রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কেন হচ্ছে না ? ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ
Calcutta High Court: 7 অক্টোবর এই মামলার শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।
Published : September 16, 2026 at 1:22 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হচ্ছে না । দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না-হওয়ায় স্টুডেন্ট কাউন্সিলগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে না । কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে । সেই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক আইনজীবী । 7 অক্টোবর এই মামলার শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।
উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন নির্বাচন কেন করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও এই একই অভিযোগ । এই নিয়েই মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে ।
গত বছর কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে ইউনিয়ন রুমে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে রাজ্য যখন উত্তাল, সেই পরিস্থিতিতে গত 3 জুলাই ইউনিয়ন রুম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছিল আদালত । হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ উচ্চশিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করতে হবে । আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, যদি কলেজে বৈধ ছাত্র সংসদই না-থাকে, সে সব কলেজে ইউনিয়ন রুম খোলা রাখার প্রয়োজন নেই । জরুরি দরকার হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে কারণ জানিয়ে চিঠি দিয়ে তালা খোলার জন্য আবেদন করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ।
পাশাপাশি রাজ্যের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন নির্বাচন হচ্ছে না ৷ আদালত তা দু'সপ্তাহের মধ্যে জানাতে বলেছিল । তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানিয়েছিলেন, রাজ্যের নির্বাচন করাতে কোনও সমস্যা নেই । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নেই । পাশাপাশি নির্বাচন করানোয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনীহা রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । বিচারপতি সৌমেন সেন রাজ্যকে মৌখিক ভাবে বলেছিলেন, "রাজ্য ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন কী ভাবে করবে, সে বিষয়ে তাদের কী প্রস্তাব, তা যত দ্রুত সম্ভব আদালতকে জানাতে হবে ।"
পরে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল, আগে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করুক রাজ্য সরকার । তারপর বাকিটা আদালত ঠিক করে দেবে ।
কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচন আর হয়নি । এবার ফের এই নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল ৷