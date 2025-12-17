'অরূপ-সুজিতের গ্রেফতারি চাই', স্টেডিয়ামের বাইরে শুভেন্দুদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ বিজেপি'র

'অরূপ-সুজিতের গ্রেফতারি চাই', স্টেডিয়ামের বাইরে শুভেন্দুদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ বিজেপি'র
সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিশাল টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ৷ তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ দেখান ৷
Published : December 17, 2025 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলতার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই দাবিতে বুধবার দুপুরে সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা ৷ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন ৷ পাশাপাশি রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেফতারির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন ৷
শুভেন্দু বলেন, "শতদ্রু চুনোপুঁটি ৷ আমরা অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসুর গ্রেফতারি চাই ৷ বাড়ির লোকজনকে বিনা পয়সায় নিয়ে এসে ছবি তুলেছে ৷" বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, "আমি তিন দিন অপেক্ষা করেছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী স্টেডিয়াম দেখতে আসেননি ৷ তাই আমি বিরোধী দলনেতা স্টেডিয়াম দেখতে এসেছি ৷" তিনি জানান, আমার সহকর্মীদের (বিধায়ক) নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম ৷ তাঁরা জানতেন না ৷ ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন ৷ মূল গেট বন্ধ ছিল ৷ কিন্তু আমরা ব়্যাম্প থেকে ভাঙা স্টেডিয়াম দেখেছি ৷ শুভেন্দর সঙ্গে এদিন ছিলেন 30 জন বিধায়ক ৷
গত 13 ডিসেম্বর লিওনেল মেসির মতো আন্তর্জাতিক আইকনকে নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশঙ্খলা, ব্যারিকেড ভাঙা এবং চরম অব্যবস্থাপনা রাজ্যের ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে ৷ এদিন সেই স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ কিন্তু স্টেডিয়ামের দু'টি গেট বন্ধ থাকায় তাঁরা সল্টলেক স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে পারেননি ৷ এরপর তাঁরা বিধাননগর কমিশনারেটের সামনে এসে স্লোগান দিতে থাকেন ৷ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ৷
এদিন স্টেডিয়ামের বাইরে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু সাংবাদিকদের বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় কেউ অবসর নেয় না ৷ আরডি মীনাকে 12 বার দিল্লিতে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে ৷ এখানে দেহত্যাগ না-করলে কেউ পদত্যাগ করে না ৷" এদিকে যুবভারতী কেলেঙ্কারির তদন্তে ইতিমধ্যে বিশেষ তদন্ত কমিটি (সিট) গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে শো-কজ করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুর বক্তব্য, "আমরা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনগড়া কমিটি মানি না ৷ সেই কারণে আদালতে গিয়েছি ৷ আগামিকাল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা রয়েছে ৷ মূল অভিযোগ রাজ্য় সরকারের বিরুদ্ধে ৷ আমরা চাই, সরকারের প্রভাব মুক্ত নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গড়া হোক ৷ রাজ্য সরকারের বড় উইংস পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ৷ ক্রীড়া দফতরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৷ তারা এই স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবে, যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা যদি তদন্ত কমিটিতে থাকে, তাহলে নিরপেক্ষ তদন্ত হতে পারে না ৷ 300 কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি হয়েছে ৷"
শুভেন্দুর আরও দাবি, মেসির অনুষ্ঠান থেকে এই বিপুল অর্থ অরূপ বিশ্বাস তুলেছেন ৷ কিন্তু তিনি টাকা দলের ফান্ডে পাঠাননি ৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দর্শকদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে বিজেপি ৷ দর্শকদের টাকা ফেরতের দাবিও তুলেছেন বিরোধী দলনেতা ৷
সল্টলেক যে রাস্তা দিয়ে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা মেসি প্রবেশ করেছিলেন, সেই রাস্তায় প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি বিধায়করা ৷ বিজেপি নেতার হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'বাংলার লজ্জা মমতা' ৷ দর্শকদের টাকা ফেরত দেওয়া, অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেফতারির দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড ধরা ছিল বিক্ষোভরত বিধায়কদের হাতে ৷