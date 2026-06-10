কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্রের পরবর্তী অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী
আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্রের পরবর্তী অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হচ্ছেন ৷ আগামী মাসে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ৷
Published : June 10, 2026 at 9:21 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: আইনজীবী ধীরজ কুমার ত্রিবেদীকে কলকাতা হাইকোর্টে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করল কেন্দ্রের আইন ও বিচার মন্ত্রক ৷ গত 9 জুন জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী 9 জুলাই থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ধীরজ কুমার ত্রিবেদীকে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷
বর্তমানে বর্ষীয়ান আইনজীবী অশোক চক্রবর্তী কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন ৷ তাঁর মেয়াদ শেষ হলেই আগামী মাসে দায়িত্ব নেবেন ধীরজ ত্রিবেদী ৷ কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘদিন বিজেপি শিবিরের আইনজীবী হিসাবে পরিচিত ধীরজ ত্রিবেদীর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে আইনজীবী মহলে ৷ মৃদুভাষী ধীরজ ত্রিবেদী কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পদে নিযুক্ত হওয়ায় আইনজীবীরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন সরকারের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে মামলায় বেশ কিছুদিন ধরে তিনি সওয়াল করেছিলেন ৷ পাশাপাশি তৃণমূল সরকারের আমলে তিনি কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল হিসাবে সিবিআই ও ইডির মামলায় আইনজীবী হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি নিম্ন আদালতে, বিশেষ আদালতেও সওয়াল করেন ৷
রাজ্যের বিগত সরকারের আর্থিক দুর্নীতির বেশিরভাগ মামলায় তিনি আইনজীবী হিসাবে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ৷ বিচারপতিদের কাছেও আইনজীবী হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি ইতিবাচক ৷ ধীরজ ত্রিবেদী জন্মসূত্রে উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ৷ কিন্তু কলকাতাতেই তাঁর পড়াশোনা ৷ দক্ষিণ কলকাতার হাজরা ল' কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করার পর কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন ৷
রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর গত 30 মে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে হাইকোর্টে দু'জন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য ও আইনজীবী রাজদীপ মজুমদারের নাম ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার ৷ পরে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) নিযুক্ত হয়েছেন আইনজীবী সুরজিৎ নাথ মিত্র ৷