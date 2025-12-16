রাজীব কুমারের শোকজ-অরূপের পদত্যাগ 'আইওয়াশ': শুভেন্দু

রাজীব কুমারের শোকজ-অরূপের পদত্যাগ 'আইওয়াশ': শুভেন্দু
ফুটবল তারকা মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলতার ঘটনায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগ থেকে শুরু করে রাজীব কুমারকে শোকজ- সব লোক দেখানো বলে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু ৷
Published : December 16, 2025 at 7:14 PM IST
আসানসোল, 16 ডিসেম্বর: যুবভারতী কেলেঙ্কারিতে ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ করেছে নবান্ন ৷ পাশাপাশি ক্রীড়ামন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস ৷ মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু এসব আসলে 'আইওয়াশ' বলে মনে করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায় জনসভা থেকে শুভেন্দু বলেন, "রাজীব কুমারের শো-কজ শুধু মাত্র আইওয়াশ ৷ অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগ নয়, অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেফতারি চাই ৷"
এদিন আসানসোলে দু'টি জনসভা ছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ জামুড়িয়ায় নজরুল শতবার্ষিকী ভবন সংলগ্ন মাঠে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, "কয়েকদিন আগে বিশ্ব ফুটবল তারকা মেসি এসেছিলেন ৷ তিনি আন্তর্জাতিক নক্ষত্র ৷ তাঁর অনুষ্ঠান নিয়ে কী হল সেটা আপনারা দেখলেন ৷ সেখানেও কয়েকশো কোটি টাকার চুরি হল ৷ বক্তৃতার মাঝে শুনলাম ডিজিপি রাজীব কুমারকে শো-কজ করা হয়েছে ৷ ওটা আইওয়াশ ৷ রাজীব কুমার এই রাজ্যের অলিখিত হোম মিনিস্টার ৷"
অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা নিয়েও শুভেন্দু চরম কটাক্ষ করে বলেন, "অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফায় কিছু হবে না ! আমরা গ্রেফতারি চাই ৷ অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেফতারি চাই ৷ এত এত যুবকদের আবেগ ও টাকা আপনারা নিয়েছেন ৷ টাকাগুলো ফেরত দিতে হবে ৷ দর্শকদের পিটিয়েছে আপনার (মুখ্যমন্ত্রী) পুলিশ ৷ আবার তাঁদের জেলেও ভরেছে ৷ আগে তাঁদের জামিন দিন ৷ তারপর অন্য কথা ৷"
গত 13 ডিসেম্বর যুবভারতীতে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির সংবর্ধনায় বিশৃঙ্খলা নিয়ে ইতিমধ্যে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ৷ মামলা প্রসঙ্গে এদিনের সভা থেকে তিনি বলেন, "আসল কথা গতকাল আপনাদের বিরোধী দলনেতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন ৷ হাইকোর্ট আজ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সেই মামলা শুনবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজত্বকালে এই প্রথমবার যুবভারতী থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন ৷" জামুড়িয়ার সভার শেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের ডামরা গ্রামে আরও একটি 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
এদিকে এদিন নবান্ন থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারকে শো-কজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ 13 ডিসেম্বর স্টেডিয়ামে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হল ? কেন-ই বা আয়োজকদের সঙ্গে সঠিক সমন্বয় রাখা হয়নি ? আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা দিতে হবে ৷
পাশাপাশি, ক্রীড়া সচিব রাজেশ কুমার সিনহাকেও শো-কজ করা হয়েছে ৷ যুবভারতীর সিইও দেবকুমার নন্দকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে ডিসিপি পদমর্যাদার এক আধিকারিককেও ৷
ঘটনার গভীরে গিয়ে তদন্তের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের পরামর্শে ইতিমধ্যে চার সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট (SIT) গঠন করা হয়েছে ৷ পীযূষ পাণ্ডে, জাভেদ শামিম, সুপ্রতিম সরকার ও মুরলীধরের মতো অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসারদের নিয়ে গঠিত এই দল খতিয়ে দেখবে যুবভারতীতে মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কোথায় গাফিলতি ছিল ৷ গত দু’দিন ধরে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে আসছে বিরোধীরা ৷ সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভের পারদ চড়েছে ৷