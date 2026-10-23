মদ্যপ অবস্থায় পুলিশকে গালিগালাজ-মারধর ! ব্যারাকপুরে গ্রেফতার আইনজীবী

মদ্যপ অবস্থায় পুলিশকে গালিগালাজ-মারধর ! ব্যারাকপুরে গ্রেফতার আইনজীবী
On Duty Traffic Personnel Assaulted in Barrackpore: বেসামাল গাড়িটিকে আসতে দেখে ট্রাফিক পুলিশ গাড়ি থামিয়ে দেন ৷ এরপরই গাড়ির চালকের সঙ্গে বচসা শুরু হয় ৷
Published : October 23, 2026 at 3:31 PM IST
ব্যারাকপুর, 23 অক্টোবর: কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধরের অভিযোগ ! গ্রেফতার এক আইনজীবী ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ৷ এই ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তবে ভিডিয়োর সত্য়তা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
টিটাগর থানার তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, "যতদূর খবর পেয়েছি অভিযুক্ত যুবক বারাসাত আদালতে প্র্যাকটিস করেন ৷ বচসার মধ্যে তিনি এক কর্তব্যরত সাব-ইন্সপেক্টরকে মারতে যান ৷ এর জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আজ তাঁকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷ ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে ।"
এদিকে সাংবাদিকরা টিটাগর থানায় গিয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত আইনজীবী পল্লব রায়ের পরিবারের তরফে তাঁদের বাধা দেওয়া হয় ৷ সাংবাদিকদের হেনস্থা করে অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা ৷
প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে ডিউটিতে ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগের এসআই রাজেশচন্দ্র রায় । তিনি দেখেন একটি গাড়ি রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে আসছে । গাড়িটি যাতে কোনও পথচারীকে বা অন্য কোনও গাড়িতে ধাক্কা না মারে বা কোনও দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, তাই এসআই রাজেশ গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করেন ৷ কোনও রকমে গাড়ি থামানোর পরে তিনি বুঝতে পারেন গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন । সাব-ইন্সপেক্টর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তখন ওই পল্লব রায় নামে মদ্যপ উকিল এসআই-এর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন । কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিককে অকথ্য় ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ ৷
বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে । অভিযোগ, পল্লব এসআইয়ের উপর চড়াও হন ৷ তাঁকে মারধর করতে শুরু করেন ৷ এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে চারদিক থেকে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ৷ অভিযুক্ত উকিলকে প্রথমে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় টিটাগর থানায় নিয়ে ৷ পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । এদিকে বচসা ও হাতাহাতির জেরে অসুস্থ বোধ করতে থাকেন কর্তব্যরত আধিকারিক রাজেশ রায় । তখন এসআইকে ব্যারাকপুর বিএন বসু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তাঁর চিকিৎসা হয় ৷