সুযোগ । সামনে জীবন্ত মঞ্চ, অভিনেতার সংলাপ, চরিত্রের আবেগ আর দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ । সেই মঞ্চের টানেই আবার ফিরে আসছেন তরুণ-তরুণীরা । আর সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট পরিসরে গল্প বলার নতুন জায়গা করে নিচ্ছে অণুনাটক ।
মঞ্চে উঠে আসা গল্পগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, নাটক শুধু বিনোদনের মাধ্যম হয়ে থাকতে চায় না । সমাজের চারপাশে ঘটে চলা নানা বদল, অসঙ্গতি আর উদ্বেগকেও জায়গা করে দিচ্ছে নাটকের কাহিনি । কোথাও উঠে আসছে মোবাইল আর রিলস-এর নেশায় ডুবে থাকা নতুন প্রজন্মের কথা, যেখানে পড়াশোনা থেকে শুরু করে বই পড়া কিংবা অন্য সৃজনশীল কাজে মনোযোগ হারাচ্ছে কিশোর-কিশোরীরা ।
কোথাও আবার নারীর উপর হিংসা, সামাজিক অবক্ষয় কিংবা মানুষের বদলে যাওয়া মূল্যবোধের মতো বিষয় উঠে আসছে অভিনয়ের মাধ্যমে । শিশুদের অংশগ্রহণে তৈরি নাটকেও থাকছে সমাজকে নতুন করে ভাবানোর বার্তা । কোনও নাটক হাসির মোড়কে প্রশ্ন তুলছে, কোনওটি আবার বাস্তবের কঠিন ছবিটা দর্শকের সামনে তুলে ধরছে । সময়ের অভাব মেনে নাটকের দৈর্ঘ্য ছোট হচ্ছে, কিন্তু গল্পের ভিতরে থাকা বক্তব্য ছোট হয়ে যাচ্ছে না । বরং অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শককে ভাবিয়ে তোলার চেষ্টা করছে অণুনাটক ।
নাটক কি তাহলে কিছুটা হলেও পথ হারাচ্ছিল ? এই ধারণার সঙ্গে একমত নন জ্যোতির্ময় স্মৃতি নাট্যচর্চা কেন্দ্রের কর্ণধার প্রিয়ম সেন নিয়োগী । তাঁর কথায়, "নাটকের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কমেনি, বরং কোথাও কোথাও সেই ভালোবাসা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগে ঘাটতি ছিল । মোবাইলের প্রতি আসক্তির কারণে মানুষের হাতে সময় কমেছে ঠিকই, কিন্তু মঞ্চের প্রতি আগ্রহ এখনও রয়েছে ।" মাত্র 33 বছর বয়সে নিজে উদ্যোগ নিয়ে নাটকের আয়োজন করেছেন তিনি । তাঁর উদ্যোগে 2 দিনের প্রতিযোগিতায় 36টি দলের অংশগ্রহণ সেই আগ্রহেরই প্রমাণ । প্রচারের মাধ্যমও বদলেছে । এখন মানুষ মোবাইলে বেশি সময় কাটান, তাই ফেসবুক ও ডিজিটাল মাধ্যমকেই দর্শকের কাছে পৌঁছনোর সেতু হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন তাঁরা । প্রিয়মের কাছে এই আয়োজন শুধু প্রতিযোগিতা নয়, বিভিন্ন দলের শিল্পীদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলারও জায়গা । সেই ভাবনা থেকেই তাঁদের স্লোগান— 'প্রতিযোগিতা থেকে হোক পরিচয়, হোক বন্ধুত্ব ।'
সময়ের সঙ্গে নাটকের রূপ যে বদলেছে, তা নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব দীপেন্দ্রনাথ শীল । 1958 সালে অভিনেতা কমল মিত্রের হাত ধরে মঞ্চে অভিনয় শুরু । বাবা ও দিদিরাও নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বর্ধমানের নাট্যচর্চার দীর্ঘ পথচলার সাক্ষী তিনি নিজেও । এখনও মঞ্চে সক্রিয়, কয়েক দিন আগেও অভিনয় করেছেন ।
তাঁর মতে, "নাটক কখনও হারিয়ে যায়নি, বরং সময়ের সঙ্গে তার ধরন পাল্টেছে । একসময় তিন ঘণ্টার ঐতিহাসিক নাটক দর্শককে টানত । পরে সামাজিক বিষয় জায়গা করে নিয়েছে । এখন মানুষের হাতে সময় কম, তাই ছোট পরিসরে বেশি কথা বলার চাহিদা তৈরি হয়েছে । ক্রিকেট যেমন টেস্ট থেকে ছোট ফরম্যাটে এগিয়েছে, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনই বদল এসেছে ।" তিনি মনে করেন, সময় কমলেও সমাজের কথা বলার দায় কমেনি । নারীর উপর হিংসার মতো বিষয় নিয়ে মঞ্চে যে নাটক তিনি দেখেছেন, তা তাঁকে ভাবিয়েছে । শিশুদের নিজেদের গান, নাচ ও অভিনয়ে নাটক মঞ্চস্থ করাও তাঁকে আশাবাদী করেছে ।
এই বদলের জায়গাটিই আরও স্পষ্ট করে দেখছেন নাট্যকার সুরজিৎ গোস্বামী । তাঁর মতে, "টেলিভিশন ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তার সময় নাটকের চর্চায় একটা ছেদ পড়েছিল । কিন্তু সেই পর্ব কাটিয়ে আবার দল তৈরি হচ্ছে, মঞ্চে ফিরছেন শিল্পীরা, দর্শকের মধ্যেও আগ্রহ বাড়ছে । শুধু প্রচলিত মঞ্চনাটক নয়, অণুনাটক ও শ্রুতিনাটকের মতো ছোট পরিসরের মাধ্যমও নতুন করে মানুষের মনোযোগ পাচ্ছে । দীর্ঘ সময় ধরে বসে নাটক দেখার অবকাশ অনেকেরই নেই । তাই অল্প সময়ে গল্পের মূল কথা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা অণুনাটকের বড় শক্তি ।" তবে তাঁর কাছে নাটকের আসল সাফল্য শুধু দর্শকের হাততালি নয়। কোনও নাটক দেখে যদি একজন মানুষও নতুন করে ভাবতে শেখেন, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, তাহলেই শিল্পীর পরিশ্রম সার্থক ।
এই ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন নাট্যশিল্পী ও পেশায় শিক্ষিকা রূপা গলুইও । শিশুদের অভিনয় থেকে শুরু করে বড়দের মঞ্চ—বিভিন্ন বয়সের মানুষের অংশগ্রহণ তাঁকে উৎসাহিত করেছে । তাঁর চোখে, "মোবাইল ও রিলস-এর প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণে শিশু-কিশোরদের অন্য আগ্রহ অনেক সময় চাপা পড়ে যাচ্ছে । সেই জায়গায় নাটকের চর্চা তাদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিতে পারে । ছোট নাটকের মধ্যে দিয়ে অল্প সময়ে দর্শকের কাছে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব ।" দীর্ঘদিন পর এমন উদ্যোগে সাড়া দেখে তিনি মনে করছেন, নাটকের জগতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে ।
বর্ধমান অঙ্কুর নাট্য সংস্থার নাট্যকর্মী অগ্নিভ চন্দ্রের স্মৃতিতেও রয়েছে শহরের নাট্যচর্চার অন্য ছবি । একসময় রবীন্দ্রভবনে প্রায় প্রতি মাসেই নাট্যোৎসব হত । স্থানীয় দলের পাশাপাশি বাইরের দলও আসত । ধীরে ধীরে সেই আয়োজন কমেছে । মোবাইল ও রিলস-এর দুনিয়ার পাশাপাশি দর্শক টানার ক্ষেত্রে পরিচিত মুখের উপর নির্ভরতাও বেড়েছিল ।
অগ্নিভের মতে, "প্রিয়ম সেন নিয়োগীর উদ্যোগে সেই পুরনো ধারাকে ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে । এখনকার মঞ্চে যাঁরা অভিনয় করছেন, তাঁদের বড় অংশই তরুণ । কলকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুর, চুঁচুড়া, কাটোয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে দল এসেছে । তাঁর মতে, বর্ধমান একসময় মফস্সল বাংলার নাট্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল । সেই জায়গা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । বিশেষ করে 20 থেকে 25 মিনিটের অণুনাটক দর্শকের হাতে কম সময় থাকার বাস্তবতার সঙ্গে মানানসই । অল্প সময়ে গল্প, অভিনয় ও বার্তা—সবটাই পৌঁছে দেওয়া যায় । পাশাপাশি মঞ্চ ও প্রযোজনার খরচ বেড়ে যাওয়ায় একাধিক ছোট নাটক নিয়ে আয়োজন করাও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত । তবে সব নাটক যে শুধু সামাজিক বার্তা দেবে, তা নয়; বিনোদন, গান, নাচও নাটকের অংশ ।" তাঁর আশা, এই চর্চা তরুণদের মোবাইলের একঘেয়েমি থেকে বের করে আবার মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত করবে ।
দিনের শেষে তাই প্রশ্নটা শুধু নাটক কতটা জনপ্রিয়, তা নিয়ে নয়। প্রশ্ন হল, দ্রুত বদলে যাওয়া বিনোদনের অভ্যাসের মধ্যেও মানুষ কি আবার মঞ্চের সামনে এসে বসতে চাইছেন ? পাঁচজনের অভিজ্ঞতা ও কথায় উঠে আসছে সেই আশার কথাই । কেউ বলছেন, নাটক হারায়নি; কেউ দেখছেন নতুন প্রজন্মের আগ্রহ; আবার কেউ মনে করছেন, অণুনাটকের মতো ছোট ফরম্যাটই হয়ে উঠতে পারে দর্শকের কাছে ফেরার নতুন রাস্তা । রিলস-এর কয়েক সেকেন্ডের বিনোদনের বাইরে মঞ্চে যে গল্প বলার, শোনার ও অনুভব করার আলাদা আনন্দ রয়েছে, সেই বিশ্বাস নিয়েই এগোতে চাইছে বর্ধমানের নাট্যচর্চা । পর্দার আলোয় অভ্যস্ত চোখ আবার মঞ্চের আলোর দিকে ফিরবে কি না, তারই উত্তর খুঁজছে এই অণুনাটক !