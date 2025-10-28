'সুপ্রিম' রায়ের পর 100 দিনের কাজ নিয়ে হাইকোর্টে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি

'সুপ্রিম' রায়ের পর 100 দিনের কাজ নিয়ে হাইকোর্টে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত মামলাগুলোর শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন ৷
Published : October 28, 2025 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর 100 দিনের কাজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন বাকি মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি ৷ এই আর্জি জানালেন মঙ্গলবার ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের আইনজীবীরা ৷
100 দিনের কাজ নিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গের 100 দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এরপরে এই সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলার শুনানি বাকি রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ মঙ্গলবার সেগুলি নিয়ে নিম্ন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের আইনজীবীরা । তাঁরা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত মামলাগুলোর শুনানি করার আবেদন করেন । 7 নভেম্বর মামলার শুনানি করার আশ্বাস দিয়েছে বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ ।
উল্লেখ্য, গত 18 জুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রকে 1 অগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজ শুরু করতে নির্দেশ দেয় । কিন্তু কেন্দ্র সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে 31 জুলাই সুপ্রিম কোর্টে আপিল দায়ের করে । যে মামলা সোমবার অর্থাৎ 27 অক্টোবর শীর্ষ আদালত খারিজ করে দিয়েছে । গতকাল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে এই মামলা শুনানির জন্য ওঠে ৷ তখন বিচারপতিরা জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট । কেন্দ্র নিজেরাই মামলা তুলে না-নিলে সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করে দেবে । শেষ পর্যন্ত মামলা খারিজ করে দেওয়া হয় ।
রাজ্যে 100 দিনের কাজ বা মহাত্মা গান্ধি রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম প্রকল্পে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ৷ সেই অভিযোগের পর কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক 2022 সালের মার্চ মাস থেকে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে । তারপর কেন্দ্র রাজ্যের তরজা, দোষারোপ শুরু হয় । দু'পক্ষের এই দড়িটানাটানিতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বছরের পর বছর বঞ্চনার শিকার হয়েছে । অবশেষে সোমবার সুপ্রিম নির্দেশে তাঁদের কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলল ৷
এদিকে শীর্ষ আদালতের ওই রায়কে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "এই রায় বাংলার মানুষের সম্মানের জয় ৷"