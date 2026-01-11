মমতাকে 'মিথ্যশ্রী' দেওয়ার দাবি আলু সংগঠনের নেতার, মারমুখী তৃণমূল

মমতাকে 'মিথ্যশ্রী' দেওয়ার দাবি আলু সংগঠনের নেতার, মারমুখী তৃণমূল
আলু সংগঠনের নেতার বক্তব্য ঘিরে তরজা হুগলিতে ৷ আলু কিনবেন কথা দিয়েও কেননি বলে তাঁর দাবি ৷ পরে তৃণমূলের চাপে ক্ষমা চাইতে হয় তাঁকে ৷
Published : January 11, 2026 at 9:08 PM IST
বৈঁচি (হুগলি),11 জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যশ্রী পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে কটাক্ষ করলেন আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের এক নেতা ৷ মন্তব্যের বিরোধিতায় সরব হন তৃণমূল নেতারা ৷ দু'পক্ষের বাদানুবাদে রবিবার উত্তেজনা ছড়াল হুগলির বৈঁচিতে আয়োজিত প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির হুগলি জেলার দশম সম্মেলনে ৷ মারমুখী মেজাজে ওই নেতার খুব কাছাকাছি চলে যান ৷
ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকায় গোলমাল বড় আকার নেয়নি ৷ শেষমেশ তৃণমূলের চাপের মুখে ক্ষমা চেয়ে নেন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি সম্পাদক বরুণ পণ্ডিত ৷ তবে আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকার প্রতারণা করেছে বলে যে দাবি তিনি করেন তা থেকে সরে আসেননি তিনি ৷
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার হিমঘরে আলু রাখা আছে । উদ্বৃত্ত আলু নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। মিড-ডে-মিলের জন্য আলু কিনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলে মুখ্যমন্ত্রী সে কথা রাখেননি দাবি করে সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সমালোচনায় সরব হন বরুণ ৷ তাঁর কটাক্ষ, "আলু ব্যবসায়ীদের দেওয়া কথা রাখেননি বলে মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যাশ্রী দেওয়াটা খুবই জরুরি ৷"
মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে আক্রমণ করার জন্য বরুণকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেন উপস্থিত তৃণমূল নেতারা ৷ তাঁদের দাবী, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মন্ত্রী সম্পর্কে যে মন্তব্য রেখেছেন তার জন্য তাঁকে (বরুণ পণ্ডিত) ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে। এ নিয়েই শুরু হয় তুমুল বাকবিতন্ডা। পরে মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের ওই নেতা ৷
কে কী বলছেন ?
ক্ষমা চাইলেও নিজের মূল বক্তব্য থেকে সরতে রাজি নন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি নেতা। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেন তা সবই মিথ্যা ৷ তাই আমি তাঁকে মিথ্যাশ্রী দেওয়ার কথা বলেছি। কেউ যদি বাঁকা পথে চলেন তবে তাঁকে সোজা পথে আনাটা একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ৷ তাই বলেছি। আমরা কোনও রাজনৈতিক ছত্রছায়া নেই বলে কাউকে ভয় পাইনা । আমি ভুল কিছু বলিনি। আমাদের লড়াই সরকারের বিরুদ্ধে নয়। বারবার বলেছি, মেদিনীপুর জেলার আলু বাইরে পাঠাতে দেওয়া হোক ৷ কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনছেন না । আমি এখনও সেই দাবি করছি ৷ না হলে মানুষ সর্বশান্ত হবে। মন্ত্রী বেচারাম মান্নাও বলেছিলেন, সরকার আলু কিনে নেবে ! কিন্তু সরকার আলু কেনেনি ৷ তাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলি বলেছি ৷"
হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য মানস মজুমদার ও পান্ডুয়ার তৃণমূল নেতা সঞ্জয় ঘোষরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ওই নেতা মুখ্যমন্ত্রী এবং কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে নিয়ে যা বলেছেন তার জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ পরে মঞ্চ থেকেই ক্ষমা চেয়ে নেন বরুণ ৷ কিন্তু তাতেও সভাস্থলে থাকা তৃণমূল কর্মীদের শান্ত করা যাচ্ছিল না ৷ তাঁদের অনেককেই মারমুখী হয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা দেয় ৷ তবে পরিস্থিতির আর কোনও অবনতি হয়নি ৷ পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে উত্তেজনা প্রশমিত হয় ৷ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সভাপতি লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের সংগঠন কখনও সরকারের সঙ্গে সংঘাত চায় না। 2024 সালে বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার। তারপরেও আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চলতে চেয়েছি ।"