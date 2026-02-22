প্রতীক উরের পথে হেঁটেছেন অনেকেই, একনজরে বিশিষ্ট বাম দলবদলুদের তালিকা
বিধানসভা ভোটের আগে সিপিএম ছেড়ে বিরোধী তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রতীক উর রহমান ৷ তাঁর আগে বহু বাম তাবড় নেতা, মন্ত্রীরা দল বদল করেছেন ৷
Published : February 22, 2026 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: শুধু প্রতীক উর নন, তৃণমূল আমলে সিপিএম-সহ বামফ্রন্টের দলবদলু হেভিওয়েট লোকজনের তালিকা বেশ দীর্ঘ ৷ পাশাপশি শাস্তির মুখে বা দলে কোণঠাসা হয়েও রং বা দল কোনওটাই বদলাননি এমন নজিরও আছে ৷ সিপিএম রাজ্য কমিটির সদ্য বহিষ্কৃত এই তরুণ নেতার দল বদলের আবহে ফিরে দেখা বিগত দল-বদলুদের ৷
1971 সালে মালদা লোকসভায় কংগ্রেস প্রার্থী উমা রায়কে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র জোয়ারদার ৷ 1977 সালে তিনি এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রণব মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন । এই দাপুটে নেতা পরে যোগ দেন বিজেপি-তে ৷ কাস্তে ছেড়ে ধরেন গেরুয়া ঝান্ডা ৷
মালদা জেলার আরেক দাপুটে নেতা খগেন মুর্মু ৷ 2001 সালে তিনি সিপিএমের হয় হাবিবপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়ে বিধানসভায় যান ৷ রাজ্যে পালাবদল ঘটলেও তিনি ছিলেন অপরাজিত ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ছেড়ে বিজেপি যোগ দেন ৷ বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়ে জয়ী হন ৷
বাম জামানার পতনের পর 2011 ও 2016 সাল- দু'বার সিপিএমের হয়ে নবগ্রাম থেকে নির্বাচিত হয় বিধায়াক হন কানাইচন্দ্র মণ্ডল । 2018 সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন ৷ রফিকুল ইসলাম মণ্ডল 2016 সালে বসিরহাট উত্তর থেকে সিপিএমের বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ পরের বার 2021 সালে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের ভোটে লড়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷
অশোক কুমার দিন্দা সিপিআই থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না থেকে বিধায়ক হন ৷ তাপসী মণ্ডল 2016 সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া থেকে সিপিএমের টিকিটে লড়ে বিধায়ক হন । পরে 2018 সালে সিপিএম থেকে বিজেপি এবং পরে তৃণমূলে যোগ দেন ৷
ধীরেন্দ্রনাথ লায়েক ছাতনা বিধানসভা কেন্দ্রের আরএসপি বিধায়ক ছিলেন ৷ 2021 সালে দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ দীপালি বিশ্বাস গাজলের বাম বিধায়ক ছিলেন ৷ সিপিএম থেকে তৃণমূল যোগ দেন এবং পরে বিজেপিতে যোগ দেন ৷ 2016 সালে দেবেন্দ্রনাথ রায় হেমতাবাদ থেকে সিপিএমের টিকিটে বিধায়ক হন ৷ পরে বিজেপি যোগ দেন ৷
1991 সালে ফরোয়ার্ড ব্লকের টিকিটে মেখলিগঞ্জ বিধানসভা থেকে বিধায়ক হন পরেশনাথ অধিকারী ৷ এর পরে অবশ্য তিনি পরাজিত হন ৷ বাম আমলে খাদ্য দফতরের মন্ত্রী ছিলেন ৷ পরে কোচবিহার কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে লোকসভায় প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন ৷ ফের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের টিকিটে জেতেন ৷
রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক একাধিকবার মথুরাপুর থেকে জিতে লোকসভায় গিয়েছেন ৷ দুর্নীতির অভিযোগে সিপিএম তাঁকে বহিষ্কার করে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দিয়ে মগরাহাট পূর্ব থেকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে বিধায়ক হন ৷ আবু আয়েশ মণ্ডল মন্থেশ্বর বিধানসভায় 1991 থেকে 2001 সাল পর্যন্ত সিপিএম বিধায়ক ছিলেন ৷ 2006 সালের উপনির্বাচনে সাংসদ হন তিনি ৷ 2009 সালে সিপিএম দলবিরোধী কাজের অপরাধে দল থেকে বহিষ্কার করে তাঁকে ৷ পরে তিনি তৃণমূল যোগ দেন ৷
জ্যোতির্ময়ী শিকদার প্রথমে সিপিএমের টিকিটে কৃষ্ণনগর থেকে জয়লাভ করে সাংসদ হন ৷ পরে তৃণমূলে এবং তারও পরে বর্তমানে বিজেপিতে রয়েছেন ৷ ব্রতীন সেনগুপ্ত সিপিএম রাজ্যসভার সংসদ ছিলেন ৷ পরে বিজেপিতে যোগদান করেন ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হন ৷ দল তাঁকে বহিষ্কার করার পরে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি । সিপিআই-তে থাকাকালীন ওমর আলি টানা ছ'বার পাঁশকুড়া পশ্চিম থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন ৷ 1997 সালে সিপিএমে যোগ দেন তিনি ৷ নন্দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক হন ৷ 2011 সালে দল বদলে তৃণমূলের টিকিটে ফের পাঁশকুড়া পশ্চিম থেকে বিধায়ক হন ৷ 2019 সালে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ সিপিএম ছেড়ে বিজেপি যোগ দেন ৷
1982-2006 দীর্ঘ সময় ধরে দেহঙ্গা কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের ডা. মোর্তজা হোসেন ৷ রাজ্যের মন্ত্রীও ছিলেন তিনি ৷ পরে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ দশরথ তিরকে ফরোয়ার্ড ব্লক থেকে কুমারগ্রাম বিধানসভার তিন বারের বিধায়ক হন ৷ তারপর আলিপুরদুয়ার থেকে লোকসভায় যান ৷ পরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন ৷
মাহফুজা খাতুন 2001 ও 2006 দু'বার কুমারগঞ্জ থেকে সিপিএমের টিকিটে বিধায়ক হন ৷ 2019 সালে তিনি জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হন ৷ ড. আবদুস সাত্তার বাম আমলে মন্ত্রী ছিলেন ৷ পরে বামফ্রন্ট থেকে কংগ্রেস এবং বর্তমানে তিনি তৃণমূলে ৷
1998-2004 সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ ছিলেন মইনুল হাসান । 2018 সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন । বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা 1977-2011 সাল পর্যন্ত ক্যানিং পূর্ব থেকে সিপিএমের বিধায়ক হিসেবে জয়ী হন ৷ পরে তৃণমূল যোগ দেন ৷ 2016 সালে তৃণমূলের টিকিটে ফের জয়ী হন ৷ নবীনচন্দ্র বাগ খণ্ডঘোষের বাম বিধায়ক ছিলেন ৷ সিপিএম থেকে পরে তৃণমূল যোগ দেন ৷ অঙ্গদ বাউড়ি বাঁকুড়ার গঙ্গাজল ঘাঁটির তিনবারের সিপিএম বিধায়ক ছিলেন ৷ পরে বাম থেকে বিজেপি যোগ দেন ৷ সুনীল মণ্ডল দু'বার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা থেকে সিপিএমের টিকিটে নির্বাচিত হন ৷ পরে বিজেপির প্রার্থী হয়ে 2011 থেকে 2014 গোলসীর বিধায়ক নির্বাচিত হন তৃণমূল যোগ দেন ৷