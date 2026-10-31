চোরবাগান কাণ্ড থেকে শিক্ষা, ভিড় এড়াতে বারাসতে কালীপুজো এবার পাঁচ দিন
kalipuja at Barasat: বারাসতের কালীপুজো রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ দর্শনার্থী ঠাকুর দেখতে ভিড় করেন।
Published : October 31, 2026 at 9:03 PM IST
বারাসত, 31 অক্টোবর: কলকাতার চোরবাগানের দুর্গাপুজোর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। তাই আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় প্রশাসন। উত্তর 24 পরগনা জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বারাসত ও মধ্যমগ্রামের সব কালীপূজো মণ্ডপে প্রবেশ ও বাহির দু'টি পথ ছাড়াও অতিরিক্ত আরও একটি ইমার্জেন্সি এগজিট গেট বা জরুরি বাইরে যাওয়ার পথ রাখতে হবে। সেই সঙ্গে ভিড় এড়াতে পুজোর দিনও বাড়ানো হয়েছে। অতীতে বারাসতের পুজোয় প্রশাসন চারদিন মণ্ডপে প্রতিমা রাখার অনুমতি দিত। এবার তা বাড়িয়ে পাঁচ দিন করা হয়েছে ৷
বারাসতের কালীপুজো রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো হিসেবে পরিচিত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী ঠাকুর দেখতে বারাসতে ভিড় করেন। চলতি বছর দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখতে গিয়ে কলকাতার চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে 19 জন দর্শনার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। চোরবাগানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কালীপুজোয় বাড়তি সতর্ক জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসরিয়া ও বারাসতের পুলিশ সুপার জে মারসিকে নির্দেশ দিয়েছেন।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর বারাসাতে 19টি ও মধ্যমগ্রামের 10টি বড় কালীপুজো হচ্ছে। মোট 29টি পুজোকে জেলা প্রশাসন এবার 'হাই সিকিউরিটি' ব্যবস্থার মধ্যে রাখছে। এই পুজোগুলির দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটিতে একজন করে নোডাল অফিসার থাকবেন। পাশাপাশি বারাসত ও মধ্যমগ্রামের কালী পুজোয় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য মোট দু'হাজার পুলিশকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব পুজো তথ্য তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুজো মণ্ডপে প্রবেশ ও বাহির পথ ছাড়াও অতিরিক্ত একটি জরুরি বাহির পথ তৈরি করতে হবে।
বারাসত ও মধ্যমগ্রামের পুজোয় দর্শনার্থীদের ভিড়ের চাপ কমাতে অতীতের সমস্ত নিয়ম ভেঙে এবার পাঁচ দিনের অনুমতির দেওয়া হয়েছে। অতীতের বারাসতের কালী পুজোয় তিন দিন বা চার দিন অনুমতি দেওয়া হত। এবার 7 থেকে 11 নভেম্বর পর্যন্ত উদ্যোক্তারা মণ্ডপে প্রতিমা রাখতে পারবেন। দর্শনার্থীরাও পাঁচ দিন ধরে ঠাকুর দেখতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। সরকারি নির্দেশ মেনে উদ্যোক্তারা পুজো মণ্ডপ তৈরি করছেন কি না, তাও দেখভালের জন্য ইতিমধ্যে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ রাজেশ কুমার সিং বারাসত ও মধ্যমগ্রামের কয়েকটি নির্মীয়মাণ পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার বারাসতে রবীন্দ্রভবনে সমস্ত কালীপুজো উদ্যোক্তাদের ডাকা হয়েছিল। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের বেশ কিছু নির্দেশিকার কথা বলা হয়েছে। ৷
দর্শনার্থীদের যাতে যানজটে আটকে না পড়তে হয়, তার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থায় বদল আনা হয়েছে। কলকাতা থেকে দেগঙ্গাগামী গাড়িকে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা থেকে বাদু রোড ধরতে হবে। ডাকবাংলো মোড় থেকে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ও চাঁপাডালি মোড় থেকে টাকি রোডে চারচাকা গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। জাতীয় সড়কে বাইক চলতে পারবে 11 নম্বর রেলগেট পর্যন্ত।
টাকি রোডে বাইক নিয়ে আসা দর্শনার্থীদের জন্য পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে পূর্ব বারাসত স্কুল সংলগ্ন ফাঁকা জায়গা ও বামনমুড়ো মাঠে। সেখান থেকে হেঁটেই পৌঁছতে হবে মণ্ডপে। তবে যশোর রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। বাসযাত্রীদেরও বিকল্প জায়গা থেকে বাস ধরতে হবে। তিতুমীর বাসস্ট্যান্ডের পরিবর্তে বারাকপুরগামী বাস ছাড়বে আরিফবাড়ি থেকে। পাঁচ দিন দুপুর দুটো থেকে বারাসত শহরের উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ।
বারাসতের পুলিশ সুপার জে মারসি বলেন, "দর্শনার্থীদের ভিড় কমাতে বারাসতে এবার কালীপুজো পাঁচ দিনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাকভাবে পরিচালনার জন্য মোট দু'হাজার পুলিশ কর্মীকে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রত্যেক পুজো কমিটিকে একটি করে এমার্জেন্সি গেট মন্ডপ চত্বরে রাখতে বলা হয়েছে।"