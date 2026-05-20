রাজ্যে পালাবদলের পর নিয়োগ হাইকোর্টে, সরকারি বিভিন্ন পদে নতুন আইনজীবীরা

রাজ্যে পালাবদলের পর নিয়োগ হাইকোর্টে, সরকারি বিভিন্ন পদে নতুন আইনজীবীরা
কলকাতা হাইকোর্টে ফাঁকা থাকা সরকারি বিভিন্ন পদে আইনজীবীদের নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল ৷
Published : May 20, 2026 at 4:17 PM IST
কলকাতা, 20 মে: রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতা হাইকোর্টে পুরনো সরকারের বিভিন্ন পদে থাকা আইনজীবীরা একে একে পদত্যাগ করেন । যার ফলে ওই স্থানগুলো শূন্য হয়ে যায় ৷ এবার বিজেপি শাসিত নতুন রাজ্য সরকারের পরামর্শে রাজ্যপাল ফের সেই সমস্ত পদে মঙ্গলবার নিযুক্ত করল কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন আইনজীবীকে ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল, গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল এবং অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড পদে নতুন আইনজীবীদের নিয়োগ করেছে । রাজ্যের পক্ষে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ তাতে বলা হয়েছে, আইনজীবী ও ডেপুটি অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল রাজদীপ মজুমদারকে কলকাতা হাইকোর্টের নতুন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।
একই সঙ্গে দিব্যেন্দ্রনারায়ণ রায়কে গভর্নমেন্ট প্লিডার এবং বিজেপি শিবিরের অত্যন্ত পরিচিত আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যকে সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । আর একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের সেক্রেটারি কল্লোল মণ্ডলকে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং নন্দগোপাল খৈতানকে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড (অরিজিনাল সাইড) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে গত 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তারপর গত 4 মে নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয়েছে ৷ 207টি আসন পেয়ে রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই পুরনো সরকারের বিভিন্ন পদে আইনজীবী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা একে একে পদত্যাগ করতে থাকেন ৷ যার ফলে ওই সরকারি পদগুলি খালি হয়ে যায় ৷
ওই বিভিন্ন পদে আইনজীবী না-থাকায় বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে । তারপরেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইনজীবী নিয়োগের কাজ সম্পূর্ণ করা হল ৷ রাজ্যপাল আরএন রবি আইনজীবীদের বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগ করেছেন ৷ এরপর আগের সমস্যা থেকে সাধারণ মামলাকারীরা দ্রুত মুক্তি পাবেন বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ।