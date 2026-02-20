চিটফান্ডে বাজেয়াপ্ত জমিতে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা ! তালুকদার কমিটিকে চিঠি আইনজীবীর

চিটফান্ডে বাজেয়াপ্ত জমিতে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা ! তালুকদার কমিটিকে চিঠি আইনজীবীর
চিটফান্ডের বাজেয়াপ্ত 72 বিঘা জমি প্লট করে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই জমিতে এবার 'পথশ্রী'র পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷
Published : February 20, 2026 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: চিটফান্ডের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নিলামে তুলে দ্রুত আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে তালুকদার কমিটিকে বারবার চাপ দিচ্ছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এর মাঝেই কোর্ট নিযুক্ত বিচারপতি এসপি তালুকদার কমিটির হেফাজতে থাকা সম্পত্তি কীভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে, তার একের পর এক অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৷ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার মথুরাপুর এলাকায় র্যামেল চিটফান্ডের বাজেয়াপ্ত 72 বিঘা জমি রীতিমতো প্লট করে বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ এবার সেই জমির মাঝখান দিয়ে সরকারি প্রকল্পের পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল।
ওই চিটফান্ড সংস্থার আমানতকারীদের তরফে আইনজীবী অরিন্দম দাস এই ব্যাপারে লিখিতভাবে হাইকোর্ট গঠিত তালুকদার কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । তাঁর অভিযোগ, হাইকোর্টের হেফাজতে থাকা জমি একদিকে প্লট করে জনগণের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে, আবার সেই জমির মাঝখান দিয়ে সরকারি পথশ্রী প্রকল্পের পাকা রাস্তা তৈরির কাজও চলছে পুরোদমে। যা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করেছেন আইনজীবী ৷ এখনই ওই বেআইনি জমি দখল ও রাস্তা তৈরি বন্ধ করতে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে চিঠিতে ৷
তবে এ নতুন নয়, এর আগে জঙ্গিপুর ও উত্তরবঙ্গেও একইভাবে চিটফান্ডের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি দখল করার অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ এ প্রসঙ্গে আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, "2013 সালের পর থেকে রাজ্যের অন্তত কয়েকশো চিটফান্ডের বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কাজ শুরু হয় ৷ এমন বহু সম্পত্তির কোনওটা ইডি, আবার কোনওটা সেবি'র হাতে রয়েছে ৷ আবার কোনও সম্পত্তি হাইকোর্টের নির্দেশে তালুকদার কমিটির হাতে রয়েছে। দ্রুত এইসব সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা মেটাতে বারবার সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট তাগাদা দিয়েছে ৷ কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে এতগুলি বছরেও সেসব বিক্রি করা হয়নি। আর নজরদারির অভাবে তার কিছু লুটেপুটে খাচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের মদতে দুষ্কৃতীরা। আমাদের আমানতকারীরা সেই বঞ্চনার মধ্যেই থেকে যাচ্ছেন। যার জবাবদিহি করতে হচ্ছে আমাদের মতো আইনজীবীদের।"
উল্লেখ্য, রোজভ্যালি চিটফান্ডে কয়েক হাজার কোটি টাকা আমানতকারীদের দ্রুত ফেরাতে এক সদস্য বিশিষ্ট প্রাক্তন বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক নয়-ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বিশেষ বেঞ্চ সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন (SFIO)-কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।