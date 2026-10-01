ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ডিম ছোড়া থেকে হামলা, অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে কর্মবিরতির ডাক আইনজীবীদের

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ডিম ছোড়া থেকে হামলা, অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে কর্মবিরতির ডাক আইনজীবীদের
Bankshall Court Egg throwing Incident: ডিম ছোড়ার ঘটনা এখনও আদালত চত্বরেও ৷ ব্যাঙ্কশাল কোর্ট চত্বরে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবিতে কর্মবিরতির ডাক আইনজীবীদের ৷
Published : October 1, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: ডিম ছোড়াকে কেন্দ্র করে তুলকালাম ব্যাঙ্কশাল আদালতে ! আইনজীবীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ আইনজীবীদের হাতেই ধরা পড়ল এক অভিযুক্ত ৷ পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন আইনজীবীরা ৷
এক ইউটিউবারকে আদালতে পেশ করার সময় পুলিশের উপস্থিতিতে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে ৷ তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে । ওই সময় আদালত চত্বরে উপস্থিত আইনজীবীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান ৷ তাঁরা পুলিশের কাছে আবেদন করেন, এই ধরনের ডিম ছোড়ার ঘটনা আদালত চত্বরে চলবে না, বাইরে গিয়ে যা করার করুক ৷ ডিম ছোড়া ঠেকাতে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ৷
এরপরই ডিম ছোড়ার কাজে জড়িত অভিযুক্তরা প্রতিবাদী আইনজীবীদের উপর চড়াও হয় ৷ কয়েকজন আইনজীবী আহতও হন বলে খবর ৷ এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আদালত চত্বরে সমস্ত আইনজীবীরা একত্রিত হলে অভিযুক্তরা আদালত থেকে পালিয়ে যায় ৷ তাদের মধ্যে একজনকে আইনজীবীরা ধরে ফেলে ৷ বর্তমানে সেই অভিযুক্ত পুলিশি হেফাজতে রয়েছে ৷
এই অবস্থায় আইনজীবীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত ডিম ছোড়ায় জড়িত সব অভিযুক্ত ধরা পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে ব্যাঙ্কশাল আদালতে ৷ এই কর্মবিরতি অনির্দিষ্টকালীন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ৷
কয়েকদিন আগেই আইনজীবী ও যুব বাম নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বারুইপুর আদালতে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আদালতের এক আইনজীবীকে আদালত বান্ধব হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে মন্তব্য করেছেন, আইনি পেশায় যুক্ত যাঁরা, তাঁদের সুরক্ষা ও সম্মান জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে ৷ এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ৷
গত মে মাসে বিধানসভা নির্বাচনের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হয় বিজেপি ৷ এরপর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের টার্গেট করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটছে ৷ বাদ যাননি সাংসদরাও ৷ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বারবার নিশানা করে ডিম ছোড়া হয়েছে ৷ তিনি এর জন্য বিজেপিকেই দায়ী করেছেন ৷ এবার সেই ডিম ছোড়ার ঘটনা আদালতের মধ্যেও হচ্ছে ৷