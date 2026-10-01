বিজেপির নির্দেশেই কি ইন্ডিয়া জোট ভাঙতে গিয়েছেন মমতা ? প্রশ্ন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর

বিজেপির নির্দেশেই কি ইন্ডিয়া জোট ভাঙতে গিয়েছেন মমতা ? প্রশ্ন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর
Ritabrata on Mamata INDIA Meet: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন, অভিযোগ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ৷ বিজেপির নির্দেশেই তিনি ইন্ডিয়া জোটে গিয়েছেন ৷
Published : October 1, 2026 at 7:38 PM IST
বোলপুর, 1 অক্টোবর: বামফ্রন্ট মনোনীত, জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত ড. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিন ৷ বাংলার দেওয়ালে আগামী দিনে এমনটাই লেখা থাকবে, দিল্লিতে ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠক নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বৃহস্পতিবার বীরভূমের বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডল, অরূপ রায়-সহ দলের আরও নেতাদের পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে ঋতব্রত জানান, বিজেপির নির্দেশেই মমতা ইন্ডিয়া জোটকে ভাঙতে গিয়েছেন কি না, তা মাসখানেকের মধ্যে সামনে চলে আসবে ৷ সর্বভারতীয় তৃণমূল-কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়েও মুখ খুললেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত ৷
এদিন, সিউড়িতে হামলার পর বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত-সহ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অরূপ রায়, মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, অভিজিৎ সিংহ, চন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ ৷ অনুব্রতর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তাঁরা ৷
গতকাল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের বৈঠকের পর এদিন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী সদ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তাঁর অনুগামীদের দলে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কটাক্ষ করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নিশ্চিত থাকুন, এরপর বাংলার দেওয়ালে লেখা হবে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম ও জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত ড. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিন ৷ নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে হঠাৎ করে শোনা গেল ড. বন্দ্যোপাধ্যায় চান রেজিনগরে লড়তে আর কংগ্রেস নন্দীগ্রামে লড়ুক ৷ এই বিষয়টা প্রকাশ্যে চলে আসতেই তিনি এত ক্ষেপে গেলেন, কংগ্রেস যখন মানল না, আমরা পার্লামেন্টে কংগ্রেসের পাশে বসব না ৷ অথচ কালকে কংগ্রেসের পাশে বসেছিলেন ৷ তিনি যখন যেমন, তখন সেরকম ৷ এখন অধীর চৌধুরী মেনেই নিয়েছেন, আর সিপিএম মেনে নিলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মনোনীত প্রার্থী হবেন ৷"
ইন্ডিয়া জোটে কি গণতান্ত্রিক তৃণমূল-কংগ্রেস সামিল হবে ? এই প্রশ্নে বিরোধী দলনেতা বলেন, "2014 সালের পর থেকে একটার পর একটা জটিল বিল বিজেপিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য পাশ করিয়ে দিয়েছেন তিনি । অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে ইন্ডিয়া জোটকে ভাঙার চেষ্টা করেছেন ৷ আমরা তো ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে ছিলাম না, ডাক পাইনি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন ৷ মাসখানেক অপেক্ষা করুন, তিনি জোটকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে নাকি বিজেপির নির্দেশে কনফিউশন ছড়িয়ে দিতে গিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷"
বিজেপির সঙ্গে মমতা-পন্থী তৃণমূলের যোগসাজশ নিয়ে ঋতব্রত বলেন, "বিজেপির সবথেকে বড় লক্ষ্মীপ্য়াঁচার নাম ড. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷" সর্বভারতীয় তৃণমূল-কংগ্রেসের চারটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ প্রসঙ্গে ঋতব্রত জানান, পার্টি বহু ক্ষেত্রে টাকা দিত না। দলের নেতাদেরই অনেক খরচ চালাতে হয়েছে ৷