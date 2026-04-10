দ্বন্দ্ব আবার কী, ভিটামিন ডোজ দিয়েছে অভিষেক; বৈঠকের পরই মন্তব্য মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বের

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক (ইটিভি ভারত)
Published : April 10, 2026 at 8:15 AM IST

খড়গপুর, 10 এপ্রিল: কেউ বললেন, 'যথেষ্ট ভিটামিন ডোজ দিয়ে গিয়েছে', আবার কেউ বললেন, 'আমাদের মধ্যে কোনও সমন্বয়ের অভাবই নেই' ৷ কারও মুখে আবার, 'দ্বন্দ্ব আবার কী !' ঠিক এভাবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক ছাড়ার পর মন্তব্য করল মেদিনীপুর ও ঘাটাল তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব ।

বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর ছেড়ে খড়গপুরের গ্রিনল্যান্ড হোটেলে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটের কিছুদিন আগে এই বৈঠকের উদ্দেশ্যই ছিল জেলার সবাইকে এক ছাতার তলায় এনে দ্বন্দ্ব ভুলে 2026 ভোট বৈতরণী পার করা । সেই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার সভাপতি, সাংসদ, বিধায়ক, বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ এবং প্রার্থীদেরও ৷ সেইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান, বুথ সভাপতি এবং ওয়ার্ড সভাপতিরাও । ঘাটালের ক্ষেত্রেও প্রার্থীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ও ব্লক সভাপতিরা । প্রথম দফায় পৌনে দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা মেদিনীপুরের ক্লাস নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এরপর দ্বিতীয় দফায় প্রায় দু'ঘণ্টা ক্লাস নেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার । যদিও এই ক্লাস শেষে যখন নেতৃত্বরা বেরিয়ে আসেন তখন কেউই তাঁর নিজেদের ভাব ভঙ্গি সঠিকভাবে প্রকাশ করেননি । অনেকেই পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছেন দ্বন্দ্বের কথা । অনেকেই এড়িয়ে গিয়েছেন অভিষেক আদৌ কী বলেছে সে কথা । এদিন বৈঠকের বিষয়ে প্রশ্ন করতেই, কেউ বলেছেন, 'যথেষ্ট ভিটামিন ডোজ দিয়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়', আবার কেউ কেউ বলেন, 'আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোনও জায়গা নেই ৷' তবে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, অভিষেকের মূল কথাই হল একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷

ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকের মুহূর্ত (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশাল মিডিয়া)

রাজনৈতিক মহলের দাবি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার 15টি বিধানসভার মধ্যে 13টি আসন নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া তৃণমূল । যার জেরে দফায় দফায় বৈঠকের পাশাপাশি জেলায় মিছিল, বিধানসভাভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রীর সফর, অভিষেকের সফর, অভ্যন্তরীণ বৈঠক করছে শাসকদল । এরই পাশাপাশি মাঠে ময়দানে নামানো হয়েছে ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কয়েক'শো সদস্যদেরও । এদিনের বৈঠকের বিষয়ে সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, "হাতে মাত্র 12 দিন বাকি, অভিষেক ভিটামিন ডোজ দিয়ে গিয়েছেন । একজন সেনাপতির যা কর্তব্য তাই করলেন অভিষেক ৷ বলেছেন, আমাদের ভালো রেজাল্ট করতেই হবে ।"

অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মেদিনীপুরের প্রার্থী সুজয় হাজরা বলেন, "এটা অভ্যন্তরীণ মিটিং ৷ কোথাও যদি জনসংযোগে খামতি থাকে সেগুলো মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে । যারা ভালো পারফরম্যান্স করবে তারা অ্যাওয়ার্ড পাবে ৷ আর যারা দলে থেকে কাজ করবে না তারা বঞ্চিত হবে ।"

মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সঙ্গে অভিষেকের বৈঠকের মুহূর্ত (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশাল মিডিয়া)

খড়গপুরের প্রার্থী প্রদীপ সরকার বলেন, "আমাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই ৷ আগে যা ছিল তা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে । আমি যেদিন থেকে প্রার্থী হয়েছি সবাই আমার হয়ে প্রচারে নেমেছে খড়গপুরে । আমরা বিপুল ভোটে জিতব এবার ।"

ডেবরার প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক নেতা । তিনি সমস্ত বুথ স্তরের নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন । সবাইকে একসঙ্গে চলার পরামর্শ দিয়েছেন । আলাদা করে ডেবরার জন্য নতুন কিছু বলেননি ।"

উল্লেখ্য, এদিন খড়গপুরে হোটেল গ্রিনল্যান্ড টাওয়ার্সে এই বৈঠক হয় । হোটেল সংলগ্ন স্থানে করা হয়েছিল হেলিপ্যাড । এদিন তিনি দফায় দফায় দুটি বৈঠক সারেন ঘাটাল ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে । সেই বৈঠকে কোথায় ভুল ত্রুটি রয়েছে, কোন বুথে সমস্যা রয়েছে কোথায় কি মেরামতির প্রয়োজন তাও তিনি নির্দেশ দেন এক প্রস্থ ।

