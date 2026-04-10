দ্বন্দ্ব আবার কী, ভিটামিন ডোজ দিয়েছে অভিষেক; বৈঠকের পরই মন্তব্য মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বের
Published : April 10, 2026 at 8:15 AM IST
খড়গপুর, 10 এপ্রিল: কেউ বললেন, 'যথেষ্ট ভিটামিন ডোজ দিয়ে গিয়েছে', আবার কেউ বললেন, 'আমাদের মধ্যে কোনও সমন্বয়ের অভাবই নেই' ৷ কারও মুখে আবার, 'দ্বন্দ্ব আবার কী !' ঠিক এভাবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক ছাড়ার পর মন্তব্য করল মেদিনীপুর ও ঘাটাল তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব ।
বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর ছেড়ে খড়গপুরের গ্রিনল্যান্ড হোটেলে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটের কিছুদিন আগে এই বৈঠকের উদ্দেশ্যই ছিল জেলার সবাইকে এক ছাতার তলায় এনে দ্বন্দ্ব ভুলে 2026 ভোট বৈতরণী পার করা । সেই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার সভাপতি, সাংসদ, বিধায়ক, বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ এবং প্রার্থীদেরও ৷ সেইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান, বুথ সভাপতি এবং ওয়ার্ড সভাপতিরাও । ঘাটালের ক্ষেত্রেও প্রার্থীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ও ব্লক সভাপতিরা । প্রথম দফায় পৌনে দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা মেদিনীপুরের ক্লাস নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এরপর দ্বিতীয় দফায় প্রায় দু'ঘণ্টা ক্লাস নেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার । যদিও এই ক্লাস শেষে যখন নেতৃত্বরা বেরিয়ে আসেন তখন কেউই তাঁর নিজেদের ভাব ভঙ্গি সঠিকভাবে প্রকাশ করেননি । অনেকেই পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছেন দ্বন্দ্বের কথা । অনেকেই এড়িয়ে গিয়েছেন অভিষেক আদৌ কী বলেছে সে কথা । এদিন বৈঠকের বিষয়ে প্রশ্ন করতেই, কেউ বলেছেন, 'যথেষ্ট ভিটামিন ডোজ দিয়ে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়', আবার কেউ কেউ বলেন, 'আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোনও জায়গা নেই ৷' তবে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, অভিষেকের মূল কথাই হল একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷
রাজনৈতিক মহলের দাবি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার 15টি বিধানসভার মধ্যে 13টি আসন নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া তৃণমূল । যার জেরে দফায় দফায় বৈঠকের পাশাপাশি জেলায় মিছিল, বিধানসভাভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রীর সফর, অভিষেকের সফর, অভ্যন্তরীণ বৈঠক করছে শাসকদল । এরই পাশাপাশি মাঠে ময়দানে নামানো হয়েছে ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের কয়েক'শো সদস্যদেরও । এদিনের বৈঠকের বিষয়ে সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, "হাতে মাত্র 12 দিন বাকি, অভিষেক ভিটামিন ডোজ দিয়ে গিয়েছেন । একজন সেনাপতির যা কর্তব্য তাই করলেন অভিষেক ৷ বলেছেন, আমাদের ভালো রেজাল্ট করতেই হবে ।"
অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মেদিনীপুরের প্রার্থী সুজয় হাজরা বলেন, "এটা অভ্যন্তরীণ মিটিং ৷ কোথাও যদি জনসংযোগে খামতি থাকে সেগুলো মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে । যারা ভালো পারফরম্যান্স করবে তারা অ্যাওয়ার্ড পাবে ৷ আর যারা দলে থেকে কাজ করবে না তারা বঞ্চিত হবে ।"
খড়গপুরের প্রার্থী প্রদীপ সরকার বলেন, "আমাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই ৷ আগে যা ছিল তা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে । আমি যেদিন থেকে প্রার্থী হয়েছি সবাই আমার হয়ে প্রচারে নেমেছে খড়গপুরে । আমরা বিপুল ভোটে জিতব এবার ।"
ডেবরার প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক নেতা । তিনি সমস্ত বুথ স্তরের নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন । সবাইকে একসঙ্গে চলার পরামর্শ দিয়েছেন । আলাদা করে ডেবরার জন্য নতুন কিছু বলেননি ।"
উল্লেখ্য, এদিন খড়গপুরে হোটেল গ্রিনল্যান্ড টাওয়ার্সে এই বৈঠক হয় । হোটেল সংলগ্ন স্থানে করা হয়েছিল হেলিপ্যাড । এদিন তিনি দফায় দফায় দুটি বৈঠক সারেন ঘাটাল ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে । সেই বৈঠকে কোথায় ভুল ত্রুটি রয়েছে, কোন বুথে সমস্যা রয়েছে কোথায় কি মেরামতির প্রয়োজন তাও তিনি নির্দেশ দেন এক প্রস্থ ।