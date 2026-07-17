ETV Bharat / state

অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলা করায় আদালতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি আইনজীবীকে

অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করার পর তাঁদের আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ ।

ETV BHARAT
আদালতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি আইনজীবীকে (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কৃষ্ণনগর, 17 জুলাই: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মামলাকারী আইনজীবীকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি ! শুধু তাই নয়, কৃষ্ণনগর জেলা ও দায়রা আদালতের ভেতরে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সেই আইনজীবীকে প্রাণনাশের ভয় দেখানোরও অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় জেলা আদালত চত্বরে । গতকাল রাতের এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ । আজ তাঁদের আদালতে তোলা হয় ৷

জানা যাচ্ছে, ধৃতরা হলেন কালীগঞ্জের বাসিন্দা জাফর শরিফ ও হাবুল শেখ । 15 জুলাই কালীগঞ্জের বাসিন্দা বাপন ঘোষ পলাশীর সুগার মিলের জমি দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক আলিফা আহমেদ-সহ 30 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন । তারও কিছুদিন আগে নাকাশিপাড়ার একটি জমি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও তিনি মামলা করেন নদিয়া জেলা আদালতে । সেই মামলায় আইনজীবী ছিলেন শীর্ষেন্দু দাস ৷ এই মামলায় আইনজীবী হওয়ার পরই তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করা হয় ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ একটি কালো গাড়িতে আসে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা ৷ শীর্ষেন্দু দাস ও ল'ক্লার্ক কৃষ্ণেন্দু রায় যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় ওই অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁদের কাছে এসে নিজেদের অভিযুক্ত তৌহিদ শেখের আত্মীয় বলে পরিচয় দেয় এবং এই জমি সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে যাওয়ার জন্য হুমকি দিতে থাকেন ৷ পরিস্থিতি কথা কাটাকাটির পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, অভিযুক্তদের একজন আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ।

এরপরই আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং বার কাউন্সিলেও জানানো হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করার পর তাঁদের আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ । যদিও মূল অভিযুক্ত তৌহিদ শেখ এখনও পলাতক ।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে চত্বরে ঢুকে আইনজীবীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে । আজ তাঁদের আদালতে তোলা হয় । আমরা অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি । অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, কী কারণে তারা আচমকা হামলা করতে এসেছিল ।"

এই ঘটনায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়ায় আদালত চত্বরে । আদালতের ভেতর আইনজীবীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবীদের একাংশ ।

TAGGED:

LAWYER THREATENED
FIREARM INSIDE COURT
আদালতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.