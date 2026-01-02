বার কাউন্সিলে ভোটার তালিকায় নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ! মামলা দায়ের হাইকোর্টে

বার কাউন্সিলে ভোটার তালিকায় নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ! মামলা দায়ের হাইকোর্টে
আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের বার কাউন্সিলের নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ তার আগে যে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হলেন আইনজীবীরা ৷
Published : January 2, 2026 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচনে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ ও কাউন্সিলে নথিভুক্ত আইনজীবীদের নাম নতুন তালিকায় নথিভুক্ত করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ হাইকোর্টের আইনজীবীদের ৷
শুক্রবার একাধিক আইনজীবী বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে বা তৃতীয় সপ্তাহে বার কাউন্সিলের নির্বাচন হতে পারে ৷ তার জন্য যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখান থেকে বহু নতুন আইনজীবীদের নাম বাদ গিয়েছে ৷ এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থ দফরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নামও বাদ পড়েছে ৷ পাশাপাশি কয়েক হাজার নতুন আইন পাশ করা আইনজীবীদের নামও নেই তালিকায় ৷
এদিন স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশের দাবিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল, বিরোধী দলনেতার তরফে, বিজেপি ও কংগ্রেসের পক্ষের একাধিক আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ আগামী 7 জানুয়ারি মামলার শুনানি করবেন তিনি বলে জানিয়েছেন ৷
আইনজীবীরা বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বিরাট সংখ্যক আইনজীবী এবছরের নির্বাচনে ভোট দান করতে পারবেন না ৷ কারণ যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে তাঁদের নাম নেই ৷ অন্তত কুড়ি হাজার আইনজীবীর নাম তালিকা থেকে দেওয়া হয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই ৷ ফেব্রুয়ারিতে ভোট হওয়ার কথা ৷ এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে আদালতের হস্তক্ষেপ চান আইনজীবীরা ৷
উল্লেখ্য মার্চের মধ্যে রাজ্য বার কাউন্সিলের নির্বাচন শেষ করতে আগেই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই নির্বাচন তদারকির জন্য মণিপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডি কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়কে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে শীর্ষ আদালতের উচ্চপর্যায়ের কমিটি ৷
ইতিমধ্যে একের পর এক অনিয়ম নিয়ে বিরক্ত প্রায় সব জেলার আইনজীবীদের সংগঠন এবং তারা চিঠি দিয়ে কাউন্সিলকে সে কথাও জানিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, 2018-য় শেষ নির্বাচনে প্রায় 30 হাজার আইনজীবী ভোট দিয়েছিলেন ৷ এত বছর পরে প্রকাশিত নতুন ভোটার তালিকাতেও 30 হাজারের মতো ভোটারের নামই রয়েছে ! অথচ সংখ্যাটা কমপক্ষে 55 হাজার হওয়া উচিত বলে আইনজীবীদের হিসেব ৷ কারণ, এর মধ্যে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে আইন পাশ করে কাউন্সিলের সার্টিফিকেট নিয়ে বিভিন্ন আদালতে কর্মরত ৷ অথচ তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি ৷ উল্টে আগের তালিকা থেকে বহু নাম বাদ গিয়েছে ৷