নিরাপত্তায় কড়া নবান্ন, বড়দিন ও বর্ষবরণে বাতিল পুলিশের ছুটি

নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। প্রায় একমাস জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ছুটি নিতে পারবে না পুলিশ ৷

christmas-and-new-year
কলকাতায় শুরু বড়দিনের উসব (ছবি : পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 19, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: রাজ্য পুলিশের সর্ব স্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিলের নির্দেশ দিল নবান্ন ৷ বড়দিন এবং নতুন বছরের উৎসবে কার্যকর হবে এই নির্দেশ ৷ সম্প্রতি যুবভারতীতে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনকে। এমনই আবহে আসছে বড়দিন এবং নতুন বছরের উৎসব। আলোয় সেজে উঠছে তিলোত্তমা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্য। বর্ষশেষের এই উৎসবে যাতে নিরাপত্তায় কোনও খামতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার।

কনস্টেবল থেকে শুরু করে আইজি (IG) এবং পুলিশ কমিশনার-কাউকেই এই নির্দেশের আওতার বাইরে রাখা হয়নি। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে এক বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী প্রায় এক মাস পুলিশকর্মীদের ‘রেগুলার লিভ’ বা নিয়মিত ছুটি মঞ্জুর করা হবে না।

christmas-and-new-year
প্রায় একমাস জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ছুটি নিতে পারবে না পুলিশ (ছবি : পিটিআই)

নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, আগামী 24 ডিসেম্বর থেকে 20 জানুয়ারি পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ, বড়দিন, ইংরেজি নববর্ষ এবং জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পুলিশকে ডিউটিতে থাকতেই হবে। শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনও ছুটির আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

নবান্নের এই নির্দেশিকার আওতা থেকে বাদ পড়ছেন না কেউই। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তা থেকে শুরু করে নিচুতলার কর্মী-সকলের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আইজি, ডিআইজি (DIG), জেলা পুলিশ সুপার (SP), মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (SDPO)-দের পাশাপাশি পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার, ডেপুটি কমিশনাররাও এই সময় ছুটি নিতে পারবেন না। এমনকী বিভিন্ন থানার ওসি, আইসি এবং সাধারণ কনস্টেবলদেরও এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। শুধু সাধারণ পুলিশকর্মী নয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত বাহিনী যেমন-র‍্যাফ (RAF), ইএফআর (EFR), গোর্খা ব্যাটালিয়ন এবং নারায়ণী ব্যাটালিয়নের আধিকারিক ও জওয়ানদেরও ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

leaves of police personnel
নিরাপত্তায় কড়া নবান্ন (ইটিভি ভারত)

কেন কঠোর অবস্থান?

প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রতি বছরই 25 ডিসেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর এবং 1 জানুয়ারি- এই সময়টায় কলকাতা এবং জেলাগুলিতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। পার্ক স্ট্রিট, ইকো পার্ক, চিড়িয়াখানা-সহ বিভিন্ন পিকনিক স্পট এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। তার উপর যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই রাস্তায় পূর্ণ শক্তিতে পুলিশ বাহিনী নামাতে চাইছে নবান্ন। তার জন্যই এই ব্যাপক হারে ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত।

christmas-and-new-year
আসছে বড়দিন এবং নতুন বছরের উৎসব (ছবি : পিটিআই)

নির্দেশিকায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত পুলিশকর্মী বা আধিকারিক বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন, তাঁদেরও অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে হবে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, আগামী 24 ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের ডিউটিতে রিপোর্ট করতে হবে। অর্থাৎ, উৎসবের দিনগুলিতে যে পুলিশ কর্মীদের উপর কাজের চাপ বাড়ে, তা সামাল দিতে আগেভাগেই প্রস্তুত হচ্ছে লালবাজার ও ভবানী ভবন।

সাধারণত দুর্গাপুজোর সময় পুলিশকর্মীদের ছুটি বাতিল থাকে। কিন্তু শীতের উৎসবেও যে এবার পুলিশ প্রশাসনের উর বাড়তি দায়িত্ব বর্তাচ্ছে, তা এই নির্দেশিকা থেকেই পরিষ্কার। রাজ্য প্রশাসনের লক্ষ্য, উৎসবের দিনগুলিতে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে আনন্দ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা। আর সেই লক্ষ্যেই এই কড়াকড়ি।

