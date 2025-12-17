ETV Bharat / state

'অরূপ-সুজিতের গ্রেফতারি চাই', স্টেডিয়ামের বাইরে শুভেন্দুদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ বিজেপি'র

সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিশাল টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু ৷ তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ দেখান ৷

Messi Event Fiasco
সল্টলেক স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ শুভেন্দু-সহ অন্যান্য বিজেপি বিধায়কদের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 17, 2025 at 3:28 PM IST

কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলতার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই দাবিতে বুধবার দুপুরে সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা ৷ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন ৷ পাশাপাশি রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেফতারির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন ৷

শুভেন্দু বলেন, "শতদ্রু চুনোপুঁটি ৷ আমরা অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসুর গ্রেফতারি চাই ৷ বাড়ির লোকজনকে বিনা পয়সায় নিয়ে এসে ছবি তুলেছে ৷" বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, "আমি তিন দিন অপেক্ষা করেছি ৷ মুখ্যমন্ত্রী স্টেডিয়াম দেখতে আসেননি ৷ তাই আমি বিরোধী দলনেতা স্টেডিয়াম দেখতে এসেছি ৷" তিনি জানান, আমার সহকর্মীদের (বিধায়ক) নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম ৷ তাঁরা জানতেন না ৷ ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন ৷ মূল গেট বন্ধ ছিল ৷ কিন্তু আমরা ব়্যাম্প থেকে ভাঙা স্টেডিয়াম দেখেছি ৷ শুভেন্দর সঙ্গে এদিন ছিলেন 30 জন বিধায়ক ৷

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর নেতৃত্বে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিক্ষোভ বিজেপির (ইটিভি ভারত)

গত 13 ডিসেম্বর লিওনেল মেসির মতো আন্তর্জাতিক আইকনকে নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশঙ্খলা, ব্যারিকেড ভাঙা এবং চরম অব্যবস্থাপনা রাজ্যের ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে ৷ এদিন সেই স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ কিন্তু স্টেডিয়ামের দু'টি গেট বন্ধ থাকায় তাঁরা সল্টলেক স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে পারেননি ৷ এরপর তাঁরা বিধাননগর কমিশনারেটের সামনে এসে স্লোগান দিতে থাকেন ৷ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ৷

এদিন স্টেডিয়ামের বাইরে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু সাংবাদিকদের বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় কেউ অবসর নেয় না ৷ আরডি মীনাকে 12 বার দিল্লিতে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে ৷ এখানে দেহত্যাগ না-করলে কেউ পদত্যাগ করে না ৷" এদিকে যুবভারতী কেলেঙ্কারির তদন্তে ইতিমধ্যে বিশেষ তদন্ত কমিটি (সিট) গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে শো-কজ করা হয়েছে ৷

এই বিষয়ে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুর বক্তব্য, "আমরা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনগড়া কমিটি মানি না ৷ সেই কারণে আদালতে গিয়েছি ৷ আগামিকাল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা রয়েছে ৷ মূল অভিযোগ রাজ্য় সরকারের বিরুদ্ধে ৷ আমরা চাই, সরকারের প্রভাব মুক্ত নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গড়া হোক ৷ রাজ্য সরকারের বড় উইংস পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ৷ ক্রীড়া দফতরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৷ তারা এই স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবে, যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা যদি তদন্ত কমিটিতে থাকে, তাহলে নিরপেক্ষ তদন্ত হতে পারে না ৷ 300 কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি হয়েছে ৷"

শুভেন্দুর আরও দাবি, মেসির অনুষ্ঠান থেকে এই বিপুল অর্থ অরূপ বিশ্বাস তুলেছেন ৷ কিন্তু তিনি টাকা দলের ফান্ডে পাঠাননি ৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দর্শকদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে বিজেপি ৷ দর্শকদের টাকা ফেরতের দাবিও তুলেছেন বিরোধী দলনেতা ৷

সল্টলেক যে রাস্তা দিয়ে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা মেসি প্রবেশ করেছিলেন, সেই রাস্তায় প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি বিধায়করা ৷ বিজেপি নেতার হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'বাংলার লজ্জা মমতা' ৷ দর্শকদের টাকা ফেরত দেওয়া, অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর গ্রেফতারির দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড ধরা ছিল বিক্ষোভরত বিধায়কদের হাতে ৷

